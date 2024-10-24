Айжан Касымбек, режиссерка: «Когда Казахстан будет думать о женщинах по-другому? Может, не при моей жизни»

Кристина Михайлова, основательница инициативы Women make docs, беседует с режиссеркой Айжан Касымбек и актрисой Мадиной Акылбековой о фильме «Мадина». Его премьера состоялась на Tokyo International Film Festival в 2023 году. Казахстанская премьера прошла на Qyzqaras Film Festival в Алматы. Мадина Акылбекова была номинирована на Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию в категории «Лучшая роль». Это первое интервью в серии «Казахстанское авторское кино — это женское кино».

Кристина Михайлова: «Мадина» – фильм, построенный на основе документальной истории актрисы Мадиной Акылбековой. События разворачиваются в холодном Актау, у темного зимнего моря. Героиня Мадины справляется со своей повседневностью одинокой матери, преподавательницы танцев и примы ночного шоу-балета. Она безуспешно пытается добиться алиментов для маленькой дочери, а внутренне переживает кризис женской идентичности и собственной социальной роли. Мадина случайно узнает об эпизоде изнасилования, произошедшем с её младшим братом. Решаясь на открытое публичное высказывание по этому поводу, героиня преодолевает внутренний конфликт: она больше не жертва. Айжан, Мадина, расскажите о том, кто ваш зритель? Мне кажется, это must-see для зуммеров с острым желанием всё менять.

Айжан Касымбек: Во время первых читок сценария выяснилось, что у многих ребят в группе были подобные травматические моменты в жизни, связанные с изнасилованием. Я ехала в такси после читок и поставила для себя цель завершить этот фильм во что бы то ни стало. Это уже была история не про женщин, не про Мадину, а про всех. И я даже не определяю возрастных рамок. Моё кино адресовано большой аудитории, и, конечно, мне хотелось снять такую историю красиво.

Я часто вижу как эстетизируют в кино заброшенные аулы. Мне кажется, я бы и заброшенный аул красиво показала. Но я вижу в этом какое-то унижение людей и я не люблю такое. Когда мы работали над моей первой картиной «От», экстерьеры мы снимали в настоящем общежитии на Толе би – Саина. Администраторы договорились, чтобы мы ходили в туалет к жильцам. Кристина, мы заходили в квартиры, мы видели как люди живут на самом деле! Там настолько страшно внутри, там такая нищета, там настолько всё плохо, мы все ужаснулись. Но я не хотела показывать это так страшно, я хотела показать это с любовью. Может быть, это моя ошибка. А может быть, наоборот, нужно показывать весь этот ужас и кошмар. Тогда в «Мадине», может быть, надо было прямо показать, как тебя бьют, как насилуют твоего младшего брата. Но это не моё.

Мадина Акылбекова: Да, я помню, что при подготовке Айжан говорила: «Это не будет так, что вы сидите за столом и делите одну картошку на четыре». Я ей сказала: «Ты как автор, как художник, как ты видишь, так и будет». Я вообще не могу объективно что-то говорить, что стоило добавить или нет. Для меня история уже полноценная, она уже рассказывает обо всём. Она глубокая, она наполненная и, кстати, это замечали наши международные коллеги. На фестивале в Германии зрители как раз упоминали этот момент: «Спасибо, что вы не показали открыто насилие, было и без этого понятно. Но не так чтобы прямо и нарочито». Одна зрительница добавила: «Все мы взрослые люди».

Михайлова: Фильм называется «Мадина». Я задумывалась, подразумевается ли здесь обобщение, притом более чувственное, менее формальное? Возможно, героиня Мадины – это собирательный образ, некая среднестатистическая женщина Казахстана. Подобный пассаж со стороны автора-мужчины я бы назвала проблематичным. Но «Мадина», в первую очередь, личная, глубокая психологическая драма. Вспоминается как на обсуждении зрительница задала вопрос: не было ли вам стыдно и страшно при показе обнаженного тела в сцене, где Мадина плавает под водой? Помню, у меня по телу прошла дрожь от вопроса, потому что обнаженное тело кажется нашему зрителю более провокационным, чем откровенное душевное признание, которое есть в фильме.