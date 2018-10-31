Инвестиции в человеческий капитал могут существенно повлиять на рост экономики, убеждены во Всемирном банке

По определению Всемирного банка, человеческий капитал состоит из знаний, навыков и здоровья, которые люди накапливают на протяжении всей своей жизни, позволяя им реализовать свой потенциал, как продуктивных членов общества.

«В настоящее время, проблема общества заключается в том, что государство и частный бизнес не вкладывают достаточно инвестиций в развитие человеческого капитала», - отметила в своем выступлении Сусанна Айрапетян, руководитель программ по развитию человеческого капитала Всемирного банка.

Между тем такие инвестиции, полагают в организации, влияет на экономический рост страны, снижение уровня бедности и улучшение качества жизни. В пример Айрапетян привела Южную Корею, Сингапур, Финляндию и Ирландию, зафиксировавшие за последние годы резкий скачок в экономическом развитии за счет вливаний в человеческий капитал.

Приоритетными сферами для инвестиций остаются здравоохранение и образование. «У всех людей, независимо от географического расположения, будь то город или отдаленный населенный пункт, должно быть одинаковое право на получение качественных социальных услуг», - утверждает специалист Всемирного банка.

В рамках проекта «Человеческий капитал», запущенного в 2017, группой Всемирного банка разработан новый Индекс человеческого капитала, который послужит стимулом для определения приоритетности инвестиций в человеческий капитал следующего поколения. Странам будет оказано содействие в подготовке национальных стратегий, способствующих прогрессу в этой области.