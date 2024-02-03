Ощущение, что герои никогда не смотрели телевизор с современными новостями - гей-парады, наверное, не входят в зону их интересов и этому они могли и правда удивиться, но то, что европейцы едят свинину и тех может шокировать голова барана в качестве деликатесного блюда, ни для кого, наверное, не секрет. Казахский дед, которого все в шутку зовут Немцем - очень уж он трудолюбивый, аккуратный и пунктуальный, всерьез возмущается тем, что «мы с немцами воевали когда-то». Такими были, наверное, старики в аулах, но в годах, наверное, в 80-х и 90-х, не сейчас. Ощущение, что сценаристам под 50 лет, а то и больше и они вдохновлялись своими аташками и апашками или же «Кемпір» Ермека Турсунова, который сделан в той же манере.

При этом, современное поколение стариков - напомним, это люди, родившиеся в 50-х и 60-х, и даже уже в 70-х (у многих внуки) просто будто бы пропущено. А между тем, они наверняка в своих аулах танцевали под пластинки Джо Дассена и Адриано Челентано, собирали открытки с портретами Алена Делона и Мирей Матьё, взахлеб читали Гюго и Дюма и об Европе знают куда больше, чем думают о них авторы фильма. Внуку -20-25 лет, тогда и его старикам должно быть не больше 65-ти. Сцена с мальчиком, где он переживает уход родителей вообще будто снята для сериала.

Сам повод для основных событий - старики не могут отправиться в Европу на самолете, потому что у деда давление и они отправляются автостопом тоже мало продуманный, кого из наших аташек и апашек это может остановить? Достовернее смотрелись бы любые другие версии, к примеру, если бы они поехали в Германию к друзьям - там много уехавших немцев и там потерялись и автостопом добирались до Италии, или внук им выслал билеты, они увидели цену, решили сдешевить - сдать обратно и попались мошенникам, из-за чего им пришлось ехать добираться на перекладных. Да и уровень юмора в «Сәлем, Европа» максимально незатейливый - шутки вокруг расы, ориентации, разниц культур, менталитетов и наших национальных кухонь. Конечно, не обошлось без перпетуум мобиле сценарной мысли отечественных комедий - газов.