Внутри. АRТиШОК

Экспериментальный театр АRТиШОК был образован в 2001 году в подвале жилого дома на Кунаева. А в 2017 году он открыл новую сцену в некогда популярном клубе Da freak в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Желание расти из идеи в действие переросло у ARTиШОКов в 2016 году. Театру предложили открыть площадку в одном из торговых центров города, но творить искусство между McDonald's и Starbucks актеры не захотели, не смогли. После тщетных попыток поиска пустующих площадок, труппе театра помог случай: звонок незнакомой женщины, странное предложение о неком резидентстве в пространстве бывшего ночного клуба.

