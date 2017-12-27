Внутри. Академия искусств им. Жургенова

Фотографии Дидара Кушаманова, специально для Vласти
Vласть продолжает рубрику, с помощью которой мы хотим показать, как выглядят внутри многие известные здания, которые не все люди, в силу разных причин, могут посетить или увидеть своими глазами. Сегодня предлагаем посетить КазНАИ имени Т.К Жургенова.
История КазНАИ им.Т.К Жургенова начинается с 1955 года, когда в Институте искусств им. Курмангазы (ныне Консерватория) был открыт театральный факультет. В 1977 году на его базе создали Алматинский государственный театрально-художественный институт (АГТХИ).
28 января 1989 года Совет Министров Казахской ССР присвоил Алматинскому государственному театрально-художественному институту имя Темирбека Караулы Жургенова, народного комиссара просвещения в Казахстане.
В академии функционируют 6 факультетов: 1) Театральное искусство 2) Кино и ТВ; 3) Хореография; 4) Живопись, скульптура и дизайн; 5) Искусствоведение; 6) Музыкальное искусство. С декабря 2001 года в состав академии был включен Республиканский художественный колледж.
Профессорско-преподавательский состав академии насчитывает более 400 человек. 11 народных артистов РК, среди них 2 народных артиста СССР, 15 лауреатов государственной премии РК.
Сейчас академия расположена в здании, являющемся памятником архитектуры. Это первый дом правительства КазССР.
Это единственное в Алматы здание, входящее в список 100 шедевров советского архитектурного авангарда. В 1927 году объявили конкурс на постройку дома правительства Казахстана. Победил проект известного московского архитектора Моисея Гинзбурга. Сооружение построили в 1928-1931 годах при участии И. Миллиниса.
После этого здание перестраивалось много раз, в 50-х годах построили новый дом правительства, и сюда переехал КазГу. С каждой перестройкой сооружение отдалялось от оригинала. 21 марта 2015 года, во время празднования Наурыза здесь вовсе случился пожар.
Мы много раз писали об этом здании, теперь у нас есть возможность узнать, как оно выглядит внутри. Как оказалось, в модернистском сооружении популярны элементы, свойственные казахскому барокко.
Факультет кино и телевидения располагается на нулевом этаже академии:
Кафедра звукорежиссуры и операторского искусства:
Музей:
Факультет живописи, скульптуры и дизайна:
Факультет хореографии:
На факультете театрального искусства есть своя сцена, где студенты репетируют: