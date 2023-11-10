Это не кино: фильм «Голос ледника» как желание обнять умирающее тело Туюк-Су

Кристина Михайлова: С исследовательской точки зрения мне интересно, что во время сдачи фильм был отклонен как редакционной коллегией «Казахфильма», так и экспертной комиссией ГЦПНК, именно по причине непринятия художественной формы. То есть прямой цензуры даже не над смыслами, а над творческими решениями автора. Ядыкар стал заложником и жертвой того, что «не каждому молодому человеку дано так вникать». С потрясающим и редким единодушием эти разнородные структуры – министерство культуры, национальная киностудия, ГЦПНК и сообщество казахстанских документалистов – охарактеризовали фильм как «это не кино».

Действительно, «Голос ледника» – это дерзкая попытка выйти за границы догматического понимания «что такое кино», и уж тем более за границы понимания кино, навязанные нам советским и постсоветским телевидением, казахстанской и «русской» академией. Поэтому предлагаю Ядыкару воспринимать «это не кино» как комплимент.

На экране мы наблюдаем неспешно сменяющие друг друга кадры ледника. Мы слышим пение академического хора на казахском языке. Иногда мы видим гляциологов, но даже когда они что-то говорят, мы не можем различить слов, потому что для ледника наши голоса – не более чем шум ветра, заблудившегося в скалах. Жизнь людей выглядит здесь такой одинокой, такой вторичной, что мы с каждым кадром всё больше и больше понимаем, что этот фильм не про человека. И это огромные риски для режиссера, снимающего свой дебют – последовать за кем и чем угодно другим, чем человек.

Истории про людей понятны и ясны любому зрителю по всему миру, особенно в документальном кино. Достаточно следовать чёткой и до тошноты известной каждому режиссеру и зрителю драматургической манипулятивной структуре. Но Ядыкар рискнул последовать в своём фильме за ледником, что для меня говорит о таком уникальном и самобытном его свойстве как казахстанского художника, как отсутствие самоцензуры.

Допустим, что цензура «Казахфильма», цензура экспертов ГЦПНК, и даже цензура документального сообщества – это в политическом смысле преодолимые вещи. В то время как самоцензура – это вещь, которую сложно не то чтобы преодолеть, но даже осознать. За последние два года мы, как коллектив Документалистки, участвовали в различных попытках выстроить коллегиальную солидарность, организуя общественные объединения, совместные обсуждения поправок в закон о кино, множество фасилитационных сессий. И этот бесценный опыт показал, что у наших коллег-документалистов сложилось парадоксальное впечатление, что цензуры в Казахстане не существует. Меня спрашивали коллеги – разве есть какие-то запрещенные темы? Для меня очевидно, что такие темы, мягко говоря, есть.

Невозможно снять громкий документальный фильм о правах человека, о политических преследованиях, о Qandy Qantar, о представителях LGBTIQ+ community, фильм с феминистической повесткой, с экологической повесткой, с деколониальной повесткой. Этот список можно продолжать до бесконечности. Многие из нас видели фильмы Асии Байгожиной «Хроники необъявленной демонстрации» про Желтоқсан или «В поисках веры» про исламизацию современного Казахстана? Отдельная история как такие фильмы даются авторке или автору. Мы сейчас говорим о невозможности сделать дистрибуцию или независимый продакшн таких фильмов, даже не касаясь того, что такие ленты невозможны при любого рода участии государственного финансирования, даже частичного, даже опосредованного.

Очень интересный момент, почему среди документалистов Казахстана сложилось впечатление, что цензуры нет. Она успешно трансформировалась в работающую на ура самоцензуру. Самоцензура, которую сами же авторы пытаются нормализовать.

Довольно странно публично проговаривать такие очевидные вещи, но ситуация в документальной индустрии Казахстана того требует. Мы не можем отрицать идеологическую цензуру, цензуру по содержанию. Но как художники мы можем работать с формой, деколонизировать её, ставить её под вопрос, взрывать её. На наших показах документального кино в рамках ARTBAT FEST, где встретились далёкие друг от друга казахстанские документальные режиссеры и казахстанские зрители, очень громко прозвучал запрос на переизобретение киноязыка для выражения собственной идентичности, переосмысление деколониальной этики и эстетики.

Думающий казахстанский зритель требователен к экрану. В то время как мы самим фактом показов попытались зажечь интерес к местному документальному кино, зритель ответил жесткой критикой самоколонизации, опостылевшей телевизионной формы, пресловутой цензуры и самоцензуры. Как минимум, с последним, на мой взгляд, Ядыкар и его удивительный «Голос ледника» справляются, отчаянно и с полной самоотдачей прислушиваясь к гулу Туюк-Су и к своему собственному киноязыку.

Обобщая эту мысль, Ядыкар отказывается от привычных способов репрезентации, и работает с художественными средствами иначе. Этот критический жест сделан для того, чтобы отойти на заметную дистанцию от понятия «кино», предпринять попытку с этой дистанции переопределить что делает кино как в Казахстане, так и в общем. Это факт, что на такую попытку впервые были потрачены, пусть и небольшие по меркам документального кино, но государственные деньги. И вся последовавшая за этим эпопея неприятия, отторжения, атмосфера скандала, обманутых надежд и горьких разочарований всех во всех – это прекрасный маркер того, что в казахстанском документальном кино всё-таки существуют люди, революционизирующие повседневность.

