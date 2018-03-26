Космонавт и солнце

В обычном алматинском подземном переходе обнаружили часть скрытого советского панно. Долгие годы взору была открыта лишь половина произведения. Теперь же можно увидеть весь замысел, и это почти love story
Светлана Ромашкина, Vласть, фотографии Дэниса Кина
Половина этого панно несколько лет скрывалась за панелями, которые убрали в начале марта, когда акимат города начал «очистку» подземных переходов от магазинов. Панно сделано с двух сторон перехода на проспекте Достык — улице Хаджимукана. Местами оно повреждено, местами почему-то закрашено желтой краской.
Это панно в начале 80-х создала художница Нина Ивановна Павленко. Она родилась в Алма-Ате 16 июня 1937 года, член Союза художников Казахстана с 1974 года, в 90-е покинула республику, о дальнейшей ее судьбе неизвестно. Художник и дизайнер Сауле Бультрикова была в комиссии, которая почти 40 лет назад принимала эту работу. Она вспоминает, что обжиг этого панно проводился на Алматинском керамическом заводе. Нина Павленко делала вазы и гобелены для гостиницы «Отрар» и несколько других работ.
Долгие годы взору была открыта лишь половина произведения — на противоположной стороне перехода расположились многочисленные магазинчики, скрывшие панно. Теперь, когда их убрали, можно увидеть как эта работа выглядела первоначально. Как сказал в шутку исследователь Дэнис Кин, «космонавт очень долго ждал встречи с девушкой-солнцем».
Неизвестно, собирается ли акимат города сохранять это панно, надеемся, что это все же произойдет.
Напоминаем, что в прошлом году в город вернулась известная и считавшаяся потерянной мозаика «Девушка с сувениром», а в кинотеатре «Арман» за стеной из гипсокартона скрывался забытый барельеф, позже в соседнем Кыргызстане нашли статую девушки, которая когда-то украшала этот алматинский кинотеатр. В каком-то смысле советский монументализм сейчас возвращается к нам и переосмысливается.