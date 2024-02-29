«Дюна: Часть вторая»

Оригинальное название: Dune Part Two
Год выпуска: 2024
Жанр: научная фантастика
Длительность: 166 минут
Режиссер: Дени Вильнев
Бюджет: $190 млн
Вторая часть космического эпика Дени Вильнева «Дюна» возвращает зрителя на планету-пустыню Арракис. Юный наследник герцогского рода Атрейдесов, Пол (Тимоти Шаламэ), скрывается вместе с матерью (Ребекка Фергюссон) у свободолюбивых жителей песков, фременов. Его тревожат пугающие видения будущего, которое обещает ему славу, власть и… море крови. Фремены хотят свободы и прекращения хищнической эксплуатации своей планеты колониальными властями, Пол мечтает отомстить семейству Харконненов за убийство своего отца, - цели у них совпадают, но цену каждый заплатит свою.
«Дюна» Вильнева дает убедительный и окончательный ответ на сомнения полувековой давности – экранизируема ли эпопея Фрэнка Герберта в принципе? Роман «Дюна», плотно упаковавший множество разных идей и концепций, полноценный богатый мир, десятки персонажей в один очень увесистый том, принадлежит к тем большим произведениям искусства, которые сложно адаптировать, - как и «Властелин колец» Толкина, сравнимый по влиянию и объёму. Двадцать с лишком лет назад Питер Джексон доказал, что «Властелина колец» можно успешно перенести на экран. Сейчас визионер из Канады Вильнев сделал то же для «Дюны».
Визуальный ряд по-прежнему завораживает, но больше размаха, больше локаций, интерьеров и экстерьеров, дворцы, амфитеатры, катакомбы, бескрайние пески планеты-дюны и минималистическая роскошь тронных залов. Это очень стильный фильм, похожий на инсталляцию какого-нибудь художника-концептуалиста.
Это очень громкий фильм, особенно если смотришь его в IMAX. Первая «Дюна» 2021 года собрала «Оскары» почти во всех технических номинациях, особенно в звуковых категориях, - и продолжение повторит эти успехи, скорее всего. По-прежнему мощный, торжественный и тревожный, саундтрек Циммера перемежается звуками ревущих двигателей, скрежетанием огромных машин, многотысячным воплем народных множеств, рокотом взрывов и выстрелов. «Дюна» поражает все органы чувств, и стена звука, надвигающаяся на зрительный зал, - один из главных эффектов картины.
В свой визуальный шедевр Дени Вильнев созвал и мощный ансамбль актеров – к Ребекке Фергюссон, Тимоти Шаламэ, Зендэйе и Хавьеру Бардему присоединились как ветераны типа Кристофера Уокена, так и молодые таланты, оскаровские номинанты Флоренс Пью и Остин Батлер, стряхнувший с себя сделавший его звездой образ Элвиса Пресли. Последний блистает в роли Фейд-Рауты, - психотического харизматичного злодея, антипода и антагониста героя Шаламэ. Как нередко бывает, отрицательные герои затмевают положительных, и, например, в память врезается имеющий всего несколько минут экранного времени Стеллан Скарсгард в роли садиста и тирана барона Владимира Харконнена. Однако звездой этого шоу является Шаламэ, и он предсказуемо блестяще играет молодого неуверенного в себе и своем пути героя, который нехотя вступает на путь военного и религиозного лидера, который в какой-то момент отбрасывает сомнения и готов на все.
Изданная больше 60 лет назад книга Герберта, как и все значимые произведения искусства, не теряет своей актуальности в любую эпоху, и сейчас можно с интересом посвятить пару абзацев – или страниц, - разбору о трактовках режиссером сюжета, о вторжении в выдуманный мир Дюны злобы дня, о том, как актуален этот фильм в наш день, когда на Ближнем Востоке звучат вполне реальные взрывы и гибнут вполне реальные люди, а другой Владимир шлет своих солдат сеять смерть, - но надо удержаться. В конце концов, большим блокбастерам не обязательно содержать какое-то серьезное высказывание, - даже если они его содержат, - их задача развлекать. И, о да, «Дюна: часть вторая» с этим прекрасно справляется!
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