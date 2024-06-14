«Будущее казахского дубляжа будет определяться сейчас»

13 июня в прокат вышел мультфильм «Головоломка 2» («Ойжұмбақ-2»), дублированный на казахский язык. Особенность дубляжа на этот раз в том, что фильм был впервые переведен на казахский язык за счет средств кинокомпании Disney. До 2021 года этим занимался фонд «Болашак». А после должно было заниматься государство, но не преуспело в этом.
Журналисты «Власти» поговорили с актерами и режиссером дубляжа, а также попытались ответить на вопрос, почему важен массовый просмотр мультфильма «Головоломка 2» на казахском языке.
Фильм про эмоции
Анимационный фильм «Головоломка-2», повествующий об эмоциях девушки по имени Райли, вернулся к зрителям спустя 9 лет после выхода первой части, которая завоевала такие престижные награды, как «Оскар» и «Золотой глобус» в 2016 году.
В «Головоломке-2» Райли из ребенка превратилась в девочку-подростка. В ее сознании начинаются большие перемены и неожиданно, к пяти ранее существовавшим эмоциям добавляются еще несколько, ведомых «Тревогой». Когда Райли приглашают в новую хоккейную команду — начинается борьба ее разных эмоций.
Эта борьба показывает необходимость уметь вовремя выразить каждую эмоцию и обратить внимание на их важность, а также способность их понимать.
«Ждем следующего шага от зрителей»
«Головоломка-2» - стала большим шагом в развитии казахского дубляжа. Причина в том, что американский гигант Disney впервые обратил внимание на дубляж своей продукции на казахский язык и в этом году выделил средства на дубляж трех проектов. Наряду с «Головоломкой» зрители смогут посмотреть анимационные фильмы «Моана 2», «Муфаса: Король Лев» на казахском языке.
Команда Disney Character Voices International создает около 30 версий каждого фильма на разных языках. В этом году в их число вошел казахский язык.
«Для нас очень важно и ценно, что персонажи таких популярных фильмов могут разговаривать с казахстанским зрителем на одном языке», — рассказал Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании в странах Центральной Азии, Восточной Европы, СНГ, Грузии и Монголии.
По мнению Шах-Мурата Ордабаева, руководившего казахским и русским дубляжом фильма «Головоломка 2» в Казахстане, аналогичный шаг могут сделать и другие крупные компании, учитывая переход Disney к казахскому дубляжу.
«То, что Disney выделил средства и перевел фильм на казахский язык — это большой шаг. Предыдущие проекты финансировались корпоративным фондом “Болашак”, министерством культуры и спорта. На этот раз компания-гигант обращается к нашему языку, проявляет интерес, выделяет средства и представляет зрителям в этом году три проекта», - сказал Ордабаев в разговоре с журналистами «Власти».
Режиссер дубляжа говорит, что следующий шаг за казахстанской аудиторией, ведь статистика просмотров фильма окажет прямое влияние на финансирование дубляжа в будущем.
По словам Вадима Голенко, генерального директора компании «Меломан», дистрибьютора Disney в Казахстане, компания Disney смотрит не только на то, сколько фильм собрал в прокате, но и на то, как его обсуждали в СМИ и социальных сетях.
«Помимо кассовых сборов компания уделяет внимание тому, пишут ли о фильме СМИ и что говорят зрители. Не говоря уже о том, что они учитывают, действительно ли это интересно людям или нет. У нас больше работает не реклама, а то, что люди делятся мнениями друг с другом об эмоциях от фильма», — считает он.
Русский дубляж мультфильма также был сделан в Казахстане. Теперь компания «Меломан» в Казахстане стала центральным хабом дистрибуции продукции Disney в странах Центральной Азии и Кавказа, то есть версия фильма на русском демонстрируется в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Азербайджане и Грузии.
Казахоязычная версия фильма будет иметь русские субтитры, а русскоязычная версия — казахские. Вадим Голенко считает, что это поможет гражданам изучать казахский язык. Шах-Мурат Ордабаев также отметил, что в некоторых кинотеатрах будет показана английская версия.
Артисты, принимавшие участие в дубляже
Помимо профессиональных актеров дубляжа, в озвучке фильма «Головоломка 2» также приняли участие известные казахстанские певцы и актеры.