Альмира Исмаилова: В одном из интервью референсом к своему фильму Ядыкар назвал «Акварель» Виктора Косаковского. Если вспомнить другие примеры видового кино, сразу приходит на ум трилогия «Qatsi» Годфри Реджио. Фильм «Голос ледника», наследуя им, сильно отличается. Трилогия «Qatsi» – это яркий пример high concept, идею которого можно уместить в одной строчке. Лексическая наполненность термина «Qatsi» является самой основой сюжета. «Акварель» же изначально позиционировалась режиссером как low concept. Косаковский придумал, как снять фильм о воде так, чтобы он захватил внимание зрителей во всем мире. На мой взгляд, «Ледник» тоже не укладывается в формат high concept. И как раз поэтому стоит поговорить о темпоритме фильма, в котором, как говорят первые зрители, «ничего не происходит».

Темпоритм и драматургия трилогии «Qatsi» полностью построены на музыке Филиппа Гласса, недаром трилогию называют киноконцертом. Музыка у Реджио несет в себе много функций. И одной из главных мне видится то, как она создает саспенс, эмоционально заводит зрителя. Это здорово влияет на темпоритм. Он не проседает, фильмы смотрятся на одном дыхании. В фильме Ядыкара другой темпоритм. Он медленный, монументальный, неповоротливый, как ледник, который он описывает.

Музыка в «Голосе ледника» работает в крепкой сцепке с визуальной составляющей, добавляет ощущение глубокой тревожности, навевает оцепенение. Медленные панорамы, плавные наезды в интерьере, отстраненные сверхобщие планы – всё это работает на создание максимальной холодности и безэмоциональности. Это решение в какой-то момент даже кажется высокомерным, но в нем есть и мотив аскезы, отсечения лишнего. Такое отсутствие посредников пугает зрителя, но, видимо, в этом и есть цель автора, его фирменный почерк.

У Реджио концепцией становятся предсказания индейцев хоппи и многозначное слово qatsi, из значений которого раскручивается драматургия фильма. Исходя из названия фильма «Голос ледника» можно предположить, что мы услышим звуки, издаваемые ледником. Как дышит, как говорит ледник? Это гениальная задумка, не вполне получившаяся у автора, на мой взгляд. Возможно, всему виной критически малое количество времени. В современном документальном кино фильмы снимаются несколько лет, мы об этом не устаем повторять. Естественно, это сказывается и на качестве материала, и на уровне проработки темы. Ядыкар провел вместе с ледником 9 дней. Это катастрофически мало, и в этом положении, наверное, очень сложно успеть расслышать ледник.

Здесь здорово помогли бы люди, которые находятся рядом с ледником годами – те самые гляциологи. Однако режиссер словно боится взаимодействовать с физическим пространством человека. В фильме есть только одна сцена, которая мне представляется как интимная. Это сон одного из героев. Он спит, камера наблюдает за его ровным дыханием. Но впечатление интимности смазывается тем, что панорама снята довольно далеко от героя и тем, что автор не дал зрителю возможности прикипеть к нему эмоционально. Таким образом мы видим не героя, но символическое обозначение героя. Это ощущение нарочитости подчеркивается дальше постановочным сном с участием женщины и ребенка на фоне гор. Постановочные сцены в документальном кино выводят его в жанр гибрида, и на этом поле нужно быть максимально осторожным, чтобы игровое не выпирало из документального, а было его естественным продолжением.

Интересно поговорить о нахождении автора внутри контекста. Ядыкар рассказывает историю ледника в каком-то космическом масштабе. Он расширяет оптику, но оставляет нас в безвоздушном пространстве, где человек не существует. С этой точки зрения репортаж из новостей и сцена с видами города смотрятся чужеродными элементами. Ведь таяние ледника напрямую зависит от функционирования этого города. Так почему же город так обезличен? В «Кояанискатси» Реджио мы видим мужчину в беспамятстве, которого полицейские погружают на носилки. И в этом эпизоде так много и об этом конкретном человеке, и об этом городе, об этом обществе, которое критикует режиссер. «Голос ледника» говорит о проблеме настолько осторожно, что это даже не шепот, а еле слышное шевеление губами.

Мне кажется, такой голос художника демонстрирует подавленное и немое состояние нашего угнетенного общества. Тут нужно иметь представление о самом авторе. Ядыкар является носителем уйгурской культуры, эта тема для него острая и болезненная. На фестивале документального кино Qara в Алматы состоялся показ его короткометражного фильма “Дина”. Это история о девушке, которая прошла через исправительный лагерь в Синьцзяне. Во время дискуссии Ядыкар отметил, что «уйгурская культура словно замерзла». И в этом ответе для меня открылось, что «Голос ледника» – это своего рода жоқтау по культуре, которая испытывает гонения; по людям, которым не дают шанса сохранить язык и традиции, и чьи голоса пытаются замьютить.