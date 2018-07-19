В кинотеатре «Целинный» нашли большое сграффито Сидоркина

— Когда прошлой осенью вдруг нашли барельеф в кинотеатре «Арман», я думала над тем, что прошло не так много времени с того момента, как эти произведения искусства были закрыты гипсокартоном — 18-20 лет, но при этом в нашей коллективной памяти ничего не сохранилось об этих вещах. Почему мы так быстро их забыли? Почему мы так быстро забыли, что в «Целинном» было это сграффито, ведь до этого оно стояло там 40 лет?

— Наверное, это связано с тем, что сейчас мы живем в эпоху медиа, нас интересует все только новое, мы совершенно забываем о том, что было с нами даже вчера. Возможно, что это такая особенность нашего времени. Но как раз деятельность центров современного искусства, и музеев, и вообще подобных организаций направлена на то, чтобы обсуждать в контексте истории что с нами происходит, и подумать тоже на эту тему. Если рассуждать только в контексте того, что есть сейчас и что важно завтра, наверное, это очень сиюминутная история. Люди на самом деле помнят это сграффито.

— Те же отзывы на Facebook показывают, что люди положительно относятся к таким находкам. С чем это связано? Это ностальгия по прошлому?

— Конечно, во-первых, это связь с детством, с тем, что априори ушло, было утеряно, но каким-то образом вернулось. Во-вторых, важно, что мы пережили эти годы становления, совершенно сумасшедшие 25 лет, и думаю, что сейчас наконец-то происходит какое-то осознание того, что нельзя отрицать свою историю, нельзя вырезать из нее целые куски и говорить : это было, а этого не было, и подтасовывать факты. Единственный путь к тому, чтобы осознать, кто мы такие — принять все факты своей истории, осознать их, пропустить через себя и только тогда идти дальше.