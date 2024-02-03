Новую картину одного из самых кассовых кыргызских режиссеров - Руслана Акуна копроект «Сәлем, Европа» снимали 2,5 месяца, что по современным меркам роскошь. Съемки комедийного роуд-муви проходили в Кыргызстане, Казахстане, а Европу снимали в Эстонии. Авторы выкладывались, команда работала большая, и новая работа Акуна напоминает по своей интонации и духу «Кемпір» Ермека Турсунова. А вот комплимент ли это или критика, узнаете в рецензии.
11 лет назад молодой кыргызский режиссер Руслан Акун снял свою дебютную работу «Салам, New York». Лента была простенькой и наивной, но подкупала своим старанием, желанием снимать доброе кино и пропагандировала вечные ценности вроде трудолюбия. По сюжету, молодой парень-кыргыз приезжает в Нью-Йорк для учебы в Колумбийском университете. Он толком не знает английского языка (хотя как можно поступить в университет Лиги плюща - загадка), и рассчитывает на помощь родственника. А когда тот уезжает в Европу, парню приходится выкручивать самому.
То были другие времена, комедий снимали не так много и никого особо не волновала глубокая проработка персонажей, поэтому дебют приняли более чем благосклонно. После на Руслана Акуна обратили внимание казахстанские продюсеры, ведь у того была редкая способность снимать понятное, симпатичное кино для массовой аудитории и собирать хорошую кассу. Так, в 2017 году Акун презентовал у нас свой первый кассовый хит - душещипательную комедийную драму «В поисках мамы», где воспитанник детского дома Азамат ищет родительницу в Америке, ради встречи с ней он выигрывает олимпиаду по математике и отправляется в путь. Картина с участием маленького, но смышленного Азамата (кыргызский актер Азамат Уланов) и его высокого друга, который поражает всех прежде всего своей красотой (казахстанца Таукеля Муслима) кому-то даже показалась аллегорией на историю дружбы двух братьев-соседей: кыргыза и казаха, один маленький, но умный и предприимчивый, другой в разы больше, внешне красив и представителен, инертен, но добр.
Дальше у Акуна были очень успешная казахстанская тинейджерская комедия «Каникулы off-line». К слову, все свои хиты Руслан Акун снял, как минимум, в двух частях, его новая работа «Сәлем, Европа» - это как бы чуть изменившийся европейский вариант его дебютной ленты.
О чем картина
История, выбранная для нового фильма, обладает большим потенциалом - старики, вырастившие внука и отправившие его на учебу в Европу, отправляются к нему на выпускной в Италию. Причем добираются до него автостопом и по дороге переживают самые разные приключения. Эта картина могла бы стать нежным посвящением поколению наших суровых аташек и апашек, которым восточная культура запрещала выражать свои чувства друг к другу на публике, но оказавшись в Европе, наверное, в последнем путешествии в своей жизни, они пережили вторую молодость. Старики еще раз поняли, что очень любят друг друга и когда-то очень давно они сделали правильный выбор. Из задуманного получилось не все, но основные элементы этого все же есть - взять хотя бы сцену, где пожилая пара танцует у Эйфелевой башни, умиляя при этом всех вокруг. Однако, для того, чтобы история на самом деле затронула самые тонкие чувства зрителей, стоило над ней поработать более детальнее и тщательнее. Тем более, что снялись в ней актеры, которые смогли бы отыграть всё на самом высоком уровне.
Итак, главные роли в этом фильме сыграли казахстанец Бауыржан Каптагай и народная артистка Кыргызстана Айтурган Темирова. У Бауыржана-ага, актера драм Адильхана Ержанова «Хозяева» и «Ласковое безразличие мира», а также байопика «Мукагали» Болата Калымбетова есть в фактуре какая-то представительность, строгость, неторопливость, основательность, если хотите, архетипичность. А для легенды кыргызского кинематографа -Айтурган-эже этот проект - большой «камбэк», ведь она не снималась в кино 20 лет. Дебютировав у классика кыргызского кино Болотбека Шамшиева в «Алых маках Иссык-Куля», она стала его любимой актрисой, которая потом снялась у него в «Белом пароходе», «Ранних журавлях», чуть позже в военной драме «Снайперы», где сыграла казахскую снайпершу Алию Молдагулову, а затем наши зрители могли ее видеть в популярной в советское время криминальной драме «Волчья яма». Роли поменьше в «Сәлем, Европа» - их внука, казахстанского студента сыграл Ерлан Кулмурзин, а европейского помощника пожилой пары - британец Луи Джордан.
