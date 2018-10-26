Развитие регионов: людей нужно просто загрузить работой

Старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов уверен, что все, что происходит в регионах – должно быть компетенцией акимов. Однако на местах сталкиваются сразу с тремя проблемами. Первая и самая серьезная - проблема со стратегическим документами. Документы принимаются – программа развития территорий, прогнозная схема, стратегия развития самих регионов, но без какого-либо финансирования.

«Это вообще проблема всех стратегических документов на всех уровнях. Они утверждаются, там есть хорошие красивые намерения, идеи, формулировки. Но все утверждается без финансирования», - подчеркнул Худайбергенов.

В итоге, только бюджет программы, которая рассчитана на пять лет, утверждается на протяжении 1-2 лет. Соответственно, на реализацию остается всего три года. Решение может быть одно, уверен эксперт, – утверждение стратегических документов должно происходить сразу с утверждением бюджета.

Вторая проблема связана с тем, что акиматам просто спускают готовые программы, что не дает им «собственного пространства». В итоге, акимы вынуждены заниматься исключительно отчетами. Ну и последнее - низкая оплата труда на местах и, как следствие, отсутствие квалифицированных кадров.

«На самом деле акиматам эта стратегия развития особо и не нужна. И программа развития территорий – это вообще ненужный документ. Акиматам, когда спускаются от министерства мероприятия и инициативы, нужно четкое финансирование. И когда все это есть, тогда акимат это исполняет. А когда инициатива спускается, а финансирование – подождите, но при этом отчетность по инициативе уже начинается с первых месяцев, в итоге начинается рисование показателей, искажение статистики. Это проблема не только акиматов, это проблема всей системы госуправления», - считает Худайбергенов.

Генеральный директор компании RG Gold Серик Сыздыков считает, что ускорить развитие регионов может активность местного бизнеса и местных исполнительных органов. И в этом отношении определенные шаги делаются, полагает он, - разработаны программы по микрокредитованию, по отраслевому кредитованию и так далее. Однако, основная проблема заключается в том, что нет развития малого и среднего бизнеса. И если в городах, где есть градообразующие предприятия есть еще хоть какие-то подвижки, то в сельских, аульных округах предпринимательство находится «на достаточно зачаточном уровне». Поэтому, если хоть один из 20 выпускников местных школ останется и начнет строить свой малый бизнес, только с этого начнутся определенные подвижки, верит Сыздыков.

Но тут возникает вопрос – а где взять деньги. По словам Худайбергенова, если крупный бизнес приходит, что называется «из центра» и может решить возникающие вопросы на уровне правительства и министерств, то у МСБ есть два источника финансирования – через банки второго уровня, либо по госпрограммам. Вот только у банков проблема с нехваткой ликвидности, и чрезмерно жесткое регулирование в части залогового обеспечения, а через госпрограммы объем финансирования недостаточный и едва покрывает 2-3% от общей потребности. Кроме того, государство требует успеха от предпринимателей в 100% случаях, а такого не бывает. «Система должна предполагать, что будут риски, будут неудачи. У нас система изначально репрессивная, она требует стопроцентной отдачи изначально во всех случаях. Потом все это превращается в постоянное выяснение причин и так далее», - подчеркивает Худайбергенов.

На сегодняшний день активность бизнеса в Казахстане по сравнению с мировыми показателями, очень низкая – всего 22,6% в размере ВВП по сравнению с 50-60% в развитых странах, говорит Муканов. И если считать сельские населенные пункты, которых у нас 6 545, то средним потенциалом обладают 74%, а высоким – около 15%.