Певица и актриса Жулдыз Умиргали, озвучившая одну из главных героинь мультфильма Вэл, считает, что наши соотечественники могут показать свою платежеспособность крупным мировым компаниям, массово посмотрев этот фильм.
«Я мама двоих детей, отдала их в казахский детский сад школу, но в интернете много мультфильмов на иностранных языках. Поэтому я рада, что Disney перевел этот фильм на казахский язык. Кроме того, фильм является готовым руководством для родителей чтобы понять своих детей-подростков. Что происходит в головах подростков? Почему они закрываются? Почему они не хотят говорить? В это время важно создать правильные отношения, не оказывая на них негативного влияния», - сказала актриса на презентации фильма.
Батырхан Маликов, участник группы Ninety One, озвучивший в фильме одну из новых эмоций - «Стыд», решил попробовать свои силы в дубляже, когда узнал, что идет кастинг на голос в «Головоломке». Отбор актеров для прослушиваний сначала проводится в Казахстане, затем их голоса записываются и отправляются в компанию Disney, и только после его одобрения актеры утверждаются на роль.
«Негативная эмоция – это не плохой персонаж, ведь именно эмоции помогают личности сформироваться. Мой персонаж — Стыд, эмоция, близкая нашему менталитету. В образе “Стыда” я увидел себя, так как мне было сложно выражать свои эмоции. Для казахского языка очень важно, что “Головоломка” показана на казахском языке. Будущее казахского дубляжа определяется сейчас», — поделился своими мыслями Маликов.
Его коллега по группе певец Азамат Ашмакын также озвучил одного из персонажей фильма.
«Мой первый опыт в дубляже был для меня интересным. Моя будущая цель – петь в мюзиклах. Это только начало, я думаю, что после этого будет еще много интересного», - сказал он.
Что происходит с дубляжом на казахском?
С тех пор, как стало известно, что мультфильм «Головоломка 2» будет дублирован на казахский язык, многие активно стали говорить о важности похода в кино и просмотра этого фильма.
Это небезосновательно, ведь казахский дубляж уже на протяжении многих лет находится в тяжелом положении в Казахстане. В последний раз мировые фильмы-блокбастеры вышли на казахском языке два года назад, и с тех пор финансируемые государством конкурсы дубляжа по разным причинам проваливаются.
Дубляж популярных голливудских фильмов на казахский начался 13 лет назад. До этого были дублированы «Тачки-2», «Малефисента», «Холодное сердце 2», «Душа», «Человек-паук», «Король Лев», «Тайны Коко» и другие известные анимационные фильмы.
Первоначально казахский дубляж осуществлялся корпоративным фондом «Болашак» при поддержке различных спонсоров. За десять лет они озвучили на казахский язык 38 фильмов. Фонд «Болашак», в своем комментарии «Власти», сообщал, что «без поддержки государства этот проект долго бы не просуществовал».
Впервые государство объявило тендер на дубляж фильмов на казахский язык только в 2022 году. В результате на экраны вышли первая часть фильма «Аватар» (повторный прокат), «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и «Аватар: Путь воды». Последний установил рекорд кассовых сборов среди фильмов, дублированных на казахский язык. Его посмотрели более 42 тысяч зрителей, а сборы составили более 69 миллионов тенге.
После этого ни один зарубежный фильм, дублированный на казахский язык при государственном финансировании, не выпускался. В конце 2022 года, после внесения изменений в Закон «О кинематографии», государственный центр поддержки национального кино (ГЦПНК) стал единственным оператором, финансирующим дубляж детских мультфильмов и фильмов, предназначенных для семейного просмотра на казахский язык.
Однако в 2023 году ГЦПНК трижды объявлял конкурс на дубляж фильмов, и все три оказались неудачными, а в казахской версии не вышел ни один зарубежный фильм в прошлом году.
В этом году ГЦПНК провел еще один конкурс в формате онлайн голосования. В результате победил анимационный фильм Sneak. Стоит отметить, что в этом голосовании приняли участие 25 человек, и 68% из них выбрали именно этот вариант из двух представленных фильмов. Согласно правилам отбора фильмов, теперь он будет представлен на рассмотрение экспертной комиссии.
В прошлом году бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов заявлял, что не менее 15 фильмов в год должны дублироваться на казахский язык. В этом году на дубляж 15 фильмов выделено 443 миллиона тенге, однако до сих пор ни один иностранный фильм с дубляжом, сделанным за счет государства не вышел в прокат.
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