Почему картина выглядит так, будто в ней все понарошку
Первая режиссерско-сценарная недоработка - это, наверное, образы самих главных героев. Они получились декоративными и будто бы ненастоящими. Апашка, к примеру, это олицетворение того, как видят казахстанские режиссеры и сценаристы жительницу аула 60+, - она обязательно должна быть в стереотипном образе - платке, казахском платье, камзоле, а на ушах национальные серьги. Причем, как у сельской женщины появляются модные белые кроссовки и очки с изящной, явно не самой дешевой оправой, история умалчивает. Плюс надо признать, что молодо выглядящая Айтурган Темирова мало похожа на апашку из аула. Образ аташки тоже попахивает клише - он ездит на старом советском мотоцикле, трудится днями и ночами, наводит страх на местного акима и так далее.
Ощущение, что герои никогда не смотрели телевизор с современными новостями - гей-парады, наверное, не входят в зону их интересов и этому они могли и правда удивиться, но то, что европейцы едят свинину и тех может шокировать голова барана в качестве деликатесного блюда, ни для кого, наверное, не секрет. Казахский дед, которого все в шутку зовут Немцем - очень уж он трудолюбивый, аккуратный и пунктуальный, всерьез возмущается тем, что «мы с немцами воевали когда-то». Такими были, наверное, старики в аулах, но в годах, наверное, в 80-х и 90-х, не сейчас. Ощущение, что сценаристам под 50 лет, а то и больше и они вдохновлялись своими аташками и апашками или же «Кемпір» Ермека Турсунова, который сделан в той же манере.
При этом, современное поколение стариков - напомним, это люди, родившиеся в 50-х и 60-х, и даже уже в 70-х (у многих внуки) просто будто бы пропущено. А между тем, они наверняка в своих аулах танцевали под пластинки Джо Дассена и Адриано Челентано, собирали открытки с портретами Алена Делона и Мирей Матьё, взахлеб читали Гюго и Дюма и об Европе знают куда больше, чем думают о них авторы фильма. Внуку -20-25 лет, тогда и его старикам должно быть не больше 65-ти. Сцена с мальчиком, где он переживает уход родителей вообще будто снята для сериала.
Сам повод для основных событий - старики не могут отправиться в Европу на самолете, потому что у деда давление и они отправляются автостопом тоже мало продуманный, кого из наших аташек и апашек это может остановить? Достовернее смотрелись бы любые другие версии, к примеру, если бы они поехали в Германию к друзьям - там много уехавших немцев и там потерялись и автостопом добирались до Италии, или внук им выслал билеты, они увидели цену, решили сдешевить - сдать обратно и попались мошенникам, из-за чего им пришлось ехать добираться на перекладных. Да и уровень юмора в «Сәлем, Европа» максимально незатейливый - шутки вокруг расы, ориентации, разниц культур, менталитетов и наших национальных кухонь. Конечно, не обошлось без перпетуум мобиле сценарной мысли отечественных комедий - газов.
Что же в картине хорошего и почему все так отчаянно и тепло аплодировали на премьере?
Несмотря на описанные минусы, в этой роду-комедии все же есть масса плюсов, с которыми лучше ознакомиться в кинозале. Например, очень удачен образ черного парня Мэйсона, которого старики называют Масоном, он становится их проводником в путешествии по Европе. Несмотря на его криминальное прошлое, он хороший человек, добрый и жалостливый.
«Сәлем, Европа» - это редкое кино, на которое можно сходить с пожилыми родственниками - апашками, аташками, а у кого-то это родители, ведь сама история в добрая, безобидная и невзыскательной аудитории должна очень понравиться. Для людей в возрасте наши кинодеятели ведь совсем ничего не предлагают. К тому же романтическая линия, несмотря на огрехи, вышла ностальгической, целомудренной и веселой, особенно забавна стычка из-за ревности в одном из немецких баров. А от сцены у Эйфелевой башни, о которой мы уже писали и финальной части трипа - где старики рассекают на байке, защемит сердце даже у самого черствого, ведь каждый бы хотел прожить со своей второй половиной всю жизнь, а потом однажды сорваться с ним и уйти в трип, совсем как в молодости.
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