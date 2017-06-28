Акимат Алматы собирается сохранить фрагменты старой брусчатки при реконструкции улицы Панфилова

Мы уже сообщали о том, что на днях во время ремонтных работ на улице Панфилова строители сняли несколько слоёв асфальта, под которыми обнаружили фрагменты мощеной улицы. Аким Алматы поручил архитекторам и подрядным организациям сохранить камни и использовать их при строительстве пешеходной зоны на ул. Панфилова.

В акимате города рассказали, что теперь архитекторы и проектировщики работают над изменениями в проекте реконструкции ул. Панфилова, для того, чтобы использовать неожиданную находку.

«Это всё история нашего любимого города, которую мы должны сохранить», - сказал аким Алматы Бауыржан Байбек.

По словам архитектора, историка архитектуры Алмаса Ордабаева, данное мощение относится к периоду 1930-34 годов прошлого века:

«Эта брусчатка является частью бывшей правительственной площади. Вот эта площадь проходила перед первым домом правительства в Алматы, в котором сейчас находится академия искусств им. Жургенова. И вот она охватывала участок не только перед самим зданием, но и улицу Кирова, ныне Богенбай батыра. Дальше эта брусчатка шла по улице Кирова до улицы Фурманова, потом в конце войны или в начале войны эту часть залили асфальтом, а кусочек брусчатки оставался на улице Кирова как раз напротив здания Турксиба и Жилкомбината, то есть от Панфилова до улицы Фурманова. То, что сейчас обнаружено, это как раз часть той площади и именно на участке Кирова. Таким образом, это получается достаточно интересный архитектурный памятник. Если не получится оставить брусчатку на том же уровне, то, возможно, придется приподнимать ее».