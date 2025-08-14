В Германии вышел архитектурный путеводитель по Алматы

В немецком издательстве DOM publishers вышел архитектурный гид по Алматы. В Казахстане презентация 357-страничной книги на английском языке запланирована на октябрь. «Власть» встретилась с автором издания — журналисткой Эддой Шлагер, которая прожила в Алматы 18 лет и наблюдала за тем, как менялся город.
«Я географ и очень люблю карты и рада, что мне удалось их найти и опубликовать», - говорит Эдда, листая книгу и показывая планы Алматы разных периодов – дореволюционного Верного и советской Алма-Аты.
Гордится Эдда и тем, что на протяжении многих лет – начиная с 2005 и по 2024 год снимала один и тот же пейзаж на пересечении улиц Навои и Рыскулбекова: сначала это был частный сектор, утопающий в зелени с видом на горы, затем началась стройка и горные вершины заслонил монструозный ЖК «Шахристан». Эта трансформация в виде снимков есть и в книге, в которой Эдда Шлагер выступила не только автором, но и фотографом и дизайнером.
DOM publishers уже выпустил 134 подобных гида. На их обложке всегда есть неизменная буква Д кириллицей — напоминание о том, с чего все началось. Архитектор и глава издательства Филипп Мойзер 12 лет посвятил изучению типовой советской застройки. В 2002 году, увлеченный казахстанскими городами, раскинувшимися посреди степи, Мойзер написал книгу «Эстетика пустоты».
«Можно встретить пустые пейзажи, а можно – города с социалистической идентичностью, они характеризуются пустым общественным пространством. Это объясняется тем, что земельный участок не был коммерческим продуктом в Советском Союзе. Все принадлежало государству», - говорил Мойзер в интервью «Власти» в 2017 году.
Мойзер сначала хотел сделать путеводители по бывшим столицам советских республик, но серия разрослась и до Алматы дело дошло только сейчас.
Эдда Шлагер говорит, что издательство начало искать автора давно, но она к тому времени уже успела написать путеводитель по Душанбе и не хотела браться за Алматы, поскольку понимала насколько это будет сложная работа.
«Помню, как четыре года назад я шла домой из ресторана “Дареджани” на Кунаева, и это был такой хороший, теплый алматинский вечер. Я иду и думаю: почему ты не пишешь эту книгу? Я спросила у издателя, нашел ли он автора, и он ответил, что нет. Тогда я написала, что сделаю это», - вспоминает Эдда.
Эдда Шлагер приехала работать журналистом в Алматы в 2005 году. На ее глазах город менялся, разрастался и какие-то вещи она успевала запечатлеть как фотограф: «Я помню как на Фурманова-аль-Фараби была заправка там, где сейчас стоит новый музей. И маршрутки я помню. И то, как через проспект аль-Фараби можно было просто пройти пешком, даже не на светофоре, мы просто так перебегали улицу, машин было мало. И мы покупали карточки для интернета».
Она говорит, что через написание книги об Алматы поняла, как легко судить тех, кто занимается развитием города: «Можно сказать, что вот это неправильно, почему вы это сносите, но на самом деле то, что мы вокруг видим, тоже результат какого-то предыдущего развития. Чтобы построить условные “Три богатыря”, тоже пришлось снести то, что было до них. Архитектура — это постоянный процесс, и мы просто свидетели того, что происходит в этом моменте. Мы не знаем, что было 50 лет назад и мы не знаем, что будет через 50 лет», - рассуждает Эдда.
Она признается, что очень боится реакции людей, занимающихся архитектурой профессионально: «Вы будете критиковать книгу, что того нет, этого не хватает, потом специалисты напишут, что это не совсем точно. Этого я боялась с самого начала, поэтому было так сложно начинать. Меня уже спрашивали, почему в книге так мало мозаики».
То, что она столько лет прожила в Алматы, одновременно и помогало и мешало в работе над книгой. Но зато это дало контекст и много деталей: самый первый «Рамстор», фото почтовых ящиков в подъездах, магазин «Кызыл тан» внутри, мурал, посвященный инспектору Ерлану Нургалиеву, убитому браконьерами.
