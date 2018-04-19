Вазоны – новые шлагбаумы

Жанара Каримова, Vласть

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Вазоны — с цветами и без — повсеместно появляются в городе, чтоб огородить тротуары от машин. В группе Facebook «Город для пешеходов» граждане отмечают участки дорог, где автовладельцы оттесняют людей и оставляют свои машины. В ответ на это представители акимата публикуют фотографии вазонов, не дающих автомобилистам проехать. Так вазоны, изначально призванные украшать город, стали временным решением проблемы.

Исследователь архитектуры Давид Камински часто обращается к акимату через группу, и не только, оголяя проблемы города. По мнению Давида, такие мобильные заграждения как вазоны, тумбы, являются самым удобным и потому самым популярным в мире средством срочного решения проблем в городской среде.

«В мире с них начинается выделение пространства для пешеходов. И здесь кроется их главная черта — вазоны это временное решение. После того, как становится ясно, что изменения оказались позитивными, их закрепляют в бетоне и граните новых тротуаров и площадей. Вазоны не способны служить много лет просто потому что автомобилисты могут подвинуть их самостоятельно, сведя перемены на нет. В целом это хорошее нововведение, но оно не отменяет реальных реконструкций», - отвечает Камински.

