Акимат Алматы меняет брусчатку на асфальт. Почему это плохо

Этой осенью брусчатку на проезжей части полупешеходной части улицы Панфилова заменили на асфальт. Акимат Алмалинского района в своем ответе на запрос Власти объяснил, что это делается по просьбе жителей. Рассказываем, почему это не лучшее решение.
«По просьбам жителей»
Пешеходной улица Панфилова стала в 2017 году, когда здесь положили тротуарную плитку, установили фонари, сделали систему полива, высадили деревья, кустарники, газон, становили лавочки и т.д. После этого улицу лишь периодически латали. И вот 12 сентября этого года начался ремонт улицы Панфилова от улицы Кабанбай батыра до проспекта Жибек Жолы. Провалы на гранитной брусчатке решили восстановить, а брусчатку на проезжей части заменили на асфальт.
«Активная эксплуатация данного участка уборочными машинами и грузовым автотранспортом, заезжающим для разгрузки на ул. Панфилова, привела к деформации и повреждениям покрытия. В целях повышения качества дорожной инфраструктуры и создания комфортной городской среды, на основании просьб жителей было принято решение о замене плиточного покрытия на асфальтовое вдоль проезжей части», - сообщили Власти в акимате Алмалинского района, отметив, что в рамках ремонта замена плиточного покрытия вдоль самой пешеходной зоны не предусмотрена.
Брусчатка безопаснее
Архитектор Давид Камински отмечает, что пешеходная часть улицы Панфилова была одним из самых успешных проектов реновации в городе, до сих пор что-то подобное не смогли реализовать ни по качеству решений, ни по амбициозности проекта. Но из-за отсутствия должного ухода улица со временем деградировала:
«Были демонтированы приствольная подсветка деревьев, подземная прокладка линий освещения. Проведенный средний ремонт пешеходной части улицы Панфилова наглядно показал системные городские проблемы. В первую очередь - эскизы не обсуждались с экспертным сообществом, и во вторую очередь - некомпетентность принятых технических решений. На Панфилова за 7 лет эксплуатации образовались проблемы, которые нужно было решать, такие как замена плитки, местами брусчатки, ремонт кабельных линий освещения, перенос детской площадки у станции метро «Жибек Жолы», которая мешает прямому пути движения пешеходов».
Камински отмечает, что проект ремонта был откровенно слабым и не учел многие факторы. Он вспоминает, что на информационных плакатах были показаны рендеры с плиткой на проезжей части, но по факту там уложили асфальт. Это говорит о том, что решения принимались по ходу ремонта, а не до него.
«Отдельно нужно остановиться на моменте, почему на пешеходных улицах важно покрытие из брусчатки, пусть даже на автомобильном проезде. Гранитная брусчатка показывает водителям своим рельефом, зрительным отличием от асфальта, что они находятся на пешеходной улице и им нужно повысить внимательность. Гладкое асфальтовое покрытие будет способствовать нарушениям ПДД со стороны водителей. В данном случае вместо асфальта и бетонных плит нужно было укладывать гранитную брусчатку, которая в наименьшей степени подвержена разрушению и, как показывает практика, может многими десятилетиями использоваться на проезжей части».
При этом в акимате Алмалинского района настаивают на том, что решение они принимали «в зависимости от ряда факторов, включая требования безопасности, удобства передвижения и пожелания местных жителей».
«Не умеем ее ложить»
Возможно, что причина замены брусчатки на асфальт кроется в заявлении, которое сделал в августе на встрече с жителями Алмалинского района аким Алматы Ерболат Досаев: «Я наложил вето на использование мелкой брусчатки тротуарной, потому что мы ее не умеем ложить».
По его словам, вместно нее будут класть крупную плитку. «Первый опыт» применения такой плитки уже есть при благоустройстве парка за КБТУ, сейчас такая же плитка кладется в сквере вдоль Абая. Аким города считает, что такая плитка «хорошо садится».
При этом нельзя сказать, что и асфальт у нас хорошо садится. Стоит отметить, что брусчатка считается более долговечным материалом, чем асфальтное покрытие, не говоря уже об эстетической составляющей.
Архитектор Камински обращает внимание на то, что проведенный ремонт не учел многие моменты, которые следовало бы реализовать: восстановление приствольной подсветки деревьев, строительство приподнятых пешеходных переходов на проезде вдоль Панфилова, проверка соблюдения дизайн-кода входными группами в прилегающие здания, реновация нестационарных объектов торговли (киоски), которые стали маргинализироваться с точки зрения внешнего вида и качества продукции.
«Отдельно хочется отметить изменение культурного ландшафта улицы. Если в самом начале на Панфилова были в основном представлены уличные музыканты, то теперь там нелегальные точки по реализации игрушек, цветов и т.д. Улица превращается в достаточно агрессивное пространство. Это вызвано отсутствием контроля со стороны городских властей, отсутствием регламентов и несоблюдением исполнения действующих правил благоустройства», - говорит Давид Камински.
Камински отмечает, что отсутствие четкого регламента по ремонту этой улицы приведет к тому, что Панфилова продолжит деградацию во время последующих ремонтов и будет отдаляться от первоначального проекта и идеи - быть образцовой пешеходной улицей.
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