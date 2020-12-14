Азамат Ешмухаметов, мехатроник и робототехник: «Мы использовали робота для сбора помидоров черри»

Аяулым: Когда вы заинтересовались наукой и робототехникой?

Азамат: В пятом классе я посмотрел мультфильм «Джимми Нейтрон — мальчик-гений». Джимми в своей лаборатории делал всё: робота-собаку, робота-кошку и т.д. Я был очарован, но не был уверен, что такое возможно в жизни. А уже в десятом классе посмотрел «Железного человека» (англ. «Iron man» — научно-фантастический фильм, вышедший в 2008 году. — прим. автора), и захотел сам создавать роботов.

Аяулым: И с тех пор вы начали делать роботов?

Азамат: В то время вообще не было доверия к сфере робототехники, много было разговоров в духе: «У нас нет роботов, значит, и работу не найти». Мой отец инженер-энергетик, поэтому он обучил меня энергетике, в том числе электрике. Когда пришло время поступать в университет, он сказал, что мне лучше выбрать специальность инженера-энергетика. Я согласился, а на деле подал на робототехнику.

Аяулым: Как родители восприняли ваше решение?

Азамат: Большинство людей думают, что робототехника — либо только программирование, либо электроника или механика. Механики называют себя «робототехниками», двое других говорят, что «мы также делаем робототехнику». Но это не так, нужно знать и то, и другое, и третье. Это непросто, но позволяет стать разносторонним специалистом. Если честно, я сейчас не жалею об этом. Родители всё поняли и сказали: «Лишь бы ты учился», и, в конце концов, приняли мой выбор.

Аяулым: В каком университете вы учились?

Азамат: В 2008 году я поступил на бакалавриат бывшего Казахского национального технического университета, ныне Satbayev University, на специальность «Приборостроение». Из трех специальностей я выбрал мехатронику и робототехнику.

Аяулым: Как вы попали в Японию?

Азамат: После окончания университета в 2012 году я подал заявку на программу «Болашак» и поступил на магистратуру в Японии. По этой программе у меня была возможность учить английский один год. С 2013 по 2014 год я изучал английский в языковой школе «INTO language school» в Ньюкасле, Великобритания. Я прошел такие курсы, как «Академическое письмо», «Критическое мышление», «Подготовка к магистратуре». После этого подал документы в Университет Токай. Я впервые приехал в Японию в 2014 году и до 2016 года учился в магистратуре.

Аяулым: В магистратуре Японии большое внимание уделяется научной работе. Какие исследования вы провели?

Азамат: Моим исследовательским проектом магистерского тезиса было создание гибридного робота. Роботы по своей архитектуре бывают двух видов: последовательные и параллельные, но возможности каждого по-своему ограничены. Для расширения возможностей роботов я объединил эти две архитектуры и создал робота-гибрида. Когда мне предложили его разработать, я как раз увидел видео трагедии на башне Esentai. Тогда люди, мывшие окна, сорвались с высоты и погибли. Тогда я решил, что разработаю робота-альпиниста. У нас это получилось, но мы не смогли провести так много тестов, как хотелось бы.