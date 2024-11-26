Виктор Сыздыков, специалист по ЖКХ: «Когда люди решают проблемы сообща, это пугает государство»

Таких домов много, и это продолжается тайно, без уведомлений собственников. Но для того, чтобы противостоять этим процессам, нужен хотя бы один человек, который знает законы.

Мы много таких домов забрали через суд. Например, ЖК «Мирас» в Астане. Я приобрел там квартиру и два года требовал, чтобы они сделали ремонт. В 440 квартирах не было утеплителя под подоконниками, и я заставил застройщика переделать окна. Мы создали ОСИ, собрали людей, составили дефектный акт и сказали застройщику: «Пока не устраните дефекты, ни копейки больше не получите». Они были вынуждены переделать. Когда люди объединяются и решают проблемы сообща, это пугает и акимат, и государство в целом. Им не нужны активные и сплоченные люди, которые знают свои права.

Как раз хотел спросить по поводу общедолевого имущества: как с этим быть?

Сегодня собственностью жителей – подвалами, техническими этажами и территорией — распоряжается кто попало. Это всё равно что забрать у жителей квартиры и сказать: «Вот, здесь будет жить мой человек». Почему кто-то должен распоряжаться общим имуществом, продавать его под магазин или под что-то еще без разрешения жителей? Где государство, где жилищная инспекция? Почему они не следят за этим? Они должны заботиться о том, чтобы эта собственность использовалась по назначению, а не была распродана или сдана в аренду без согласия собственников.

Например, если сдают паркинг, то он должен быть под контролем ОСИ или КСК. Пример – столичный ЖК «Гранд Астана», который находится рядом с Пирамидой. Знаете, кому принадлежит паркинг? ТОО «Астана LRT» (ТОО «City Transportation Systems» – прим. автора). Эта компания не участвовала в строительстве, но акимат берет и отдает им паркинг, потому что они «свои».

Это беспредел. А представьте, что происходит по всей стране. Все общедолевые права на собственность должны быть возвращены владельцам. Когда люди покупают квартиру, они также покупают право на общую собственность. Например, они не купят дом без лестницы. В этом надо навести порядок.

Почему сегодня город забирает стоянки возле домов и превращает их в парковки? На левом берегу столицы много таких примеров. В свое время застройщик приобрел землю у акимата, например, два гектара. А потом акимат после застройки утверждает, что эта земля теперь – общая. Люди заплатили за землю, так как она вошла в стоимость квартиры. А акимат, по сути, ограбил людей, забрав их землю. Нужно подходить к этим вопросам более ответственно и понимать, что право собственности – священно. Нарушил – отдай обратно.

В случае с ЖК «Гранд Астана» паркинг вообще находится под домом. Как дом может стоять без подвала? Стены паркинга являются фундаментом дома. Я за этот фундамент заплатил, за бетон, за стены дома, а потолок паркинга является полом первого этажа, за который тоже оплачено. Где здесь логика?