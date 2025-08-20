Скульптурный фон

В Алматы у Almaty Museum of Arts на проспекте аль-Фараби установили Надэс — 12-метровую женскую голову, сделанную каталонским художником Жауме Пленсом. И хотя это была не первая работа этого мастера в городе (предыдущие можно увидеть в Esentai Mall), она вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. В последний раз такая дискуссия была в 2018 году, когда на Атакенте появилась гигантская Белка из соломы, созданная британским скульптором Алексом Ринслером.

Обе скульптуры придуманы иностранцами и были установлены по частной инициативе. В случае с Белкой часть затрат взял на себя акимат, часть инициатор установки — креативное агентство Funk.

Не считая этих двух примеров, арт-пространство в Алматы выглядит крайне скудным и серым. Это в основном яблоки, барсы и бронзовые статуи людей в натуральную величину иногда с совершенно нарушенными пропорциями.

«Власть» пытается понять, почему в Алматы такое скучное арт-пространство, как можно его улучшить и как устанавливать скульптуры без скандала.