​«Думала, что мой фильм будет “олимпийской” победой над коррупцией»​

Коллектив Women make docs продолжает серию статей о том, почему важно смотреть документальное кино Центральной Азии, особенно фильмы авторок. Мы поговорили с документалисткой из Кыргызстана Жаңыл Жусупжан, фильм которой впервые за долгое время представлял регион на главном мировом кинофестивале документального кино IDFA.

Жаңыл Жусупжан родилась в Кыргызстане, в дальнем горном селе в семье учителя русского языкa. Изучала литературу в Казахстане. В качестве журналистки делала репортажи в далеких районах Центральной Азии и за ее пределами. Ее документальный радиосериал "Невидимые женщины Оша" о сексуальном насилии во время межэтнических столкновений в 2010 году на юге Кыргызстана был отмечен дипломом AIB в Лондоне. Инициатор и одна из создателей фестиваля документального фильма по правам человека "Бир дүйнө" в Кыргызстане. С 2015 года независимая режиссер. Фильм “Атиркүл в мире настоящих мужчин”, попавший на фестиваль IDFA, вышел в 2023 году.



В Кыргызстане и Таджикистане, по древней традиции кочевников, мужчины играют в “улак” ("көкпар" по-казахски или "козлодрание" по-русски). Цель игры – украсть трофей в виде туши козла у конкурирующей команды всадников, оставаясь при этом верхом на лошади. В этот суровый мужской мир входит Атиркүл, женщина с предприимчивым духом и чувством юмора.



Кристина Михайлова: Жаңыл, вы – настоящий конвейер по производству фильмов! Ещё буквально вчера мы смотрели ваш фильм "Узник Вахана" на кинофестивале документального кино Qara Film Fest, и вот мы уже будем смотреть ваш новый фильм «Атиркүл в мире настоящих мужчин», к тому же после премьеры на IDFA. Это важная новость для когорты авторок и авторов из Центральной Азии, потому что это вдохновляет нас выходить на новый уровень как в продвижении, так и в производстве своих фильмов. В каком-то смысле, Атиркүл для нас для всех пример. Она руководит исключительно мужской командой “улак” ("көкпар" по-казахски), полна амбиций и уверенности в себе, притом оставаясь в каноне “настоящей женщины”. Как вам удалось найти такую героиню и почему вы решили снимать про неё документальный фильм?

Жаңыл Жусупжан: Спасибо! Если бы была финансовая поддержка, я бы выпускала по одному такому фильму каждый год. Ведь у нас столько не сказанного! Об Атиркүл я услышала от героев моего другого фильма. Они из Таджикистана и все время поддерживают связь со мной. Один парень мне просто написал: “Я такую женщину удивительную встретил”. Я сразу вышла с ней на связь, сделала с ней интервью, и действительно была поражена ее энергией. В то время я как раз уволилась с работы на радио и хотела посвятить себя только кино. Решила поехать с ней познакомиться, мы договорились и должны были встретиться, это было в 2015 году. Предупредила её заранее: “Я приеду специально, чтобы увидеться с вами, в ваш город, издалека”. Приезжаю, а она мне пишет: “Меня в городе нет. Я в Турции” (смеется).

Это я к тому, что снимать документальный фильм очень тяжело, если ты не владеешь ситуацией. В 2016 году я начала раскручивать историю, договариваться и, если посчитать, прошло около семи лет до премьеры. Я раньше удивлялась, когда говорили, что фильм снимается пять-шесть лет. Это не означает, что мы снимаем каждый день. Но выходит так, что мы заняты этим из года в год.

В документальном фильме случается именно как говорят: “Мы предполагаем – Бог располагает”. То есть, когда я начинала этот фильм, я была уверена, как моя героиня предполагала, что она создаст команду улака из молодых людей, которых она будет тренировать. Потом они станут чемпионами и победят коррупцию в этом бизнесе (смеется). Я себе представляла, что это будет какая-то “олимпийская” победа над коррупцией.

Хорошо звучало! Я до конца в это верила, поэтому затягивала монтаж, ждала. Но время шло, а мы до этого никак не доходили. Потом, когда мы стали обдумывать все это, мы поняли, что фильм не о победе. Он о стремлении Атиркүл, о ее желаниях, о том, что несмотря на все трудности, она продолжает идти вперед.