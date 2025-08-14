В Германии вышел архитектурный путеводитель по Алматы

DOM publishers уже выпустил 134 подобных гида. На их обложке всегда есть неизменная буква Д кириллицей — напоминание о том, с чего все началось. Архитектор и глава издательства Филипп Мойзер 12 лет посвятил изучению типовой советской застройки. В 2002 году, увлеченный казахстанскими городами, раскинувшимися посреди степи, Мойзер написал книгу «Эстетика пустоты».

«Можно встретить пустые пейзажи, а можно – города с социалистической идентичностью, они характеризуются пустым общественным пространством. Это объясняется тем, что земельный участок не был коммерческим продуктом в Советском Союзе. Все принадлежало государству», - говорил Мойзер в интервью «Власти» в 2017 году.

Мойзер сначала хотел сделать путеводители по бывшим столицам советских республик, но серия разрослась и до Алматы дело дошло только сейчас.

Эдда Шлагер говорит, что издательство начало искать автора давно, но она к тому времени уже успела написать путеводитель по Душанбе и не хотела браться за Алматы, поскольку понимала насколько это будет сложная работа.