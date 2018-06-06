Накануне революции

В конце августа 1916 года Фергану посетила делегация Петроградской думы, которая находилась с визитом в Туркестане. В делегацию входил депутат-эсер и будущий премьер-министр Временного правительства Александр Керенский. 13 декабря Керенский выступил на закрытом заседании Государственной думы с критическим докладом о поездке в Туркестан и об антиколониальном мятеже местного населения.

«События эти, господа, не только внесли экономическое разрушение, не только нарушили спокойное течение жизни в огромных областях России, но они были соединены с жертвами как со стороны русского, так и туземного населения. Погибло несколько тысяч (2-3) русского населения и много десятков тысяч туземного. <…> Я категорически и совершенно определенно вам отвечаю: причиной всего того, что произошло в Туркестане, является исключительно центральная власть, объявившая и проведшая в жизнь беззаконное Высочайшее повеление беззаконным порядком, с нарушением всех элементарных требований закона и права. Это они (указывая на места в правительстве) являются виновниками того, что разрушили эту цветущую окраину, это они создали там условия, при которых местное население начинает голодать. Это они, господа, виновники того, что ко всем фронтам войны прибавился новый Туркестанский фронт, – говорит он. – Первый внутренний фронт Гражданской войны».

Керенский докладывал, что на местах русская администрация за неимением документов на глаз определяла возраст мужчин, подходящих или неподходящих для реквизиции. Все это привело к коррупции и еще большему недовольству местного населения: «Да, господа, неужели вы сами не знаете русской администрации, неужели вы можете сомневаться, что сделал Иванов или Петров, носящий форму чиновную, когда ему предоставлялась возможность на свой вкус и взгляд определить, какого возраста данный Махмудка! Ведь вы имейте в виду, что посемейных списков там нет – воинская повинность в Туркестане не введена, и потому установить, кому 19, а кому 18 лет, кому 43, а кому 53 или 45, кому 30, кому 48 лет, невозможно. Это нужно было делать на глаз. Вы понимаете, что значит, когда местная администрация начала на глаз определять, кому сколько лет! Сколько они получили в карманы от этого определения, и как пострадало местное население, которое тщетно старалось доказать, что этому 60-летнему старику (одного я сам видел) «по ошибке» по списку оказывалось 30 лет, потому что он не мог заплатить 300 рублей, а 25-30 летнему оказывалось 50, потому что он богатый человек».

Реквизиция обратилась не только бойней одних против других, но и экономическим кризисом: у населения изымался скот, зерно; без мужского населения не представлялось возможным вести хозяйство и собирать урожай. В 1915 году внутреннее производство зерна в Туркестане было в состоянии удовлетворить 89% спроса, в 1916-м – 80%, а в 1917-м – 48%.

Восстание 1916 года стало первым уроком жестокости для местного населения, и оно отражает перенос насилия войны внешней в тыл.