Архитектурные приобретения года

Vласть подводит архитектурные итоги года. В 2017-ом строили немало, реконструировали — тоже. Несколько зданий, представленных здесь, еще не открылись, но уже изменили ткань улиц, на которых они находятся, поэтому мы не могли не написать о них.

Самая большая стройка в этом году развернулась в Астане: летом сдали все объекты ЭКСПО — во главе с шаром из стекла Нур Алем. Общая площадь выставки составила 25 га. Конкурс на проект прошел еще 4 года назад, в нем участвовало около 50 архитектурных компаний со всего мира, в том числе бюро Zaha Hadid Architects и Snohetta. Победу держало архитектурное бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. В прошлом году появилась информация, что этот проект создал Альберт Шпеер-младший, внук архитектора Гитлера. Сферические формы весьма популярны в архитектуре: несколько лет назад здание чуть меньшее по объему, появилось в Новосибирске, в Калининграде в подобном сооружении находится музей мирового океана.

Фотография Равката Мухтарова

Рядом с ЭКСПО построили MEGA Silk Way — ТРЦ площадью в 139 000 квадратных метров. Часть денег на строительство — 15 млрд. тенге, была получена от государства — из пенсионного фонда под 18%. Правда, Нурлан Смагулов, глава Astana group, позже заявлял, что эти деньги вернули государству досрочно. За архитектуру отвечало бюро Chapman Taylor, с которым обычно работает Astana group. К работе этого бюро мы еще вернемся в этой статье.



Летом заработал новый столичный железнодорожный вокзал «Нурлы жол» площадью больше 100 тыс. квадратных метров. Шесть путей заведены прямо во внутрь вокзала. За архитектуру сооружения отвечало турецкое бюро Tabanlioglu Architects. Это сооружение даже вошло в шорт-лист Всемирного фестиваля архитектуры WAF-2017 в категории «Транспорт». Правда, приза не получило. Его обошла реконструкция центрального вокзала Хемница в Германии. Что касается «Нурлы жол», то его главный минус заключается в том, что в нем есть проблемы с внятной навигацией: незадачливый путешественник рискует заблудиться по пути от платформы до стоянки.

Фотография с сайта zaleskiy.com Также перед ЭКСПО был открыт новый терминал столичного аэропорта площадью в 47 тыс. кв. метров, и VIP-терминал. Пропускная способность нового терминала — 5 млн. пассажиров в год (тут стоит отметить, что с нового года в Казахстан перестает летать авиакомпания KLM). Здание VIP-терминала по своей архитектуре можно отнести к казахскому барокко: все сделано дорого, богато и избыточно. Колонны, купол, золото, гранит и мрамор. За архитектурный проект нового терминала отвечала группа компаний Mabetex group, она же когда-то проектировала Ак орду, Астана Оперу, Центральный концертный холл и другие столичные здания.

Иллюстрации с сайта mabetex.com Из Астаны перенесемся в Алматы. Пожалуй, главной стройкой года можно назвать реконструкцию пешеходных улиц, но если говорить о зданиях, то стоит начать с торгово-офисного центра Kaisar Plaza, построенного Bay Shatyr Group. Строительству предшествовал скандал: городские активисты были против сноса дома, находившегося на пересечении улиц Желтоксан и Богенбай батыра. Руководитель проекта, петербуржец Андрей Калмыков обещал, что это здание будет простроено в стиле советского ампира. Видимо, он имел в виду сталинский ампир Москвы, потому что в Алматы этот стиль представлен малоэтажными, уютными зданиями и большими дворами. «Это не высокая стекляшка, которой пугают жителей города, переживающих за его облик. Вы должны ценить, благодарить людей, которые инвестируют в город, в этот проект. Новые рабочие места, вот что это», — говорил несколько лет назад Калмыков.





