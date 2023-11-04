Галия Байжанова, специально для Власти
В казахстанский прокат вышла грандиозная картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро и Лили Глэдстоун, которая, похоже, станет следующей актрисой, которой вручат «Оскар» за лучшую женскую роль. Галия Байжанова посмотрела эту работу и пытается провести параллели с казахскими реалиями. Осторожно, в тексте есть спойлеры.
О чем «Убийцы цветочной луны»?
Драма Скорсезе рассказывает историю, произошедшую в 20-х годах ХХ века в штате Оклахома, округ Осейдж. Индейская резервация, где обосновались осейджи, могла бы стать очередной депрессивной территорией со спившимся населением, но превратилась в богатый район благодаря найденной там нефти. Когда индейцы, владеющие паями, стали продавать свои участки, они стали жить припеваючи, но недолго. Вскоре после обнаружения богатых залежей, индейские мужчины и женщины начинают друг за другом умирать. Белые объясняют это самыми разными причинами - то алкоголизмом, то «меланхолией», то несчастными случаями, но только не убийствами, хотя все доказательства этого налицо. Всё будет продолжаться до тех пор, пока за это дело не возьмется ФБР и самый пытливый агент бюро Том Уайт (Джесси Племонс).
Первое проклятье - игнорирование собственной культуры, второе - нефть
Фильм Мартина Скорсезе начинается с очень «казахского» кадра - с шанырака. Вождь племени возносит к верхней части не юрты, но вигвама, священную трубку. Он говорит, что пришло время её захоронить, ведь для индейцев наступили новые, страшные времена, молодое поколение забудет родной язык, не будет знать традиций и обычаев, их цивилизация окажется под угрозой исчезновения. Когда мужчины пойдут предать земле бесценный артефакт, который им передали их прадеды, они найдут нефть - «черное золото» будет бить ключом и у индейцев начнется новая жизнь. Они забудут обо всех заветах предков и пустятся во все тяжкие: некоторые из них сказочно разбогатеют, будут передвигаться на дорогих автомобилях, купят роскошные дома, одежду как у европейцев, будут устраивать дорогие свадьбы, именины, скачки и ралли.
Основные события в фильме начинаются с того, что бывший ветеран Первой Мировой, отсидевший всю войну на кухне поваром, Эрнест Бёрхкарт (Леонардо ДиКаприо) приезжает на землю осейджей к своему дяде Уильяму Хейлу (Роберт Де Ниро), богатому и очень здесь уважаемому человеку, знающему тут каждого индейца и вроде бы заботящемся о коренном населении. Вскоре выясняется, что он мнит себя повелителем этих земель и все его сладкие речи не более чем лживая маска, ведь дьявол кроется в деталях. К примеру, дядя Уильям просит, конечно, не дурить индейцев, но только если речь о каких-то мелких делах, по его словам «надо ввязываться в дела большие, стоящие того». Например, он предлагает своему племяннику жениться на молодой индейской женщине Молли (Лили Глэдстоун) чтобы завладеть её имуществом. Тем более, что она больна диабетом и значит дни её сочтены. А еще у Молли есть мать и три сестры, паи которых тоже можно было бы прибрать к рукам.
В те времена индейцы должны были по закону иметь белого опекуна, чтобы тот помогал им тратить их же деньги. Когда одна из местных жительниц выпрашивает у комиссии свои же $319 на мясо, а белый инспектор не разрешает, мол, ну разве можно столько денег на одно только мясо переводить, зачем вам столько, казахских зрителей разбирает хохот. Но только здесь шутка получается из разряда черных. За этой бытовой дискриминацией разворачивается один из самых массовых геноцидов.
Когда все ближайшие родственники Молли умрут при весьма странных обстоятельствах и она останется совсем одна - лишь с мужем и детьми, женщина попросит защиты шерифа, но ему все равно, никто жертвами среди индейцев заниматься не собирается. Тогда она поедет к президенту США (тоже знакомый мотив, правда?), он хоть толком ее и не послушает, но ФБР все же отправит.
Третье проклятье - манипулирование родственными связями
Колонизация и манкуртизация населения лишила индейцев их духа, а нефтяные деньги - разума и осторожности, ведь благодаря «черному золоту» аборигены стали «добычей для стервятников, хлынувших в их край толпой». Однако еще одним фактором, который по сюжету уничтожает коренное население этого потрясающего красивого края (он тут, к слову, называется Междуречье) становятся родственные связи главных преступников. Благодаря им тут до злодеев не добраться. К примеру, у героя Де Ниро манипуляция семейными ценностями выходит на космический уровень. Он создает из своей семьи целое ОПГ, куда входит его родной сын Байрон, его глуповатый племянник Эрнест и другие. «Ты что, хочешь навредить родному дяде?» - укоряют героя ДиКаприо все время, когда он попытается воспротивиться злу. «Мы же с тобой семья, наше имущество не должно уйти к кому-то другому» ,- постоянно твердит его дядя.
Впрочем, именно родственные связи и сыграют решающую роль в расследовании. Когда потери коснутся самых ближайших родственников Эрнеста - его детей, в нем включится, наконец, совесть.
Почему картина «Убийцы цветочной луны» выдающаяся?
