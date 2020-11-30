Айдын Жунисханов, археолог: «Наша история осталась под бетоном»

Аяулым: Сегодня государство уделяет больше внимания исследованиям, направленным на немедленную коммерциализацию, нежели фундаментальной науке. Археология же тесно связана с естественными науками. Есть ли основания говорить, что развитие археологии напрямую связано с развитием в стране фундаментальной науки в целом?

Айдын: Конечно. Для развития археологической науки в стране необходимо одновременно развивать и другие отрасли науки. Сегодня археологи в Казахстане лишь поставщики сырья за границу. Мы раскапываем кости и материалы, отдаем их иностранцам, зарубежные ученые изучают их в своих лабораториях, добавляют нас в свои статьи. Однако в списке из 50 авторов археологи страны занимают 25-26 места, так как они лишь предоставили материалы. В Казахстане, например, нет лаборатории для радиоуглеродного анализа; нет лаборатории для генетического анализа древних образцов и нет лаборатории, которая могла бы делать анализ стабильного изотопа углерода, позволяющего определить рацион питания древних насельников современного Казахстана; многих лабораторий нет. Отсутствие возможности проводить анализы в таких лабораториях побуждает обращаться за помощью к зарубежным ученым. В результате археологи нашей страны остаются учеными 3-5-го рангов. То есть они не вносят вклад в теоретическую сторону статьи. У нас выделяются гранты и средства на развитие фундаментальных наук, однако у этой системы грантов есть ряд недостатков.

Аяулым: Каких, например?

Айдын: Я думаю, что для такой науки, как археология, выделяемого грантом времени — три года — недостаточно. На получение результатов может уйти более двух лет. Работа археологов начинается летом и заканчивается в октябре. По прибытии с полевых работ они должны представить годовой отчет. В результате многие археологи часто не успевают написать полноценный отчет. У них нет времени подводить итоги своих археологических открытий, оставляют всё на следующий год. А в следующем году снова уезжают на полевые работы, собирают новые материалы. Таким образом, количество необработанного материала из года в год увеличивается, а обобщать и анализировать их времени нет. Без обработки полученных материалов большинство археологов не в состоянии делать новые теоретические выводы и продвигать смелые идеи. В этом вся проблема. Для ее решения, во-первых, да, нам нужно развивать фундаментальные науки, а во-вторых, изменить форму и сроки отчетности. Например, в советское время археологи сдавали свои отчеты в марте. То есть, возвращались с раскопок, отдавали материалы для анализа в лаборатории, получали результаты и писали полноценный качественный отчет. А грантовая система в Казахстане, к сожалению, не позволяет сейчас так работать. Я думаю, если мы это изменим, в науке тоже произойдут некоторые подвижки.

Аяулым: С каждым новым героем проблемы нашей науки раскрываются с разных сторон. И наконец, наш традиционный вопрос. Казахстанская наука: пациент скорее жив или мертв?

Айдын: Поставить точный диагноз нынешнему состоянию науки в Казахстане очень сложно. В советское время по поручениям и планам партии научно-исследовательским институтам уделялось достаточно много внимания. Однако в годы независимости такого внимания не наблюдается. Не буду говорить за все направления науки, но именно в моей сфере, в направлении историко-культурного наследия, столько хороших начинаний не было доведено до конца. К примеру, результаты исследовательской работы в рамках государственной программы «Культурное наследие» были собраны на одноименном портале, на котором можно было ознакомиться с проделанной работой по культурному наследию, и с научными трудами, опубликованными в рамках проекта. После завершения программы портал тоже закрылся. Учитывая эти обстоятельства, я бы сказал, что наука в нашей стране находится в очень тяжелом состоянии.