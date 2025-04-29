Газпром ищет альтернативный рынок в Центральной Азии

На пике деловых отношений России с Европой государственное предприятие Газпром получало огромные доходы. До 2022 года Россия обеспечивала до 40% импорта газа в Европу. Российский гигант даже использовал туркменские запасы для увеличения объемов поставок на запад.

Теперь потребителем российского газа может стать Центральная Азия.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину бывшие европейские партнеры постепенно дистанцировались от российских поставок энергоносителей и ввели санкции против ряда организаций и физических лиц.

1 января этого года истекло транзитное соглашение между Россией и Украиной, что фактически перекрыло основные газопроводы в направлении Европы впервые за 40 лет. Сейчас на долю России приходится лишь 11% поставок газа в Европу, включая СПГ.

Этот шаг, ставший ответом на отказ Украины пересмотреть условия контракта, заставил Газпром лихорадочно искать альтернативных покупателей.

«Россия обладает огромными запасами газа», — говорит Виталий Ермаков, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований (OIES).

«У Газпрома теперь есть выбор: либо позволить некоторым из своих крупнейших месторождений истощаться, прекратив инвестиции в их управление, либо найти альтернативные рынки», — сказал Ермаков в интервью «Власти».

По мнению экспертов, после удвоения объемов экспорта в прошлом году Центральная Азия может стать очевидным выбором для России.

Джек Шарплз, старший научный сотрудник OIES, специализирующийся на российском и европейском газовых рынках, утверждает, что это неизбежно приведет к более скромной прибыли.

«Центральная Азия является привлекательным направлением в той мере, в какой регион в целом не является самодостаточным и сталкивается с дефицитом предложения, который Газпром мог бы восполнить. Проблема для Газпрома заключается в том, что эти рынки не так прибыльны, как потерянные европейские рынки», — подчеркнул Шарплз.

С другой стороны, Центральная Азия, вероятно, выиграет от новых изменений на евразийском газовом рынке, полагает Франческо Сасси, научный сотрудник постдокторантуры Университета Осло.

«Центральноазиатский газовый рынок довольно изолирован, находясь между двумя полюсами — Россией и Китаем. Поэтому влияние глобальных изменений в газовой отрасли на регионе было менее заметным. Хотя природный газ по-прежнему играет ключевую роль в стабилизации региональной энергетической безопасности и в поддержке долгого пути к энергетическому переходу», — добавил Сасси.

Новые энергетические реалии в Центральной Азии

В 1970-х и 1980-х годах по огромному газопроводу Средняя Азия — Центр (САЦ) газ из Туркменистана поступал в Россию через Узбекистан и Казахстан. Это было типичным направлением цепочки поставок в советской экономике. Сырье и продовольствие притягивались от «периферии» к более индустриализированному и населенному «центру». От казахстанской нефти и туркменского природного газа до узбекских консервов и киргизской шерсти — большая часть продукции Центральной Азии направлялась в российские промышленные центры.

После распада СССР туркменский газ продолжал поступать по газопроводу САЦ, единственному экспортному выходу для страны, пока в 2009 году значительные китайские инвестиции в крупнейшие месторождения страны не привели к строительству газопровода в направлении Китая. Это позволило Туркменистану переоценить операции с Россией и договориться о лучших условиях контракта.

В годы после открытия газопровода, ведущего в Китай, экспорт газа в Россию снизился до примерно 11 млрд куб. м, а к 2015 году сократился до 3,1 млрд куб. м. Тем временем экспорт в Китай вырос примерно до 40 млрд куб. м в год. Торговые отношения с Россией ухудшились, и экспорт газа был приостановлен на длительный период, пока в 2019 году не был заключен новый контракт на 5,5 млрд куб. м.