Вазоны – новые шлагбаумы

Жанара Каримова, Vласть 

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Вазоны — с цветами и без — повсеместно появляются в городе, чтоб огородить тротуары от машин. В группе Facebook «Город для пешеходов» граждане отмечают участки дорог, где автовладельцы оттесняют людей и оставляют свои машины. В ответ на это представители акимата публикуют фотографии вазонов, не дающих автомобилистам проехать. Так вазоны, изначально призванные украшать город, стали временным решением проблемы. 

Исследователь архитектуры Давид Камински часто обращается к акимату через группу, и не только, оголяя проблемы города. По мнению Давида, такие мобильные заграждения как вазоны, тумбы,  являются самым удобным и потому самым популярным в мире средством срочного решения проблем в городской среде. 

«В мире с них начинается выделение пространства для пешеходов. И здесь кроется их главная черта — вазоны это временное решение. После того, как становится ясно, что изменения оказались позитивными, их закрепляют в бетоне и граните новых тротуаров и площадей. Вазоны не способны служить много лет просто потому что автомобилисты могут подвинуть их самостоятельно, сведя перемены на нет. В целом это хорошее нововведение, но оно не отменяет реальных реконструкций», - отвечает Камински.

Парковка бизнес-центра Кайсар Тауэр расположена по сути на тротуаре и мешает безопасному передвижению пешеходов. Стоит отметить, что подземная парковка имеется совсем близко к зданию, за старым зданием гостиницы «Иссык», и в бизнес-центре Kaisar Plaza. Здесь бы не помешали вазоны и здравый смысл: 

Иногда вазоны не останавливают водителей, и они пытаются оставить свои машины в неположенном месте, во что бы то ни стало. Иногда не совсем правильно расположенный вазон может мешать движению пешеходов или велосипедистов. 

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