Южный парк. Почему люди за него борются

Жанара Каримова, Vласть Фото автора и участников группы аллея Выпускников/парк Южный В конце марта алматинцы узнали о грядущей реконструкции парка «Южный», который многие знают как «Аллею выпускников». Инициативная группа, в основном состоящая из жителей микрорайона Алмагуль, написала письмо, адресованное акиму Алматы Бауыржану Байбеку, с просьбой пересмотреть план реконструкции парка.

Позже аким осмотрел парк и сквер перед Дворцом школьников, где тоже грядет реконструкция. Бауыржан Байбек поручил скорректировать проекты парков с учётом «современных тенденций» и «потребностей населения». Однако на выходных «Южный» парк обнесли забором, что вызвало новую волну негодования. Забор частично убрали, а горожан пригласили на встречу с застройщиками, проектировщиками и сотрудниками акимата.

4 апреля, среда, 16:00. Центральный вход в парк со стороны улицы Ходжанова перекрыт лентой, вокруг выкопаны арыки, а по тропинке рядом с отдыхающими едет бульдозер. Вдали виднеется толпа людей, в центре невысокий мужчина пытается успокоить горожан, он представляется директором проектной компании. «Вот тут указан мой номер», - говорит он, показывая на небольшой билборд, где написано «Каппаров Ерген Бостандыкович, ТОО «Компания СТРОЙТЕКС». По словам Каппарова, проект реконструкции, который так возмутил горожан, старый — 2015 года. «Теперь по желаниям жителей мы вносим туда корректировки. Вот эту дорогу мы делаем в виде зигзага — во-первых, чтобы было красиво, во-вторых, чтобы сохранить максимальное количество деревьев,— говорит Ерген Каппаров. — Там, где у нас дорога упирается в дерево, мы его обходим. Чтобы не было недопонимания, показываем вам. Здесь брусчатка». Из толпы вырывается возмущенный голос: «Какая брусчатка? Вы же обещали…» Разгорается небольшой спор, сложно понять, кто и что говорит. «Это все-таки эскизный проект, это концепция,— пытается вновь привлечь внимание людей Каппаров. — На рабочем проекте каждое дерево будет указано и каждая дорожка. Жителей собирают тут, чтобы услышать пожелания».

«В этом проекте у вас нет никакой теневой защиты, то есть — гуляйте в жару в июле, в августе», — замечает женщина. Из толпы ближе к центру выходит высокий мужчина, член инициативной группы, житель микрорайона Алмагуль Сергей Лисицкий: «Позвольте секундочку, я кое-что расскажу, мы встречались несколько дней назад. С этим эскизным проектом мы ходили по территории и видели, что именно на этом проекте арка, например, попадает на елки, на карагачи. С вашим сотрудником Дауреном мы ходили и показали места, где планировалось что-то делать. И все они попадают на деревья. Мы сказали: «Давайте так, вы придете сюда с проектировщиками, хотя бы увидите, что и где можно на свободных местах разместить в другом формате». Также мы составили список, вопросы именно по проекту, с нашими пожеланиями. Это не одна группа людей, это разные поколения нашего района составили. Понимаете, не могут проектировщики, не видя, что тут, снести все и нарисовать красиво. Надо прийти и посмотреть, потому что есть свободные места, где можно разместить что-то, но без ущерба природе. Самое главное для нас, для жителей этого города и района, это живые насаждения». «Все верно, — бодро соглашается Ерген Каппаров. — Абсолютно верно. Разрешите одну реплику, я же тоже не с Марса прилетел сюда. Я точно такой же житель города, как и вы, у меня точно такие же дети, точно также ходят в школы, садики и такие же парки. Соответственно, когда наш сотрудник ходил вместе с вами, он эти пожелания уже озвучил, и мы начали над ними работать и вносить эти изменения. Это же проект, не какая-то константа, от которой мы не можем отойти. Это вещь живая, в которую мы вносим изменения. У нас есть такая позиция, как авторский надзор и внесение на каждом этапе изменений. Если, демонтируя здесь асфальтовое покрытие, мы наткнемся на городище древнего поселения, такое тоже возможно, мы должны вносить изменения в проект. Мы должны понимать, что это всего лишь бумага, на которой можно нарисовать всё, что угодно, — показывая на план реконструкции, говорит Ерген. — Но есть ответственность! И как человек, и как житель города, я всё равно её несу».

