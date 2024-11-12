Акимат Алматы меняет брусчатку на асфальт. Почему это плохо

«По просьбам жителей»

Пешеходной улица Панфилова стала в 2017 году, когда здесь положили тротуарную плитку, установили фонари, сделали систему полива, высадили деревья, кустарники, газон, становили лавочки и т.д. После этого улицу лишь периодически латали. И вот 12 сентября этого года начался ремонт улицы Панфилова от улицы Кабанбай батыра до проспекта Жибек Жолы. Провалы на гранитной брусчатке решили восстановить, а брусчатку на проезжей части заменили на асфальт.

«Активная эксплуатация данного участка уборочными машинами и грузовым автотранспортом, заезжающим для разгрузки на ул. Панфилова, привела к деформации и повреждениям покрытия. В целях повышения качества дорожной инфраструктуры и создания комфортной городской среды, на основании просьб жителей было принято решение о замене плиточного покрытия на асфальтовое вдоль проезжей части», - сообщили Власти в акимате Алмалинского района, отметив, что в рамках ремонта замена плиточного покрытия вдоль самой пешеходной зоны не предусмотрена.