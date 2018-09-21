«Мы славно побухтели и сели пить кофе»

— Сколько статьей и постов использовано в спектакле?

— Это не конечный результат, потому что идет отбор, и к этому подключаются артисты. Здесь, именно в таком жанре, таком материале, очень важно личностное подключение. Нет такого режиссерского распределения: это читаешь ты, а это - ты. Разговор сейчас идет о том, что откликается, отзывается, то, что совпадает с твоей позицией, то, что ты бы мог сказать. Вы написали, мы говорим. У нас огромное количество материала, около 200 страниц печатного текста. Я не думаю, что пойдет всё. Мы возьмем около 20 постов — это будет наименьшее количество, возможно, мы будем компилировать. Но мы четко будем сохранять авторство, мы будем говорить об авторах: называть имя и фамилию.

— Вы не будете сокращать тексты?

— Нет, это будет звучать в чистом виде, до запятой… Мы берем очень горячие события. Эмоции, которые заставили человека писать, отображаются и в запятых, и в междометиях, мы всё это сохраняем.

— Какое у вас соотношение статей, написанных журналистами и постов? Чего больше?

— Мне кажется, что больше профессиональной журналистики. Есть аналитики, например, Досым Сатпаев. Театр Артишок и Досым уже для Казахстана естественное партнерство, потому что мы по книге Досыма, по его социологическому исследованию, делали спектакль «Уят». Досым, Гульнара Бажкенова, Мади Мамбетов. Их тексты — авангард в наших репетициях. Я пришла в театр и сказала: «Ребята, давайте делать вот так». У Бажкеновой был пост. Господи, если бы я так умела писать.... Я не то, что под каждым словом готова подписаться, под каждой буквой. Единственное, что я могу — профессионально разговаривать чужими текстами. Я бы хотела, чтобы этот текст зациклился через нас и звучал какой-то период времени.

— Эта идея возникла у вас после прочтения текста Гульнары Бажкеновой?

— Нельзя сказать, что только это. Это комплекс обстоятельств и комплекс актерских действий в театре. Июль, гибель Дениса Тена, несколько артистов одновременно пришли и сказали: «Ничего дальше не имеет смысла в этой стране».

— Они хотят уехать и предупредили вас об этом?

— Конечно! Это же театр! Мы даже оговариваем когда хотим рожать детей. Грубо говоря: я через два года собираюсь рожать, будьте готовы, ищите человека, который будет играть мои роли. В данном случае ребята поступили профессионально, они подошли и предупредили о том, что возможен отъезд.