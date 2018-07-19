В кинотеатре «Целинный» нашли большое сграффито Сидоркина

Светлана Ромашкина, Vласть, фотографии Данияра Мусирова
В прошлом году в «Целинном» решили создать Центр современной культуры, а в этом, 2018-ом начались подготовительные работы к реконструкции. Руководитель центра Джамиля Нуркалиева рассказала Vласти об обнаружении панно авторства Евгения Сидоркина и о том, что будет с легендарным кинотеатром.
Кинотеатр «Целинный» был открыт в Алма-Ате в 1964 году, к этому периоду и относится найденное панно, созданное известным советским художником-графиком Евгением Сидоркиным, умершим в 1982 году в возрасте 52 лет. В 2000 году «Целинный» пережил масштабную, и как теперь очевидно, совершенно неудачную реконструкцию: самый большой кинозал в Казахстане был разбит на две части, старое фойе, в котором находилась работа Евгения Сидоркина, перестроили – сделали второй этаж. С тех пор сграффито считалось утраченным.
— У нас есть комендант, который работает в «Целинном» уже 20 лет. И он, и мы, были уверены, что сграффито Сидоркина уничтожили в 2000 году во время реконструкции, — рассказывает Джамиля Нуркалиева. — Все считали, что существует его единственная реплика, которая находится на южном фасаде кинотеатра. Мы начали вести подготовительные работы к мероприятию, которое у нас готовится в сентябре совместно с музеем современного искусства «Гараж». Мы были на площадке вместе с директором «Гаража» Антоном Беловым — обсуждали Сидоркина, судьбу сграффито, и вдруг Антон сказал:
«Интересно, это же гипсокартон? Скорее всего, они поленились сносить панно и оно там есть». В стене была небольшая щель, мы заглянули туда и увидели, что действительно там что-то было.
В тот же день мы вскрыли часть стены и поняли, что сграффито осталось. Опыт Антона помог найти панно, у них была похожая история. Но мы в любом бы случае нашли бы Сидоркина, потому что начали строительно-монтажные работы. К нашему большому удивлению, сграффито сохранилось в прекрасном состоянии. Правда, есть повреждения там, где в 2000 году делали несущие колонны для нового фойе. Мы планируем создать комиссию с международными экспертами, совместно с которыми будет выработана стратегия по сохранению сграффито.
— Когда прошлой осенью вдруг нашли барельеф в кинотеатре «Арман», я думала над тем, что прошло не так много времени с того момента, как эти произведения искусства были закрыты гипсокартоном — 18-20 лет, но при этом в нашей коллективной памяти ничего не сохранилось об этих вещах. Почему мы так быстро их забыли? Почему мы так быстро забыли, что в «Целинном» было это сграффито, ведь до этого оно стояло там 40 лет?
— Наверное, это связано с тем, что сейчас мы живем в эпоху медиа, нас интересует все только новое, мы совершенно забываем о том, что было с нами даже вчера. Возможно, что это такая особенность нашего времени. Но как раз деятельность центров современного искусства, и музеев, и вообще подобных организаций направлена на то, чтобы обсуждать в контексте истории что с нами происходит, и подумать тоже на эту тему. Если рассуждать только в контексте того, что есть сейчас и что важно завтра, наверное, это очень сиюминутная история. Люди на самом деле помнят это сграффито.
— Те же отзывы на Facebook показывают, что люди положительно относятся к таким находкам. С чем это связано? Это ностальгия по прошлому?
— Конечно, во-первых, это связь с детством, с тем, что априори ушло, было утеряно, но каким-то образом вернулось. Во-вторых, важно, что мы пережили эти годы становления, совершенно сумасшедшие 25 лет, и думаю, что сейчас наконец-то происходит какое-то осознание того, что нельзя отрицать свою историю, нельзя вырезать из нее целые куски и говорить : это было, а этого не было, и подтасовывать факты. Единственный путь к тому, чтобы осознать, кто мы такие — принять все факты своей истории, осознать их, пропустить через себя и только тогда идти дальше.
— В нулевых закрыть гипсокартоном сграффито Сидоркина считалось нормальным, а сейчас мы понимаем, что это было кощунство. Мы уже наконец прошли этот путь в 20 лет, чтобы понять, что нельзя так поступать?
— Да, мы, скорее всего, в 90-х были в таком шоке оттого, что происходит с нами. Я думаю, что всё, что происходило, весь этот новодел, связан с тем, что люди стремились закрыть ту часть своей жизни. Они пережили такой шок, они хотели идти в сторону каких-то дорогих фасадов, каких-то ресторанов с логотипом пепси, они хотели скорее шагнуть в этот глобальный мир, стать его частью, понять, что они больше ничем не обделены, что нет больше железного занавеса. Это был совершенно другой, какой-то обратный процесс. Сейчас мы уже пережили этот первый шок, насытились, наверное, вот этой информацией, которая от нас была скрыта и сейчас происходит осознание того, кто мы такие, что же за Алма-Ата, какая она настоящая, чем она ценна до сих пор, чему можно научиться у художников прошлого. Когда ты видишь произведение искусства такого уровня как сграффито Сидоркина, у тебя даже нет слов, ты не можешь даже спорить с этим. Это ценное художественное высказывание, мастерская работа, которую, конечно, нужно ценить.
