«Дюна: Часть вторая»

Визуальный ряд по-прежнему завораживает, но больше размаха, больше локаций, интерьеров и экстерьеров, дворцы, амфитеатры, катакомбы, бескрайние пески планеты-дюны и минималистическая роскошь тронных залов. Это очень стильный фильм, похожий на инсталляцию какого-нибудь художника-концептуалиста.

Это очень громкий фильм, особенно если смотришь его в IMAX. Первая «Дюна» 2021 года собрала «Оскары» почти во всех технических номинациях, особенно в звуковых категориях, - и продолжение повторит эти успехи, скорее всего. По-прежнему мощный, торжественный и тревожный, саундтрек Циммера перемежается звуками ревущих двигателей, скрежетанием огромных машин, многотысячным воплем народных множеств, рокотом взрывов и выстрелов. «Дюна» поражает все органы чувств, и стена звука, надвигающаяся на зрительный зал, - один из главных эффектов картины.