Ольга Коротько, режиссер: «Не существует тех женщин, которых показывают в нашем популярном кино»

Ольга, вчера я посмотрела ваш фильм «Так себе зима». Мне стала интересна концовка. Как вы приняли решение, что у ваших героев всё закончится именно так?

Вы так сразу (смеется). Если говорить о традиционных финалах, где побеждает добро или зло, то в моем фильме нет ни добра, ни зла, поэтому побеждает несправедливость. Это то, что меня беспокоит в нашем обществе. Несправедливость действительно превалирует. Нам всем известны истории, когда людям удавалось избежать правосудия: они совершали противоправные действия и им это сходило с рук благодаря родственникам, деньгам и так далее. Это такая казахстанская история, но прежде всего, драматургическое решение.

Согласитесь ли вы с утверждением, что вы сняли остросоциальное кино? Как вы позиционируете свой фильм?

Я не люблю классифицировать. Любая классификация напоминает мне полки супермаркета: здесь продукты питания, там – стиральные порошки. Кино – это немножко другая категория. Особенно авторское, которое больше про искусство, нежели про какие-то коммерческие отношения. Мне кажется, классификация убивает искусство. Кино просто отражает те процессы, которые происходят в обществе. Оно равно этим процессам. Если общество такое, то и кино будет тождественным ему. Я по себе знаю. Как только я уехала из Казахстана на какое-то время, чтобы учиться кинорежиссуре, то мое кино стало другим – все мои фильмы, снятые за пределами Казахстана во время учебы, были комедиями. Здесь просто невозможно снимать другое кино.

Насколько эта казахстанская реальность плодотворна для режиссера, как для творца?

Если говорить о вдохновении, то Казахстан полон идеями для кино, потому что в основе любого сценария – конфликт. В нашем обществе конфликты происходят повсеместно. В мифической стране, где ничего не происходит, где все люди живут счастливо, никогда не будет искусства. Уже многократно проводились попытки создать города, где будут жить только художники, например. Все они потерпели крушение, потому что искусство не может существовать вне конфликта, вне социума. Казахстан – это просто океан идей для любого вида искусства.