«Можно спросить, сколько сейчас у вас зафиксировано деревьев в этом парке, мы-то знаем сколько их тут. Сколько у вас?» — поинтересовалась женщина. «У нас пятьсот двести семьдесят три дерева, нет. 5 273», — быстро исправляется он. «Мы со своей стороны по окончанию работ будем все фиксировать. Как верить? Мы же видим, как рядом, нарушая всякие технические и сейсмические регламенты, построили высотку, а вы знаете, что тут идет разлом. Из-за этого погибли березы, по легенде посаженные Панфиловым. Это наше наследие. Вы говорите, у вас есть надзорные функции, но при этом парк постепенно гибнет», — продолжает женщина из толпы. Ее останавливает Сергей Лисицкий — по этим пунктам сейчас не может быть претензий именно к этой компании: «Территория до заправки, о которой вы говорите, продана в частную собственность под ЖКХ. Мы написали вопросы со всеми нюансами — от названия парка до безопасности обслуживания и хозяйственных построек в парке». Вопрос названия парка породил новую волну гула, но когда в центр вышел заместитель акима Султанбек Макежанов, люди немного утихли.

«Добрый день, уважаемые жители. В связи с тем, что возникает очень много вопросов, общественность попросила, мы сегодня приехали с вами пообщаться, посоветоваться. Я сначала общую информацию вам передам, потом перейдем к вопросам и ответам. Этот проект был изготовлен в 2014-2015 годах в связи с поступившими заявлениями жителей. Почему? Потому что в этом парке, а он занимает 14 гектаров земли, к сожалению, нет освещения, полива, особенно в июле-августе здесь стоит самый сухостой. Поэтому был сделан этот проект, несколько эскизов вы наверняка сегодня посмотрели, мы сегодня вас ознакомили. Здесь, где мы стоим, это так называемая техническая дорога, асфальт мы хотим восстановить. И на следующей технической дороге также. Есть дорожки, которые жители и отдыхающие протоптали, мы хотим сделать там, не мешая экологической ситуации, песчаную дорогу. Есть некоторые места, вы, наверное, обратили внимание и с вашей стороны был ряд замечаний, почему убирают живую изгородь. Мы эту живую изгородь на самом деле пересаживаем, не убираем. Порядка 150 метров мы пересадили, — говорит замакима. — В проекте предусмотрено благоустройство, мы хотим периметр осветить. Вы должны здесь чувствовать себя комфортно, основная цель — создание городской комфортной среды. С учетом того, что было несколько встреч до этого, мы договаривались о том, что здесь мы создаем так называемый общественный комитет. Будем учитывать все предложения жителей. Было одно из предложений — сделать отдельно зону для выгула собак. Мы это место посмотрели, там будет отведена земля, и будут определенные малые архитектурные формы для собак. Основная работа — это оросительная система. Нигде ни одно дерево не будет сноситься, это я вам твердо обещаю. Будут пересаживаться, места пересадки вы будете видеть. Дополнительно хотим многолетние цветы посадить, в этой части хотим пробить основную магистраль. Народ в основном живет со стороны улицы Жарокова, чтобы вы могли себя чувствовать комфортно, нужно сделать здесь проход. Все ваши предложения будут учтены, здесь заказчиком является управление природных ресурсов и регулирования природопользования, есть компания, которая выиграла конкурс, есть проектная организация. По желанию жителей в двух местах будут установлены, так называемые, сухие фонтаны, как на улице Панфилова. Если где-то что-то неправильно, вы можете задать вопросы, я готов с вами работать».

