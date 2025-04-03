​Пошлины США не ухудшат состояние экономики Казахстана, считают эксперты

В ночь на четверг стало известно, что США вводит 27%-ные пошлины на товары, импортируемые из Казахстана. Это самая высокая ставка в сравнении с другими странами Центральной Азии: в отношении Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана тарифы составили лишь 10%.

Эксперты, опрошенные «Властью», не ожидают, что тарифы США сильно повлияют на казахстанскую экономику или отдельные ее сегменты. Большая часть экспортируемых Казахстаном товаров — это сырье, которое вряд ли будет обложено пошлинами из-за указа Дональда Трампа. Они также не видят причин для волатильности на глобальном нефтяном рынке в ближайшее время. Однако один из экспертов допускает, что в будущем торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, по итогам 2024 года товарооборот с США составил $4,2 млрд, что на 4% больше, чем годом ранее. Экспорт из Казахстана в США за прошлый год вырос на 30,6% и составил $2 млрд, а импорт — $2,2 млрд.

Основу казахстанского экспорта в США составляет сырье: сырая нефть, уран, серебро, ферросплавы, пшеничная клейковина и другие товары. В министерстве торговли и интеграции Казахстана сообщили, что 92% поставляемого сырья подпадает под исключение, введенное указом президента США.

«Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана», — заявили в Минторговли.

По данным ведомства, стоимость 4,8% экспортных товаров, подпадающих под пошлины, в 2024 году составила $95,2 млн. В их числе – фосфор ($15,9 млн), феросилиций ($12,7 млн), линзы ($4,1 млн), пшеничная клейковина ($4 млн), нитрат аммония ($2,4 млн).