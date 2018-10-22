Туда и обратно. Как казахский язык переводили на кириллицу

После революции и Гражданской войны латинизация языков казалась логическим продолжением перехода на новый календарь и систему мер и весов. Новая страна-новые люди-новый язык. В 20-е годы по всем нерусскоязычным республикам Союза прокатилась волна языковой реформы, инициаторами которой выступали Анатолий Луначарский, отвечавший за просвещение и Владимир Ленин. Самым первым перенесли на латиницу азербайджанский язык — в 1922 году. В Казахстане латинский алфавит объявили государственным 1 января 1929 года – уже после Туркмении и Узбекистана, которые сделали это на год раньше. Обсуждение в республике шло долгое – не все были согласны с реформой, например, против латинизации выступал Ахмет Байтурсынов, считавший, что латинские буквы не подходят для казахской фонетики – ученый был сторонником арабской графики.

В том же 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР начал работать над латинизацией русского языка – большевики не взяли эту идею с потолка, мысль о такой реформе высказывалась еще в XIX веке. К 1930 году лингвисты разработали три варианта русского языка на латинице, но в том же году Политбюро во главе со Сталиным велело прекратить работу над этой реформой. А спустя еще шесть лет началась кириллизация языков, переведенных на латиницу. Часть историков связывают языковые реформы с коренизацией — кампании советской власти, призванной сгладить противоречия между центральной властью и населением национальных республик.

Доводы «за»

26 февраля 1939 года Абусагит и Нугман Жиренчины из Общества изучения Казахстана, которое базировалось на пересечении нынешних улиц Назарбаева и Кабанбай батыра, написали письмо на 11 страницах секретарю ЦК КП(б) К Николаю Скворцову, где размышляли об актуальности перехода казахской письменности на русский алфавит.

По их мнению, за несколько столетий своего существования арабская письменность дала очень незначительный процент грамотности, и то это было знатное господствующее население, подавляющее большинство же оставалось безграмотным (здесь, конечно, можно поспорить о том, что дело вовсе не в алфавите). «Казахи, узбеки, киргизы и другие не имели своего алфавита. Арабский алфавит был насильно перенесен арабскими колонизаторами, которые усиленно насаждали магометанскую религию в Средней Азии и в этих целях они были заинтересованы не в ликвидации неграмотности этих народов, а в их духовном, политическом закабалении». Авторы в духе того времени подводят к мысли, что советская власть не только освободила угнетенный народ, но и способствовала культурно-экономическому развитию, что случилось благодаря переходу национальных республик к новому латинскому алфавиту – «старый арабский алфавит не обеспечил культурный размах Советской национальной республики», - констатируют братья. Они соглашаются с тем, что латинский алфавит «избавил наши народности от путанного и сложного арабского алфавита и сыграл важную роль в борьбе с различными религиозными и исламистскими предрассудками» и помог освоению языка.

Говоря же о доводах перехода с латиницы на кириллицу, они указывают на то, что развитие экономики и культуры требуют быстрейшего развития грамотности — развитие культуры должно поспевать за развитием социалистической экономики: