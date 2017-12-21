Девушка из «Армана»

Светлана Ромашкина, Vласть Кинотеатр «Арман» — удивительное место, полное неожиданных открытий. В октябре здесь за гипсокартонной стеной обнаружили забытый барельеф, а к концу года нашлась статуя, которая стояла во внутреннем дворике. Правда, нашлась она совсем не в Алматы и даже не в Казахстане.

Кинотеатр «Арман» открылся в сентябре 1968 года, это было необычное для Алма-Аты сооружение: в нем нет ни одного окна. Александр Коржемпо, архитектор строения, объяснял свою задумку так: это спустившийся с гор ледник. Фасад кинотеатра украшали барельефы художников Константинова и Завизионнова. Внутри кинотеатра находился дворик с фонтаном, цветами и статуей девушки. Статуя исчезла через несколько лет после открытия кинотеатра: ходили слухи, что кому-то не понравилась поза, в которой она сидит.

Постамент, на котором сидела девушка Когда год назад я записывала интервью с Александром Ивановичем Коржемпо, то спросила о статуе, по его информации, она была подарена КазССР городу Ульяновску и стоит там в парке. На прошлой неделе у нас на сайте вышла статья, посвященная застройке проспекта Ленина, в ней авторы Давид Камински и Адильжан Псяев рассказали в том числе и о кинотеатре «Арман», снабдив это все архивными иллюстрациями внутреннего дворика и статуи девушки.

После этого я решила поискать ее в Ульяновске. Оказалось, что парк Дружбы народов заложили к столетнему юбилею Владимира Ленина. Каждая из 15 республик на собственные средства облагородила свою часть территории и установила скульптуры и почти 20 лет — до развала СССР, республики помогали поддерживать парк в нормальном состоянии. КазССР здесь представляли две статуи: сидящей девушки и животных. Сейчас парк находится не в очень хорошем состоянии. Что касается нашего подарка, то девушка сидит на живописном берегу Волги, у нее уже нет кисти одной руки и отломан нос. Я обнаружила в сети несколько снимков и поняла, что она не из «Армана». Это два абсолютно разных произведения.

Фото АиФ

После публикации Давида и Адильжана, директор киносети «Арман» Бауржан Шукенов выложил архивную фотографию статуи у себя в Facebook, и несколько человек в комментариях написали, что видели девушку в Кыргызстане – в Чолпон-Ате. Они прислали фотографии, на которых видно, что, скорее всего это наша девушка. Правда, у нее в ладонях и на коленях уже нет цветов.

