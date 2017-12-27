Внутри. Академия искусств им. Жургенова

Vласть продолжает рубрику, с помощью которой мы хотим показать, как выглядят внутри многие известные здания, которые не все люди, в силу разных причин, могут посетить или увидеть своими глазами. Сегодня предлагаем посетить КазНАИ имени Т.К Жургенова​.

История КазНАИ им.Т.К Жургенова начинается с 1955 года, когда в Институте искусств им. Курмангазы (ныне Консерватория) был открыт театральный факультет. В 1977 году на его базе создали Алматинский государственный театрально-художественный институт (АГТХИ).

28 января 1989 года Совет Министров Казахской ССР присвоил Алматинскому государственному театрально-художественному институту имя Темирбека Караулы Жургенова, народного комиссара просвещения в Казахстане.

В академии функционируют 6 факультетов: 1) Театральное искусство 2) Кино и ТВ; 3) Хореография; 4) Живопись, скульптура и дизайн; 5) Искусствоведение; 6) Музыкальное искусство. С декабря 2001 года в состав академии был включен Республиканский художественный колледж.

Профессорско-преподавательский состав академии насчитывает более 400 человек. 11 народных артистов РК, среди них 2 народных артиста СССР, 15 лауреатов государственной премии РК.

Сейчас академия расположена в здании, являющемся памятником архитектуры. Это первый дом правительства КазССР.