Это одна из самых масштабных, монументальных современных американских работ, которая говорит о белых колонизаторах, трагедии уничтожения коренного населения Америки и геноциде. При этом снял ее не кто-нибудь, а великий Мартин Скорсезе, живой классик, один из самых авторитетных людей в Голливуде и тот самый человек, который всю жизнь сам держал в фокусе только проблемы белых американцев: как правило, итальянцев или ирландцев.
Проблема деколонизации и защиты малочисленных, исчезающих народов сегодня одна из самых обсуждаемых культурологических и кинематографических тем во всем мире, в кино о ней говорят все чаще - от Кэмерона до Скорсезе. В период военных конфликтов и агонии империй, пытающихся сохранить свое господство на некогда подвластных им территориях, она будет развиваться всё больше и больше. «Спасибо, мистер Скорсезе, за то, что высказались на эту тему, ведь на месте индейцев можно представить любой другой народ, страдающий от большого соседа, эта тема актуальна как никогда», - сказала на пресс-конференции грузинская журналистка. Скорсезе в ответ одобрительно кивнул.
Безжалостный портрет Америки
Скорсезе всегда критиковал американское общество, но здесь он особо жесток к братьям по крови, он показывает белых без всяких сантиментов и оправданий. Один подсудимый, например, честно признается в убийствах индейцев и при этом делает это хладнокровно и ему даже не стыдно, будто бы он пристрелил какую-то куропатку, а не человека.
Герой Де Ниро вообще возмущен: «Да я столько добра им сделал! Это я привел их всех в великий ХХ век!». Причем, он бурчит так искренне и выдает типичную риторику белого человека (мы вам дороги построили и школы, научили есть ложкой и т. д), что действительно будто бы не понимает в чем тут на самом деле подвох. Колонизатор уверен, что это все он делает ради общего блага и процветания края, и что с нефтяными паями индейцев он бы справился лучше.
Интересно, что в фильме показывают не только людей, убивающих индейцев, но и вещи, которые их уничтожают, так, «тихими убийцами» здесь становятся болезни, которых аборигены до появления европейских переселенцев и не знали: алкоголизм, депрессия, диабет. «Ты скоро умрешь, если будешь питаться как белая», - предупреждают врачи Молли.
Технология порождения зла
Что поражает в новой работе Скорсезе, так это его методы изображения зла - здесь его почти нет его фирменной кровавой мясорубки, только психология. При этом некоторые портреты в этой картине пострашнее, чем в любом хорроре.
Режиссер исключительно мастерски и тонко показывает, как человек сам становится заложником самообмана и своих чудовищных убеждений, в которых он не ходит ничего криминального, но которые его в итоге приводят в ад. Скорсезе демонстрирует как зло проникает в человека - сначала его герои делают вид, что ничего ужасного в их замыслах нет (что такого? всего лишь жениться ради ее наследства и ждать потом ее смерти?), потом они изображают, что не понимают в чем дело (как герой ДиКаприо, который включает дурака, будто бы не знает, что медленно убивает свою жену каждый божий день). Затем детали будущих убийств обсуждаются уже открыто при посторонних и без всякого стеснения, после чего злодей и вовсе достигает непостижимого уровня зла - цинично и нагло врет самому близкому человеку, которая в него верит больше чем в кого бы то ни было на этом свете. Так незаметно, поступок за поступком, человек оказывается в преисподней.
«Убийцы цветочной луны» - это метафора о строении американского общества
«Убийцы цветочной луны» - это невыносимо грустная история о попытке любви и черном предательстве. Это притча о возникновении Америки с размахом эпоса, со всей визуальной поэтикой и использованием мифологических фигур: мать-Америку олицетворяет коренная американка Молли, её коварного белого возлюбленного - «койота с прекрасными голубыми глазами», воспользовавшегося ее чувствами ее муж Эрнест (герой ДиКаприо), а праотцом американского общества денег, где «ничего личного, только бизнес» выступает его дядя (герой Де Ниро).
В завершение лишь добавим, что помимо фирменной режиссуры и очень важного сейчас месседжа, в фильме потрясающие актерские работы - игра неизвестной широкому зрителю Лили Глэдстоун восхищает, в ней столько достоинства, грации и глубины и чего-то очень искреннего, что думается, что именно она завоюет «Оскар» в новом сезоне, тем более, что по всем другим критериям она подходит - она настоящая дочь индейского племени, коренная жительница Америки, новый образ американской актрисы и представительница того самого меньшинства, за представленность которого борются сейчас в Голливуде. Разумеется, хороши и ее партнеры, лучшие актеры современности - дуэт Леонардо ДиКаприо и Де Ниро великолепен. ДиКаприо достиг нового уровня, изобразив жалкого мерзавца, который и правда будто надеется, что любовь и причинение зла любимому человеку можно как-то совместить, в его образе смешались глупость, наивность, собственное малодушие и трусость, и как будто бы даже зачатки любви. А Де Ниро так играет такого подлеца и манипулятора, что остается только аплодировать.
«Убийцы цветочной луны» - это несколько пафосное, но зрелое и почти совершенное кино, которое станет активным участником предстоящего «Оскара». А хронометраж в 3,5 часа переносится довольно легко, в конце концов, в смартфонах мы проводим гораздо больше времени.