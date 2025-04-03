​Пошлины США не ухудшат состояние экономики Казахстана, считают эксперты

В ночь на четверг стало известно, что США вводит 27%-ные пошлины на товары, импортируемые из Казахстана. Это самая высокая ставка в сравнении с другими странами Центральной Азии: в отношении Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана тарифы составили лишь 10%.
Эксперты, опрошенные «Властью», не ожидают, что тарифы США сильно повлияют на казахстанскую экономику или отдельные ее сегменты. Большая часть экспортируемых Казахстаном товаров — это сырье, которое вряд ли будет обложено пошлинами из-за указа Дональда Трампа. Они также не видят причин для волатильности на глобальном нефтяном рынке в ближайшее время. Однако один из экспертов допускает, что в будущем торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, по итогам 2024 года товарооборот с США составил $4,2 млрд, что на 4% больше, чем годом ранее. Экспорт из Казахстана в США за прошлый год вырос на 30,6% и составил $2 млрд, а импорт — $2,2 млрд.
Основу казахстанского экспорта в США составляет сырье: сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы, пшеничная клейковина и другие товары. В министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили, что 92% поставляемого сырья подпадает под исключение, введенное указом президента США.
«Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана», — заявили в Минторговли.
По данным ведомства, стоимость 4,8% экспортных товаров, подпадающих под пошлины, в 2024 году составила $95,2 млн. В их числе – фосфор ($15,9 млн), феросилиций ($12,7 млн), линзы ($4,1 млн), пшеничная клейковина ($4 млн), нитрат аммония ($2,4 млн).
Ернар Серик, торговый и инвестиционный аналитик, автор Telegram-канала Tradereport.kz, заметил, что в результате от введения тарифов может пострадать компания «Казфосфат», которая поставляет в США 6% добываемого фосфора, а также ТОО «BioOperations», продающая Америке 40% своей клейковины.
Бизнес-аналитик и автор Telegram-канала Energy Analytics Абзал Нарымбетов полагает, что даже если США введут тарифы на все экспортные товары из Казахстана, то нефтяной сектор почти не заметит их эффекта.
«В структуре нефтяного экспорта Казахстана на США приходится около 2%, а в структуре доходов от нефти доля США составляет 3%. Это незначительные объемы, которые Казахстан может компенсировать поставками в другие страны. Главными потребителями казахстанской нефти являются Италия, Франция, Греция и Нидерланды», — говорит Нарымбетов.
Более ощутимым будет удар по урановой отрасли, на которую в сыром виде приходится 7% поставок в США, а в обогащенном — 70%. Однако уран пока находится в перечне исключений.
Серик подчеркивает, что наибольшему воздействию тарифов США будут подвержены другие азиатские экономики, прежде всего Китая, Индии, Южной Кореи, Японии.
«Если Китаю станет невыгодно поставлять в США свои товары, особенно товары народного потребления, у них случится затоваривание. Цены на китайскую продукцию могут снизиться, и это плюс для нас. Но минус в том, что китайских товаров может стать больше на казахстанском рынке и это ударит по местным производителям», — поясняет он.
Нарымбетов добавил, что пошлины США вряд ли окажут заметное влияние на мировой рынок нефти, особенно на ее стоимость. Поэтому маловероятны и косвенные последствия для казахстанской экономики.
Пока США не поменяют структуру потребления нефти, они будут покупать ее и после введения тарифов. Америка может закрывать свои потребности собственной сланцевой нефтью, но только если цены на нефть будут выше $50-60. В противном случае сланцевые производители заморозят свои проекты и перестанут добывать сырье.
«Да, Трамп обещает, что цены на нефть опустятся до $50, но во время его первого срока они, наоборот, росли. В США работают рыночные механизмы. Плюс в мире много новостей про приостановку нефтяных проектов, а хороших новостей про их запуск — мало. На мой взгляд, это будет удерживать нефть в диапазоне $70, плюс-минус $10», — говорит Нарымбетов.
Юлий Юсупов, научный руководитель Центра содействия экономическому развитию и член попечительского совета центра CAPS Unlock, не видит прямых последствий от введения тарифов и для стран Центральной Азии. Регион гораздо больше торгует с Китаем, Европой и Россией. При этом, в отличие от других экспертов, он ожидает серьезного косвенного эффекта от глобальной торговой войны.
«Она может привести к глобальному экономическому кризису. А это приведет как к падению цен на многие сырьевые товары, которыми наши страны преимущественно и торгуют, так и к общему падению инвестиционной активности в мире, что скажется и на инвестициях в наш регион», — считает экономист.
Серик резюмирует, что сейчас нужно наблюдать за динамикой переговоров США со всеми странами. Окончательное решение о пошлинах еще не принято и вполне возможно, что администрация Трампа может пойти на уступки.
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