Сергей Лисицкий протягивает заместителю акима список вопросов. «Позвольте я отвечу. Оставить парку прежнее название: «Алея выпускников» или «Парк выпускников». В народе его называли «Южный», — несогласные хором начали спорить. — Уважаемые, правильно поймите. Во всех парках у нас есть аллея выпускников. Если это принципиальный момент, не вижу проблемы. Все моменты будут учтены, это не сиюминутное решение. Давайте в процессе нашего разговора мы решим. Следующий вопрос: отказаться от строительства парковки на территории парка. На самом деле на территории парка парковки не будет. Следующий вопрос: убрать из проекта большое количество плиточного асфальтного покрытия. Где протоптали тропинки, там мы хотим сделать грунтово-песчаное покрытие. При установке детских спортивных площадок использовать только свободные площадки, — зачитывает Макежанов очередной пункт. — Совершенно правильно, никто не собирается вырубать деревья. Будет зонирование, везде будут указатели из дерева - экологического материала. Отказаться от расширения существующих и создания новых аллей и тротуаров. Я уже ответил. Прекратить бесконтрольную обрезку деревьев. Мы тоже переживаем за это дело, но есть сухие ветки. И самое главное, когда мы, жители, чувствуем себя комфортно? Когда на высоте человеческого глаза видим другую сторону без барьера, вот это комфорт и безопасность. Поэтому было так называемое поднятие штампов деревьев. Если в дальнейшем мы будем это делать, мы будем с вами согласовать. До этого убрали сухостойные ветки. Выделить и огородить живой изгородью, пластиковой сеткой площади для свободного выгула собак. Мы с правой стороны парка с жителями встречались, территорию определили. Мелкой сеткой огородим, живую изгородь посадим. Это у нас в плане есть». Сергей: Уточнение — не дрессировочный центр, а именно прогулочный. Заместитель акима: Размеры посмотрим, парк комфортный и широкий. Более того, мы оставим те деревья, которые находятся на территории для выгула собак. Следующий вопрос — наладить освещение в парке по всему периметру. Это тоже говорили. Более того, в некоторых местах мы будем делать подсветку самого дерева. Вечером смотрится очень красиво. Наладить систему полива, я про это сказал. Причем полив, мы собираемся делать, применяя арочный. Это более экологичный способ. В двух местах делаем емкость на 200 кубов, применяем эту воду. Ремонтные работы проводить посекционно, не закрывая весь парк. Было пожелание жителей парк не закрывать. Со стороны Жарокова в трёх местах мы поставили (забор-V) в первое время для безопасности. Но с учетом мнений, мы его убрали. С южной стороны, со стороны улицы Ходжанова, метров 40 оставили, там стоит техника, это определенные ценности, вы должны понимать. Но полностью периметр никто ограждать не собирается. При установке общественного туалета, кто их будет обслуживать, и кто будет за них платить? Мы определили 2 места для общественных туалетов, определили орган, который будет смотреть за этим. Есть и предприниматели, которые предлагают им передать. «Бюджетные средства не надо тратить,— говорят. — Мы будем следить за санитарией за 40-50 тенге». Мы эту тему пока обсуждаем. Сергей: Есть пример, на Атакенте в верхней части, возле туалета пройти невозможно. Есть нижняя часть, где тоже стоит туалет, но там платили 50 тенге и все было нормально.



Заместитель акима: «Если даже малому бизнесу передадим, он будет регулироваться. Следующее: возвращение парку его нижней части. Такая задача у нас стоит, мы собираемся выкупать. Мы начали переговоры, в течение месяца мы вам сообщим, когда это случится. На самом деле хотим вернуть, потому что это часть парка, исторически так было. Дальше: учтены ли в проекте реконструкции коммуникации? Конечно, везде учтены. На что проектная организация, если они не учитывают какие-то инженерные коммуникации. Уважаемые жители, у нас нет оснований друг другу говорить нехорошие вещи. С другой стороны, есть недостаток информации. Это, наверное, наше упущение. Вот сегодня заместитель начальника управления, он ответственен за этот участок вместе со мной. С вами будем время от времени встречаться». Мужчина из толпы поинтересовался, смогут ли члены инициативной группы участвовать в решении вопросов вместе с проектировщиками. «Я готов хоть какое количество людей пригласить для общественного контроля во время выполнения ремонтных работ. Мы это приветствуем», — ответил Макежанов. «Еще один вопрос, не успел его вписать. Здесь планируется велодорожка, мы всеми руками за, но хотелось бы пробить ее на Атакент и соединить их, — говорит Сергей. — Потому что там забор стоит, и выезда на Атакент нет». «Есть городская сеть велодорожек, предложение принимается. Будем смотреть. Спасибо вам за поддержку, за понимание, за то, что вы болеете за парк и город. Мы готовы с вами работать», — резюмирует заместитель акима. Собравшиеся люди аплодируют ему.

