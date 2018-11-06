Раскрепощение женщин Востока

20-е годы нового, XX века, Гражданская война только закончилась, и настало время новых надежд, новой жизни, в построении которой большая роль отводилась женщине. Коммунисты быстро поняли, что раз в кочевом хозяйстве главная женщина, то и оседлость нужно внедрять через нее. Основной довод был в том, что оседлое хозяйство вести легче, чем кочевое. В документах пишется, что, к примеру, при оседлой жизни легче охранять скот и разводить огород.

Большевики считали, что освободить женщину может только она сама. Для этого ей надо дать образование и улучшить быт, а там она, став сознательным элементом, уже вольется в строительство коммунизма.

В своем докладе «Итоги и перспективы борьбы с калымом и многожёнством». Р. Брухман пишет, что «в октябре 1920 года Первый всеказахский съезд советов осознал, что казахская женщина самая угнетенная из угнетенных. Калым и многоженство – варварский способ порабощения и обезличивания женщины Востока».

2 января 1922 года Правительство КАССР издало декрет о том, что калым и многоженство социально-опасные и уголовно-наказуемые явления. Спустя два года этот декрет принял форму законодательного акта и дополнил главу Уголовного кодекса РСФСР «о преступлениях, составляющих пережитки родового быта» четырьмя статьями, карающими калым, многоженство, принуждение женщины выходить замуж помимо ее воли и вступление в брак с малолетними. Однако на деле это ничего не значило, потому что чаще всего в судах, в милиции и даже в партии были люди, для которых это все не было «пережитком прошлого» и тем более – преступлением. Это был обычай, это то, что делали их отцы и деды, а до них – их отцы.