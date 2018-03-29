Жители Алматы просят акимат пересмотреть план реконструкции парка «Южный»

«Мы, жители Бостандыкского района, обращаемся к Вам по поводу реконструкции парка «Южный»…. нас не все устраивает в этом проекте, а именно: большое количество плиточного и асфальтобетонного покрытия, декоративных арок и мостов; отсутствие зоны для свободного выгула собак. Мы считаем, что цветники можно сделать и без данных архитектурных форм», - говорится в письме.

По данным инициативной группы, сейчас парк находится не в самом хорошем состоянии: нет должного полива, асфальтированные дорожки пришли в негодность, не работает освещение. Однако парко остается излюбленным местом жителей района.

«При всех недостатках, сюда приходят сотни людей отдыхать: зимой - кататься на лыжах и санках, весной - вдыхать ароматы нежной листвы и травы, а летом - спасаться от жары, расположившись на траве под деревьями. Утром и вечером бегают люди, делают зарядку, кормят птиц и белок, гуляют с детьми и собаками. Многие жители здесь живут с основания парка и не один раз участвовали в посадке этих деревьев, на добровольной основе, потому что неравнодушные», - пишет группа.

Детские, спортивные площадки, зону отдыха, фонтаны и цветники инициативная группа предлагает разместить в местах, где нет зеленых насаждений.

Также алматинцев беспокоит площадка для выгула собак.

«По словам застройщика, это будет небольшой участок земли в начале парка. На наш вопрос, какая площадь будет выделена, нам не дали конкретного ответа. Хотелось бы знать площадь данного участка, так как в нашем районе более 100 собак. На какую площадь нам рассчитывать? Нужно еще учесть, что оборудованная площадка привлечет большое количество владельцев собак и кинологов, которые займутся обучением и дрессировкой. Мы много раз обращались с просьбой выделить нам территорию для свободного выгула собак и огородить ее, что бы ни собаки, ни гуляющие люди не мешали друг другу», - отмечается в письме.

Граждане просят внести следующие изменения:

​Убрать из проекта большое количество плиточного и асфальтобетонного покрытия, декоративных арок и мостов, в которых нет необходимости;

​Привести в порядок имеющиеся деревья: вырубить сухие, посадить новые.

Выделить огороженную площадь для свободного выгула собак с учетом их количества;

​Наладить освещение в парке по всему периметру;

​Наладить систему полива;

​Свести размещение детских и спортивных площадок до минимума, ведь они в различных вариациях, есть в каждом дворе.

Парк «Южный» находится на пересечении улиц Жарокова и Водозаборной. В 2016 году аким Бостандыкского района Беккали Торгаев заявил, что парк будет благоустроен к концу 2017 года. Территория парка «Южный» составляет 14,22 гектаров. На нем находится более 5 тысяч деревьев.