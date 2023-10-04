Почему Барби не заговорила на казахском?

Недавно ГЦПНК объявил, что третий конкурс по дубляжу фильмов завершен и в нем участвовало 5 кинопроектов. Когда в марте 2023 года Минкультуры утверждало правила отбора по конкурсу, сообщалось, что зрители смогут выбрать, какие фильмы будут дублировать на казахский язык. Голосование появилось на сайте ГЦПНК 14 сентября.

На деле в конкурсе на дубляж фильмов участвовали те картины, на которые каждый заявитель имел необходимые права. Затем отбор со своей стороны произвел ГЦПНК, и уже после этого зрителям дали 20 дней на то, чтобы сделать свой выбор.

Есть вероятность, что среди предложенных фильмов не будет рейтинговых картин, поскольку у них не будет соответствующего сертификата для дубляжа.

На вопрос о том, почему в прокат на казахском языке не вышли самые кассовые фильмы этого года - «Барби» и «Оппенгеймер» - Минкультуры ответило Власти так: «В рамках конкурсных отборов, проведенных в текущем году, заявок на дублирование фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» на казахский язык не поступало».

Но и некассовые фильмы могут остаться без казахского дубляжа. По правилам ГЦПНК должен был провести отбор фильмов до 1 сентября календарного года. Но к сегодняшнему дню не завершен даже этап голосования.

Бауыржан Шукенов полагает, что до конца года продублировать смогут только 1-2 фильма. Хотя бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов заявлял, что ежегодно необходимо дублировать не менее 15 картин.

Ранее на это собирались потратить 443 млн. тенге, или в среднем 29,5 млн. тенге на одну картину. Насколько хватит этих денег — тоже вопрос. Фонд «Болашак» в среднем тратил на одну картину $100 тыс. (около 48 млн. тенге).

Как пояснил Шукенов, дубляж не делается за один день, поскольку он требует перевода, адаптации и согласования текста, а также решения технических моментов. Чтобы фильм вышел в декабре или январе, работа над ним должна была начаться в сентябре.

«Мы должны были сделать 15 фильмов, но не успеваем. Если успеем, 1-2 фильма сделаем. И то я сомневаюсь, хотя мы стремимся к этому. Может быть будут двухгодичные контракты, то есть фильмы, которые переходят на следующий год, а финансируются в этом», – рассказал Шукенов Власти.

По его словам, министерству уже предложили поменять правила и упростить эту процедуру.

«Функция [оператора по дубляжу] передана нам в соответствии с законом. Я противился этому делу [к дубляжу зарубежных фильмов], но это в дорожной карте партии [Nur Otan] было», – признается Шукенов.