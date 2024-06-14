«Будущее казахского дубляжа будет определяться сейчас»

«Ждем следующего шага от зрителей»

«Головоломка-2» - стала большим шагом в развитии казахского дубляжа. Причина в том, что американский гигант Disney впервые обратил внимание на дубляж своей продукции на казахский язык и в этом году выделил средства на дубляж трех проектов. Наряду с «Головоломкой» зрители смогут посмотреть анимационные фильмы «Моана 2», «Муфаса: Король Лев» на казахском языке.

Команда Disney Character Voices International создает около 30 версий каждого фильма на разных языках. В этом году в их число вошел казахский язык.

«Для нас очень важно и ценно, что персонажи таких популярных фильмов могут разговаривать с казахстанским зрителем на одном языке», — рассказал Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании в странах Центральной Азии, Восточной Европы, СНГ, Грузии и Монголии.

По мнению Шах-Мурата Ордабаева, руководившего казахским и русским дубляжом фильма «Головоломка 2» в Казахстане, аналогичный шаг могут сделать и другие крупные компании, учитывая переход Disney к казахскому дубляжу.

«То, что Disney выделил средства и перевел фильм на казахский язык — это большой шаг. Предыдущие проекты финансировались корпоративным фондом “Болашак”, министерством культуры и спорта. На этот раз компания-гигант обращается к нашему языку, проявляет интерес, выделяет средства и представляет зрителям в этом году три проекта», - сказал Ордабаев в разговоре с журналистами «Власти».