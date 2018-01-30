​Фотографии Дидара Кушаманова, текст Светланы Ромашкиной С помощью фотографий Дидара Кушаманова и комментариев руководителя Urban Forum Almaty Асель Есжановой мы хотели бы поговорить об агрессивной архитектуре, которая стала доминировать в современной застройке города. Какое поколение воспитает это бетонное гетто и кто имеет право на вид на горы.

— Для начала я хотела бы сказать, что понятия «агрессивная архитектура» не существует. И я думаю, что это даже логично: ведь сама по себе архитектура и не должна быть агрессивной. Архитектура служит, она не может заявлять. Максимум, когда говорят «агрессивная», ссылаются на музей Помпиду — в плане того, что в историческом центре Парижа вдруг появился инопланетный объект и для всех это был шок, и многие тогда протестовали. Но это больше вопрос эстетический, это визуальное заявление. Феномен, который мы можем наблюдать у себя, это несколько иное. И это не об эстетике, это о комфорте, удобстве, соразмерности человеческому масштабу. Это посягательство на городскую среду, на среду пешехода, на среду человека. Мы чувствуем, что от зданий исходит агрессия или неуважение к человеку как к единице — тогда как эта архитектура не посягает на дороги, она не посягает на путь машин. Получается, что есть гигантские здания, в которых максимальное количество полезной площади для продажи или для сдачи, и есть дороги, а между ними — человеческая среда очень фрагментарна. Кто-то может сказать, что мы живем в рыночных условиях, но мы сами не понимаем, насколько эта агрессивная среда формирует наше общество. Эта среда декларирует определенные ценности, она воспитывает следующее поколение по определенным правилам, она подчиняется иным каким-то законам, и эта среда не о человеке. Она не о комфорте, не о гармонии, не о диалоге и компромиссе, она о доминанте, о давлении. В этой подавляющей среде живут горожане и на подсознательном уровне они все равно чувствуют это подавление их свободы перемещения, свободы маршрутов, права на парк, на лавочку, на пандусы.

— Чем это чревато для города, страны? — Мы получим недовольное несчастное общество людей, которое просто не будет желать дальше созидать и что-то менять или развиваться. Архитекторам, в первую очередь, нужно понимать какую ответственность они несут перед обществом, перед городом. Они несут ответственность не только перед своими заказчиками. И всегда нужно работать в контексте города, с тканью города. Нужны серьезные системные изменения, регулирующие и высоту, и объем зданий. Необходимы стандарты и правила, которые регулировали бы новое строительство для того, чтобы у нас не было хаоса, который мы сегодня наблюдаем. Мы опираемся на СНиПы, приходит заказчик и говорит: «Вот пятно, мой участок, я хочу построить на нем бизнес-центр», и показывает документ, паспорт от управления архитектуры, где говорится, что здание не должно превышать 4 этажей. Потом изучается сейсмическая карта и оказывается, что здесь идет разлом и действительно нельзя строить выше 4 этажей. Но вот этих исходных данных недостаточно для того, чтобы что-то построить. Тогда начинается поиск какого-то компромисса. Да, мы построим 4 этажа, но мы возьмем и застроим там всю площадь. Или мы построим 4 этажа, но высота потолка будет выше. Нужно говорить о том, к каким уловкам прибегают девелоперы, архитекторы для того, чтобы максимально увеличить коммерческую площадь, получить прибыль. Это очень дикий рынок. И можно, конечно, сказать: это капитализм! Но при максимальном количестве коммерческой площади убивается желание людей прийти в это здание и заселиться, и тогда приходится снижать аренду. А почему бы не построить что-то крутое, качественное, может быть, небольшое, но люди это обязательно оценят и они будут готовы заплатить на какой-то процент больше. В итоге ты получаешь и ту прибыль, которую ты ожидал и при этом тебе не стыдно за свой проект.

— Какое должно быть ограничение по этажности? — Мне нравится, что в определенное время в Алматы ориентировались на вид. У каждого должно быть право на горы. Мы сейчас можем уйти в градостроительные вещи и говорить о розе ветров, о проветриваемости, о потоке воздуха. Это тоже серьезный комплекс. Когда мы говорим о гигантских агрессивных зданиях, то нужно помнить, что агрессивны они не только к человеку и городской среде, но и агрессивных к экологии, и к тем, кто находится в тени от этих зданий. Мы не можем постоянно говорить: а на западе делается так, а у нас это так, а в советское время было очень плохо, — надо избавляться от всех наших постколониальных комплексов и от постоянного желания купить западное ноу-хау и это просто взять, применить, поставить. Надо понять, что всё, это не работает! — Меня удивляет то, что сейчас любой человек имеет доступ к лучшим наработкам в мире. Ему не нужно выходить из дома, чтобы получить представление о том, как грамотно сделать тротуар. Но при этом, когда сравниваешь советскую застройку улицы Ленина и современную застройку, то понимаешь, что в первом случае советские архитекторы, не имея такого огромного багажа, накопленного десятилетиями, это выстраивали лучше. К примеру, на Ленина делали два ряда тротуаров, а на Абая-Гагарина сейчас строят высотки с крошечным тротуаром по Гагарина. Почему произошел такой откат? — Это вызов современности. С одной стороны, да, можно сказать, у нас есть открытый доступ, мы можем вытащить любую информацию не выходя из дома. А с другой стороны, этот доступ порождает общество дилетантов, которые считают: сейчас посмотрю, как это сделано где-нибудь в Париже и просто применю, и это будет великолепно, потому что если там сработало, почему не сработает у нас? Но это, кончено же, не будет работать. В любом случае надо погружаться в это. Ссылки на какие-то успешные кейсы за рубежом не обеспечат тебе успех у себя дома. Надо всегда думать, искать, тестировать.