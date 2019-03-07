Внутри. АRТиШОК

Vласть продолжает рубрику, с помощью которой мы хотим показать как выглядят внутри многие известные здания, которые не все люди, в силу разных причин, могут увидеть своими глазами. Предлагаем вместе с нами посетить бывший клуб Da freak. Сегодня это новая, большая сцена независимого театра АRТиШОК.
Экспериментальный театр АRТиШОК был образован в 2001 году в подвале жилого дома на Кунаева. А в 2017 году он открыл новую сцену в некогда популярном клубе Da freak в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Желание расти из идеи в действие переросло у ARTиШОКов в 2016 году. Театру предложили открыть площадку в одном из торговых центров города, но творить искусство между McDonald's и Starbucks актеры не захотели, не смогли. После тщетных попыток поиска пустующих площадок, труппе театра помог случай: звонок незнакомой женщины, странное предложение о неком резидентстве в пространстве бывшего ночного клуба.
Владелец бывшего клуба Da freak Данияр Сулейменов давно искал арендаторов для своего пустующего пространства. В феврале 2017 года театр начал строить свою новую жизнь в большом пространстве.
Зимой 2017 года в гости на малую сцену ARTиШОКа приехали архитекторы архитектурно-проектной компании AHR Kazakhstan, изучавшие независимые театры Алматы для реконструкции кинотеатра «Целинный». Они и помогли с планом большой сцены.
«Когда я увидела их проект, я поняла, что это будет стоить нереально больших денег. Мы рассчитывали, что покрасим все белой краской, а где-то черной, повесим три фонаря», - говорит управляющий директор театра, актриса Анастасия Тарасова.
Для строительства большой сцены театр запустил краудфандинговую кампанию, помощь оказали и местные бизнесмены. На строительство большой сцены ушло 6 месяцев и 27 миллионов тенге. Открытие состоялось осенью 2017 года. ARТиШОК с 65 посадочных мест на малой сцене вырос до 150 — теперь уже на большой.
Отдельных гримерок, как в «богатых» театрах, здесь нет. Гримерка для актеров сделана из бывшего открытого клубного балкона, добавили батареи, остеклили, но зимой все равно холодно и ARТиШОКам приходится включать обогреватели. В гримерке, одной на всех актеров театра, нет туалета и душа. Но труппу ARТиШОКа это заботит меньше всего: «Мы больше думаем, как сделать электронный подъемник для инвалидных кресел», — говорит Тарасова.
Отдельных помещений для складирования реквизитов, которые используются в спектаклях, нет, поэтому в коробке можно обнаружить «Тарскую», а портрет из «Гамлета» хранится в кабинете администрации театра.
Иногда ARТиШОКам кажется, что в пространстве осталась атмосфера клуба. «Нужно очень много работать, чтобы сломать этот зал по атмосфере, прокачать его», — постоянно говорит актерам главный режиссер театра Галина Пьянова.
Кроме того, большая сцена ARТиШОКа — часть здания ресторана «Жулдыз». Вопросы акустики и вибраций театру разрешить так и не удалось, пока получается как-то договариваться. Иногда случаются казусы: в театре — дневной саундчек, в ресторане — поминки.
От угара клубной жизни в помещении остались лишь небольшие предметы интерьера: пуфики, часть вешалок в гардеробе и два туалета на первом этаже – красный и зеленый, где сейчас склады.
Малую сцену ARТиШОКи закрывать не собираются. Спектакли спокойно размещаются на двух площадках и билеты на них активно продаются. Свободных мест нет.