— Когда люди смогут увидеть панно?
— Мы готовим мероприятие, которое начнется 14 сентября. С этого дня любой алматинец может прийти в «Целинный» и увидеть там сграффито вживую. У нас пройдут две выставки, одна из них посвящена архитектуре модернизма в Алматы, и будет сопровождать презентацию книги «Путеводитель по архитектуре советского модернизма Алма-Аты». Вторая часть — выставка современных художников Казахстана и Центральной Азии, которую курирует Меруерт Калиева. Там порядка 15 художников, которые объединены идеей осознания места, пространства, своего отношения к этому. Какие-то работы будут созданы специально для этого проекта.
— Сколько будут продолжаться эти выставки?
— Выставки продлятся до 4 ноября. Еженедельно мы будем так же проводить мероприятия публичной программы: дискуссии, круглые столы, конференции, воркшопы для взрослых и детей. Кроме того, у нас будет большая кинопрограмма.
— В ноябре «Целинный» закроют на масштабную реконструкцию?
— Да. В ноябре мы закроем объект на реконструкцию, которая будет длиться до 2020 года. Будет разработана стратегия по сохранению сграффито. Зданию кинотеатра «Целинный» мы хотим придать новые и современные функции. Хотим, чтобы оно приобрело какую-то новую жизнь. При этом мы не будем менять его объем и структуру. Мы сохраним всё, что возможно для того, чтобы максимально передать то, что было задумано первоначально и те функции, которыми мы хотим наделить это пространство в будущем.
— Вы будете менять пространство вокруг «Целинного»?
— Конечно! Такой объект не может появиться вокруг пространства, которое не благоустроено. Наша задача сделать его максимально доступным для пешей аудитории, чтобы люди могли найти какие-то рекреационные зоны вокруг «Целинного». Мы хотим связать пространство с парком, который находится с южной стороны. Хотим объединить людей, чтобы они могли просто отдыхать, и спокойно сидеть, не боясь, что на них наедет автомобиль.
— Что будет включать в себя Центр современной культуры?
— Он будет представлять проекты в исполнительском и визуальном искусстве: концерты, перфомансы, спектакли, выставки, кинопоказы и т.д. Это мультифункциональное пространство, которое может у себя проводить мероприятия разного формата для разных аудиторий, но при этом без создания условий филармонического холла или театрального пространства. То есть это пространство условно для искусства. Мы хотим обсуждать, что с нами происходит сегодня и сейчас в искусстве, культуре, науке, во всех смежных гуманитарных науках для того, чтобы сделать нашу дискуссию максимально разносторонней и междисциплинарной.
— Кому принадлежит Центр современного искусства? Кто его финансирует и кто будет управлять им?
— Принадлежит он холдингу «Алмалы», единственным акционером которого является казахстанский бизнесмен и меценат Кайрат Боранбаев, это социальный проект. Хочу отметить, что Кайрат Боранбаев имеет опыт покупки зданий кинотеатров (речь идет о кинотеатрах «Алатау» и «Байконур» - прим. V). В октябре 2017 года акционером было принято решение превратить «Целинный» в Центр современной культуры. Я бы хотела подчеркнуть, что для Казахстана это один из первых масштабных частных проектов, доступных абсолютно всем. Управление будет тоже осуществляться сотрудниками холдинга, то есть той структурой, которая создается для управления центром. Мы думаем, что в кинотеатре сохранится дух Алма-Аты и появится уникальный Центр современной культуры.
— Вы привлекаете российский музей «Гараж» только к открытию? Или «Гараж» будет работать в «Целинном» и в будущем?
— Здесь важно разъяснить, что музей «Гараж» не открывает своих институций нигде в мире и не планирует. У «Гаража», как у крупного музея, есть партнерские организации, с которыми они делают совместные проекты. В данном случае история нашего сотрудничества связана с тем, что исследование по истории модернизма было начато в рамках Astana Contemporary Art Center полтора года назад. Тогда у нас была большая конференция по модернизму, и «Гараж» поделился своей идеей о том, что они хотели бы представить путеводитель по советскому модернизму Алматы, мы решили объединить эти два события: представление книги и это заявление «Целинного» как новой культурной институции. Пока мы сотрудничаем с «Гаражом» по проекту, который запланирован на осень. Они пионеры этого направления в СНГ, у них очень большой опыт.
Что еще теряли и находили в Алматы:
Булыжную мостовую 30-х годов XX века
Статую девушки из внутреннего дворика кинотеатра «Арман»
Панно из керамики в подземном переходе на ул. Достык