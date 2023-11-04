«Убийцы цветочной луны»: нефть, родственные связи и колонизация

Почему картина «Убийцы цветочной луны» выдающаяся?

Это одна из самых масштабных, монументальных современных американских работ, которая говорит о белых колонизаторах, трагедии уничтожения коренного населения Америки и геноциде. При этом снял ее не кто-нибудь, а великий Мартин Скорсезе, живой классик, один из самых авторитетных людей в Голливуде и тот самый человек, который всю жизнь сам держал в фокусе только проблемы белых американцев: как правило, итальянцев или ирландцев.

Проблема деколонизации и защиты малочисленных, исчезающих народов сегодня одна из самых обсуждаемых культурологических и кинематографических тем во всем мире, в кино о ней говорят все чаще - от Кэмерона до Скорсезе. В период военных конфликтов и агонии империй, пытающихся сохранить свое господство на некогда подвластных им территориях, она будет развиваться всё больше и больше. «Спасибо, мистер Скорсезе, за то, что высказались на эту тему, ведь на месте индейцев можно представить любой другой народ, страдающий от большого соседа, эта тема актуальна как никогда», - сказала на пресс-конференции грузинская журналистка. Скорсезе в ответ одобрительно кивнул.

Безжалостный портрет Америки

Скорсезе всегда критиковал американское общество, но здесь он особо жесток к братьям по крови, он показывает белых без всяких сантиментов и оправданий. Один подсудимый, например, честно признается в убийствах индейцев и при этом делает это хладнокровно и ему даже не стыдно, будто бы он пристрелил какую-то куропатку, а не человека.

Герой Де Ниро вообще возмущен: «Да я столько добра им сделал! Это я привел их всех в великий ХХ век!». Причем, он бурчит так искренне и выдает типичную риторику белого человека (мы вам дороги построили и школы, научили есть ложкой и т. д), что действительно будто бы не понимает в чем тут на самом деле подвох. Колонизатор уверен, что это все он делает ради общего блага и процветания края, и что с нефтяными паями индейцев он бы справился лучше.

Интересно, что в фильме показывают не только людей, убивающих индейцев, но и вещи, которые их уничтожают, так, «тихими убийцами» здесь становятся болезни, которых аборигены до появления европейских переселенцев и не знали: алкоголизм, депрессия, диабет. «Ты скоро умрешь, если будешь питаться как белая», - предупреждают врачи Молли.