​Байбек поручил вернуть выставочный комплекс Атакент в собственность города

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в собственность города территорию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». По его мнению, управляющая компания не справляется с обязательствами по её развитию, поэтому контракт с ней должен быть расторгнут, сообщает пресс-служба акимата.

«Территория Атакента в свое время была зеленым оазисом, куда люди приходили гулять семьями. Раньше здесь был каскадный фонтан, а сейчас всё закатали в асфальт, кругом парковка, базар. Управляющей компанией представлялись горожанам масштабные планы по развитию данной территории. Однако мы видим, что за последние годы ничего не исполнено», - сказал Бауыржан Байбек.

Аким Алматы поручил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса и произвести озеленение, демонтировать различные конструкции и пристройки, расположенные на газонах и высадить деревья.

Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов будет ликвидирована парковка перед центральным входом и запрещен въезд для автомобилей на территорию КЦДС «Атакент». Во время осмотра улиц Тимирязева и Ауэзова Байбек также поручил заняться их благоустройством.

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