Алия Нурмуханбетова, астрофизик: «Пока в Казахстане не поймут, что нужны технологии и оборудование, учёные будут уезжать»

Родом Алия из Уральска, из семьи энергетика и кандидата наук. В физику она влюбилась уже в 10 классе, а первым этапом её научной карьеры стала радиационная экология. Алию беспокоила проблема захоронения радиоактивных отходов, и поэтому свою PhD диссертацию она посвятила изучению хвостохранилища «Кошкар-ата» близ Актау. Вместе с коллегами Алия установила уровень загрязнения почвы, воздуха и растений радиоактивным свинцом, а также предложила методы для восстановления.

Следующим этапом стала ядерная астрофизика. Астрофизики бывают разные. Есть ученые, которые наблюдают за небесными светилами с помощью огромных телескопов. Есть теоретики, которые предсказывают модели, согласно которым происходят процессы во Вселенной. А есть экспериментаторы, моделирующие эти сложные процессы в лаборатории с помощью ускорителей заряженных частиц. Вот как раз этим и занимается Алия.

Часто теоретические исследования предвосхищают космические снимки и экспериментальные доказательства. Так было и с черными дырами, и с бозоном Хиггса. Похожую аналогию можно привести и для исследований нашей героини. Алия и ее коллеги изучают загадочное явление на поверхности ядра – альфа-кластеризацию. Это когда частицы объединяются в группы – кластеры, и их можно анализировать, как одно целое. Теоретические исследования в этой области начались уже в 30-х годах. И хотя есть всё больше экспериментальных данных о кластерах в ядре, их механизм всё еще не ясен. Алия и её коллеги сумели «увидеть» это явление, используя специальный метод на циклотроне – ускорителе тяжелых ионов. Эта работа удивила иностранных коллег – им даже пришлось приехать в столицу Казахстана, чтобы воочию убедиться, что здесь могут проводить такого рода исследования.

Об использовании ядерных технологий в онкологии, о важности международного сотрудничества и о том, как сделать так, чтобы молодежь шла в ядерную физику, читайте в нашем новом материале.

Асель Мусабекова: Алия, расскажи про свое детство.

Алия Нурмуханбетова: Родом я из Уральска. Мой папа инженер-энергетик, он работал на заводе «Зенит», это завод особого технического бюро по разработке военной техники. Поэтому запах пайки, чертежи, провода, или системы подключения для меня были нормой. Папа у меня мастер на все руки, для него чайник починить или собрать сложную конструкцию, необходимую для задач завода, не составляло труда. А мама – кандидат экономических наук, защитилась в Москве и работала главным бухгалтером в статистическом управлении. Мама ночами сидела на кухне общежития и искала тиыны на больших деревянных счетах. И это не было для нее каким-то неприятным делом, она считала и составляла бухгалтерские отчеты с интересом. Родители для меня всегда были примером: они занимались любимым делом и делали это хорошо.

Асель: Как ты пришла в физику?

Алия: Училась я в казахской школе, оценки были разные, но мне больше нравились математика и геометрия, а потом физика и химия. В то время были свои трудности образования, нехватка книжек на казахском и учителей. Но наша школа старалась дать достойное образование. Я до сих пор помню, когда нам преподаватель химии Марфуга-апай рассказывала про органику, рисуя на доске лакмусовую бумажку, так как показать ее у нее не было возможности в 1996 году. Родители не вмешивались в мою учебу, их в школе видели только на 1 сентября в начальных классах и на последнем звонке. Когда маме вручили мой диплом об участии в олимпиаде по физике и математике, она удивилась, потому что я мало рассказывала про это дома. Но в реальную физику я влюбилась в 10-ом классе, когда ходила на дополнительные курсы в школу «Дарын» при ЗКГУ. Это были платные курсы, они были очень интересные. Нам преподавали профессора университетов, и их лекции я посещала с удовольствием. Затем я получила грант по физике и поехала учиться в Алматы. Там я увидела Институт Ядерной Физики, который впечатлил меня не только своими масштабами и насыщенной инфраструктурой, но и людьми, которые там работали. Мне больше всего нравился процесс исследования, когда ты ставишь задачу и пытаешься ее решить. Меня вдохновляли люди, которым было не важно, есть деньги на исследование или нет, но решить задачу надо. Многие спрашивали в студенческое время, почему всё-таки физика, а не международные отношения или нефтегаз. Я помню, что у меня никогда не возникало сомнения в выборе своей профессии и потом уже любимого дела.

Асель: О чем твоя PhD диссертация?

Алия: Я занималась радиационной экологией, потому что я родом из Западного Казахстана и изучение экологии своего региона для меня было очень важно. Моя диссертация была посвящена хвостохранилищу «Кошкар-Ата». При Союзе там функционировал реактор, а все радиоактивные отходы поместили в котлован и просто залили водой. Никого не интересовал вопрос о том, как там будут жить и (или) умирать люди, как это повлияет на растительный и животный мир. После развала Советского Союза это хвостохранилище было никому не нужно, потому что все специалисты находились в России. Оно начало высыхать, и, естественно, там огромный радиационный фон. Задача состояла в том, чтобы придумать метод, как все это захоронить, так как постоянно заливать водой – дорого и нелогично. Само хвостохранилище находится в 5 км от г. Актау, вокруг живут люди, и нужно было что-то делать. Это была огромная исследовательская программа Института Ядерной Физики.