Эдда перечисляет любимые места в Алматы: «золотой квадрат», - она там долго жила и чувствует себя как дома. А вывеска на въезде в Алматы «қош келдіңіздер» стала для нее родной: сколько раз приходилось выезжать в командировки и возвращаться обратно.
В гиде описано 115 зданий разного периода – от верненского до современного. Эдда переживает, что не все интересные здания вошли в книгу: например, нет «Целинного» или железнодорожной больницы, которая, похоже, скоро пополнит список архитектурных утрат. Но вместить в одно издание всё, что кажется интересным, просто невозможно.
Архитектурные периоды имеют цветные коды, которые означают разные эпохи: здесь дореволюционные останки, там конструктивизм, сталинский ампир, советский модернизм и то, что Шлагер называет «казахстанским модерном» — современность.
«Я очень люблю конструктивизм, конечно, мало осталось зданий, но я люблю эту концепцию, я люблю, что они всех обманывают. Если ты не разбираешься сильно в архитектуре, ты думаешь, что они моложе, чем на самом деле. Когда я с туристами, с друзьями прохожу по Алматы, я люблю вставать на углу возле почтамта. Сталинский ампир выглядит старше, чем здание почтамта».
Эдда Шлагер обращает внимание на плачевное состояние знаковых сооружений: «Посмотрите на академию искусств им. Жургенова, в каком оно состоянии! Это уникальное здание, но состояние ужасное».
Она любит солнцезащиту и это заметно в книге: монументальные узоры из бетона на Satbayev University и КазНУ им. аль-Фараби отсняты с любовью и занимают полные книжные развороты. Эдда говорит, что всегда радуется, когда видит солнцезащитные панели. Иногда даже встречает их в Германии.
Показываю фотографию Дворца студентов, с которого сняли облицовку, и Эдда возмущается по-немецки и замечает, что многих зданий, о которых она писала в путеводителе по Душанбе, уже нет. А ведь книга вышла совсем недавно - в 2017 году.
Она хотела сделать не просто путеводитель по зданиям, каждое из которых имеет QR-код и ведет на карту, но и провести анализ того, что происходит. Так в книге есть интервью со специалистами, а краткий обзор истории архитектуры Алматы носит название «От военного форта до полицентричного города».
«Я хотела объяснить как город развивался, это была дополнительная работа. Этого можно было бы не делать», - объясняет Шлагер.
Она даже записала интервью с главным архитектором города Алмасханом Ахмеджановым, - еще до того, как его обвинили в коррупции и посадили на 11 лет. Само интервью Шлагер решила не публиковать, но фотография экс-чиновника все же есть в книге в обзорной статье. С сожалением она говорит о том, что не успела поговорить с художником-монументалистом Владимиром Твердохлебовым. Поэтому в книге есть интервью уже с его дочерью Анарой Форрестер.
Пыталась журналист встретиться с компанией «Базис-А», одним из крупнейших застройщиков, но они не пошли на контакт. Мы долго с Эддой обсуждаем, что ничего не знаем о современных казахстанских архитекторах. Мы знаем, что кинотеатр «Арман» проектировал Александр Коржемпо, а Дворец бракосочетания Малбагар Мендикулов, но что мы знаем об авторах новых зданий, и так ли много ярких общественных сооружений появилось в Алматы за последние 35-40 лет?
Мы обсуждаем развитие города, и по мнению автора книги, Алматы на северо-западе уже совсем не похож на себя, он похож на Астану: «Такие широкие проспекты, где там Алматы? Есть много планов о городах, о развитии в сторону Капчагая. Все говорят об инновации, развитии, но это только на бумаге. Для настоящей инновации нужна свобода».
При этом у Эдды есть ощущение, что после массовой и хаотичной застройки города алматинцы стали больше ценить его центральную часть:
«Золотой квадрат сейчас стал уже более престижным из-за качества жизни, там приятно гулять, нет пробок, много заведений. Людям нравится, что всё близко. Это мое впечатление. Думаю, что следующий шаг будет как сохранить эти здания. Найдутся ли для этого средства?»
Путеводитель тиражом в 1300 экземпляров вышел только на английском языке, если найдется спонсор, то издание будет переведено на другие языки. В Германии книга стоит 38 евро.