Заместитель акима вместе с инициативной группой устроил прогулку по парку, чтобы показать предварительную территорию для выгула собак. Чуть позже активисты затронули тему реконструкции других парков и улиц города. Ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман: «У нас лучше запретить, чем развивать» Ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман: «У нас лучше запретить, чем развивать»

Мы также решили поговорить с инициативной группой, которая смогла добиться ответов и обратной реакции от акимата. Сергей Лисицкий, принимавший участие в обсуждении, все свое детство провел в этом парке. По его словам, когда-то тут росли яблоневые сады и были клубничные поля. «Знаю, что здесь снимались кинофильмы, тут было место катаний на лыжах, устраивали эстафеты. Я родился в 1982 году, но я помню, что тут не было улицы Жарокова, а были яблочные сады. У меня есть фотографии, как мы катались на велосипедах. Все было в садах. Вон по тому дереву мы лазали, теперь мой сын также лазает. Поколение за поколением. Это дерево посадил Шакен Айманов, мы хотим, чтобы тут была табличка, — рассказывает Сергей. — Примерно в 1998 году здесь полностью вырубили березы, которые были под 30 метров. Здесь хотели сделать то школу, то лунапарк, но тут проходит разлом, строительство запретили. Помню, что и в те года народ был против, выходил, возмущался. Мои родители участвовали в митинге против застройки этого парка. В 1999 году я оканчивал школу, мы здесь сажали деревья. Большая часть деревьев по Жарокова была высажена выпускниками. Мы хотим, чтобы тоже самое сделали выпускники нынешнего поколения. Почему я тут выступаю? Я против вырубки деревьев и такой жесткой реконструкции. Я не хочу, чтобы тут все погибло. Если такие деньги налогоплательщиков выделены акиматом на реконструкцию, то мы хотим, чтобы всё сделали по уму и для народа, но в первую очередь, это экология, это не вырубание деревьев, и по всей возможности уменьшения пересадки. Здесь гуляешь и как-то отдыхаешь, вот буквально рядом улица Жарокова, но в парке дышится совершенно по-другому. Вон там белки гуляют. Мы хотим сохранить природу, итак уже столько вырубили, апорт уничтожили. Мы против этого».

У Сергея двое детей. Старший сын гуляет с друзьями в парке, как когда-то его отец. Дочка прогуливается здесь каждый день с бабушкой и мамой. «Для меня это место сакральное, можно сказать, как и Атакент, — говорит активист. — О реконструкции узнал 20 марта, когда ехал на велосипеде мимо парка и увидел плакаты. Ужаснулся этим макетам, где почти не было деревьев, а была выжженная пустыня с гранитом, фонтанами, какими-то постройками. Это возмутило не только меня, я зашел в Facebook, присоединился к группе. Люди начали объединяться. Попросили СМИ прийти, пришли и люди с акимата, после приехал и Байбек, потом мы провели собрание, согласовали все вопросы, пожелания и нас услышали». Сергей обменялся контактами с заместителем акима и акимом Бостандыкского района. Он намерен участвовать во всех обсуждениях и контролировать каждый этап реконструкции. Что не так сложно, учитывая, что каждые выходные он гуляет в парке с детьми. Как рассказал Сергей, он всегда проявлял инициативу, участвовал в собраниях КСК по благоустройству дворов. Но за сохранение природы выступает впервые. Благодаря реконструкции парка он познакомился с другими активистами.

Нас это сплотило, я честно скажу, что не знал даже о проблеме Кок-Жайляу. Мы готовы принять участие в обсуждении не только нашего парка, думаю, судьба Алматы должна всех волновать.

