Необыкновенная жадность

Светлана Ромашкина, Vласть В конце февраля аким Алматы Бауыржан Байбек предложил вывести из списка памятников архитектуры гостиницу «Иссык» и старый аэропорт, через несколько дней он «передумал» и отозвал проект постановления. А 16 марта в акимате заявили, что здание «Иссыка» сейсмоопасно. Все это мы уже проходили, только немного обидно, что в акимате не удосужились придумать новую схему уничтожения памятников.

27 февраля, когда Быуыржан Байбек отозвал проект постановления о выводе зданий международного аэропорта и гостиницы «Иссык» из списка исторических памятников, наш главный редактор Вячеслав Абрамов вышел из своего кабинета и сказал: «Это победа!» Но на самом деле это было тактическое отступление со стороны акимата. В официальном сообщении руководства города была настораживающая фраза — проект отозван «в связи с необходимостью дополнительного изучения ранее внесенных объектов». К 16 марта изучение, видимо завершилось, и госэкпертиза городского совета Алматы установила, что старое здание гостиницы «Иссык» не сейсмостойкое. После этого руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы Толеукан Исмаилов сказал, что уточнит информацию о сносе сооружения.

Не получилось вывести строение из списка памятников архитектуры по-хорошему – то есть через проект постановления акима, то значит, будет по-плохому – внезапно выяснится, что здание опасно. Все это уже было с памятником архитектуры. Гостиницу «Жетысу» выводили из списка, продавали на торгах, потом она внезапно горела, потом застройщик вопреки правилам – до утверждения нового проекта, оставил руины, которые до сих пор «украшают» город. Здание бывшего госплана на Желтоксан, 115 не имело статуса памятника архитектуры, поэтому у акимата и застройщика руки были развязаны сразу — признали здание аварийным и быстро снесли, поставив там с благословения градсовета нависающую над всем перекрестком «Кайсар плазу». Гостиница «Иссык» находится напротив этого монстра, олицетворяя собой крамольную мысль, что сталинский ампир был куда человечнее современной застройки.

Но интересует вот что: кто, кроме времени, ответственен за то, что здание, являющее памятником культуры и архитектуры, вдруг становится опасным? Есть Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года № 1488-XII Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия, который гласит: «Физические и юридические лица обязаны обеспечить сохранность памятников истории и культуры, находящихся на землях, предоставленных им в пользование». Значит, владелец здания бывшей гостиницы «Иссык» не обеспечил сохранность памятника. (Статья 33. Обеспечение сохранности памятников истории и культуры, находящихся на землях, предоставленных в пользование) А еще есть статья 42. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан об охране объектов историко-культурного наследия: «Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан об охране объектов историко-культурного наследия, выраженном в действии или бездействии, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Обыкновенная жадность Обыкновенная жадность

Физические и юридические лица, причинившие вред памятнику истории и культуры или его охранной зоне, обязаны восстановить памятник истории и культуры или его охранную зону, а при невозможности этого - возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Восстановление памятника истории и культуры или его охранной зоны осуществляется под контролем уполномоченного органа». Интересно, знают ли об этом законе хозяева здания бывшей гостиницы «Иссык», в которой теперь находится офис компании Zepter? Знают ли об этом в акимате? Жаль, что в истории современного Казахстана не было ни одного прецедента, когда собственник довел здание до архитектурного убийства и понес за это справедливое наказание. И скорее всего, такого прецедента в ближайшее время не будет – ведь акимат всецело на стороне бизнеса, а не горожан, он ищет для него лазейки, он его защищает. Нам же, горожанам, он, акимат, оставляет те несколько издевательских сантиметров тротуара на Богенбай батыра, возле «Кайсар плазы». Если акимат даже не может убедить застройщика сделать нормальный тротуар, то что говорить об архитектуре?