Калмыков приехал и уехал, а здание не вписалось в историческую застройку города и буквально нависает над расположенной рядом школой и малоэтажными зданиями. Весь этот кейс показал необходимость определения границ «исторической застройки города» и ее защиты. Однако законодательно в этом направлении еще ничего не было сделано. Торгово-офисный центр Abylai Khan plaza, находящийся рядом с ЦУМом, на пересечении улиц Абылай хана и Макатаева, вот-вот откроется. Еще летом на сайте заведения было с гордостью написано, что ТРЦ «ворвался в существующую застройку исторического центра города». И это правда. Потом этот пассаж удалили.

Еще один гигант — ТРЦ Forum Almaty уже несколько раз переносил открытие и до сих пор не распахнул свои двери. Громадный ТРЦ (155 000 кв.м.) находится на дорожной развязке Тимирязева-Сейфуллина, на строительство которой в рамках борьбы с пробками, когда-то потратили 11, 35 млрд. тенге. Впритык к зданию работает АЗС. На сайте ТРЦ написано, что новый торгово-развлекательный центр находится на пересечении центральных улиц города, в шаговой доступности от крупных бизнес-центров – например, от Нурлы Тау. Человеку, написавшему это, можно только посоветовать пешком дойти от Нурлы Тау до Forum Almaty.

В районе с тяжелой транспортной ситуацией достраивается ТРЦ Atakent mall площадью 45 000 кв. метров. На его сайте с гордостью сообщается, что это «Первый торгово-развлекательный центр, расположенный в парковой зоне!» Так и хочется добавить: «Мы расположены там, где не должны быть». В этот ТРЦ вошел и рынок «Каркара», и «Студент», в котором торгуют мобильными телефонами. К сожалению, застройщик пока не смог облагородить вокруг себя территорию, а сама некогда парковая зона превратилась в парковочно-ресторанный бизнес в самом неудачном его проявлении. Летом мы делали большой материал об истории этого уникального места.

В этом году прошла масштабная реконструкция ТРЦ «Рамстор» в микрорайоне «Самал». Когда-то это был первый торговый центр в Алматы — он открылся 14 мая 1999 года. В нем был первый большой супермаркет, кинотеатр и каток. Постепенно этот ТРЦ вытеснили более крупные игроки. Реконструкция началась в 2016 году. Концепция заключалась в том, чтобы перепрофилировать ТРЦ в административное здание. Реконструкция обошлась примерно в $15 млн. Теперь «Рамстор на Фурманова» называется Ramstore ALL in.

Когда летом началась масштабная реконструкция Арбата, стало ясно, что Пассаж, поставленный несколько лет назад поперек логики и единственной пешеходной улицы, мешает всей задумке урбанистов. Снести его не получилось, ограничились переделкой фасада.

Летом прошла реконструкция фасада гостиницы «Алматы». Одно из первых модернистских сооружений 60-х годов несколько лет назад приобрел Нурлан Смагулов и собирался его снести, чтобы построить более современное сооружение. Однако финансовый кризис внес коррективы, да и постепенно бизнесмен не без помощи архитекторов осознал ценность здания. За реконструкцию взялось московское отделение компании Chapman Taylor. К сожалению, его специалистам не удалось сохранить и передать особенность этого памятника — в первую очередь это касается ритма балконов. К тому же непонятно, зачем понадобилось облицовывать бетонное здание. Мы уже делали подробный разбор реконструкции. Стоит добавить, что старая вывеска смотрелась органичнее и выглядела более национальной, нежели современная, написанная на латинице. Надеемся, что дизайнеры еще поработают со шрифтами.

В этом году между кинотеатром «Арман» и канатной дорогой на Кок-Тобе возвели гостиницу Novotel на 200 номеров, но официально она еще не заработала. Прежде на этом месте было заброшенное кафе и каскадные фонтаны.

Практически уже построен еще один отель на ул. Сатпаева — на берегу реки Есентай. Каким-то чудом высотное здание умудрились возвести на небольшом отрезке земли между музеем искусств им. Кастеева и речкой. Видимо, так теперь выглядит уплотнение по-алматински.