Фотографии Ярослава Животовского 2004 года

По словам Сергея, им озвучили сроки реконструкции – до конца ноября работы в парке должны завершить. Активист предполагает, что если брусчатку и плиточное покрытие уберут, как и просили горожане, то срок и бюджет реконструкции сократятся. У Марины Семёновой тоже двое детей, она не против реконструкции, но против вырубки деревьев и тротуарной плитки. «Здесь очень много мам с колясками, здесь ездят колясочники, которым очень тяжело проехать по тротуарной плитке. Я за то, чтобы сделали освещение, видеонаблюдение не помешает и какой-то контроль, чтобы тут не распивали спиртные напитки», — говорит Марина.

Детям Марины 5 и 3 года, семья переехала в этот микрорайон 5 лет назад. «Можно сказать, что мы живем в этом парке. Ходим с ними сюда два раза в день. Здесь свежий воздух, летом тут очень хорошо, свободно дышится. Мы здесь свободно гуляем, тут нет машин, ребенок бегает в безопасности. Мы тут более свободны, чем во дворах, где одни автомобили, — рассказывает женщина. — О реконструкции мы узнали еще в прошлом году, но сказали, что перенесли ее на 2018 год. Когда мы увидели проекты, которые были на стендах, естественно, нам это всё не понравилось. Я была против такой вырубки деревьев, мосты какие-то — это все бессмысленно, лучше сохранить эти деревья и останется этот парк более живым, не искусственным. У нас тогда ничего не спросили, могли бы хоть где-то написать, чтобы люди внесли свои предложения. Может, не было бы этих разборок, я за диалог. Также я за отдельную зону для собак. Мой сын очень боится их, на него уже кидались. Я не против собак, пусть гуляют, но в специально отведенных местах». Дина Шакирзянова тоже выступает за отдельную зону для выгула собак. После встречи с представителями акимата она вернулась в парк со своими питомцами: «Мы заходим в парк и сразу по окружной уходим в самую дальнюю часть, чтобы не пересекаться ни с отдыхающими, которые тут гуляют, ни с мамами и детьми. Есть люди, которые в силу разных причин собак боятся или не любят. Это большая победа, что нам пообещали выделить отдельно огороженную площадку. Буквально две недели назад я писала запрос в акимат. Спрашивала, есть ли у нас официальные места для выгула собак. Мне ответили, что таких мест нет, потому что нет территории. Поэтому это очень большое достижение, это будет первое официальное, законное, огороженное место».

По словам Дины, в парке очень много людей гуляющих с собаками. За время беседы к нам подходили владельцы и маленькой таксы, и игривого хаски. У Дины две породы: самоед и чау-чау. Но когда-то в этом парке она гуляла и со своей первой собакой – овчаркой. 20 лет назад ее семья построила неподалёку дом. «Тогда здесь была знаменитая березовая аллея, о которой все говорили, есть легенда, что в ней снимали фильм «Котовский». Здесь всегда было много собачников, потому что парк большой и есть куда разойтись, чтобы никто никому не мешал. Лично у меня не было конфликтов с людьми в парке, с поводка я собак не спускаю, пока мы не уйдем вглубь. Площадка, которую нам обещают, должна быть огорожена. Это и наше требование. Ратуем, чтобы и остальные соблюдали законы и правила, потому что по одному какому-нибудь хозяину собак будут судить о всех. Да, я убираю, а другой — нет. Мы стараемся, в нашей близкой компании все ходят с пакетиками и убирают за собой», — говорит женщина. Выходные на Кок-Тобе Выходные на Кок-Тобе Причем объединились самые разные люди, и собачники, и не собачники, потому что тут уже конфликт «ой, ты со своей собакой здесь не гуляй» ушел на второй план. Это наш общий дом, если тут сделают что-то не так, всем будет плохо. Я сначала не верила в то, что от инициативной группы будет какой-то результат. Думала: я же не Дон Кихот, чтобы с ветряными мельницами бороться. Потом пошли первые результаты, приехал Байбек. Я поняла, что что-то можно сделать. Мы включились еще активнее. Мы, собачники, — первая смена, выходим на проверку рано утром. Если кто-то что-то делает, рубит, мы снимаем, скидываем в группу. Наш патруль не прекращается».