Инвестиции в человеческий капитал могут существенно повлиять на рост экономики, убеждены во Всемирном банке

Инвестиции в человеческий капитал способны ускорять развитие экономики и приводить к существенным изменениям в обществе, заявили представители Всемирного банка на встрече в Алматы, организованной совместно с Vластью. Специалисты рассказали, почему необходимо создавать условия для развития человеческого капитала и на чем государство и общество должны сфокусировать свое внимание и ресурсы, чтобы достичь положительного результата в будущем.
По определению Всемирного банка, человеческий капитал состоит из знаний, навыков и здоровья, которые люди накапливают на протяжении всей своей жизни, позволяя им реализовать свой потенциал, как продуктивных членов общества.
«В настоящее время, проблема общества заключается в том, что государство и частный бизнес не вкладывают достаточно инвестиций в развитие человеческого капитала», - отметила в своем выступлении Сусанна Айрапетян, руководитель программ по развитию человеческого капитала Всемирного банка.
Между тем такие инвестиции, полагают в организации, влияет на экономический рост страны, снижение уровня бедности и улучшение качества жизни. В пример Айрапетян привела Южную Корею, Сингапур, Финляндию и Ирландию, зафиксировавшие за последние годы резкий скачок в экономическом развитии за счет вливаний в человеческий капитал.
Приоритетными сферами для инвестиций остаются здравоохранение и образование. «У всех людей, независимо от географического расположения, будь то город или отдаленный населенный пункт, должно быть одинаковое право на получение качественных социальных услуг», - утверждает специалист Всемирного банка.
В рамках проекта «Человеческий капитал», запущенного в 2017, группой Всемирного банка разработан новый Индекс человеческого капитала, который послужит стимулом для определения приоритетности инвестиций в человеческий капитал следующего поколения. Странам будет оказано содействие в подготовке национальных стратегий, способствующих прогрессу в этой области.
Индекс человеческого капитала измеряет объем человеческого капитала, который ребенок, родившийся сегодня, может достичь к окончанию средней школы, учитывая риски, связанные с образованием, здравоохранением и социальной защитой, преобладающие в стране, где он родился. Таким образом, данный показатель отражает уровень производительности труда нового поколения работников в сравнении с эталонным уровнем полного образования и полноценного здоровья. На сегодняшний день, индекс рассчитывается для 157 стран.
Индекс состоит из пяти компонентов: вероятность выживания до пяти лет; ожидаемая продолжительность обучения детей в школе; оценки по единому (гармонизированному) экзамену в качестве показателя качества обучения; выживаемость взрослого населения (доля населения в возрасте 15 лет, доживших до 60 лет) и процент детей, не имеющих задержек в развитии.
В мировом масштабе производительность труда 56% рожденных сегодня детей по достижении совершеннолетия будет в лучшем случае вдвое меньше той, какую они потенциально могли бы иметь, а производительность труда 92% населения по достижении взрослого возраста составит 75 процентов от потенциального уровня.
По данным Всемирного банка, Казахстан за последние 25 лет добился прогресса во многих отраслях и обрел статус страны с уровнем дохода выше среднего.
Так, за период с 2012 по 2017 год показатель Индекса человеческого капитала для Казахстана увеличился с 0,63 до 0,75, и стал выше среднего по региону (ИЧК равный 0,75 означает, что государство не дополучило совокупный доход на 25%).
Для сравнения Индекс человеческого капитала в США составляет 0,76, в Канаде – 0,80, в Германии – 0,79, в Финляндии – 0,81, в Турции – 0,63, в России – 0,73, а в Сингапуре – 0,88.
«Но это не говорит о том, что Казахстану нужно останавливаться на достигнутом, - заявила региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Лилия Бурунчук, - потому что другие страны пойдут вперед и следовательно их индексы тоже возрастут».
Согласно исследованию, проведенному Всемирным банком, производительность труда ребенка, родившегося сегодня в Казахстане, по достижении совершеннолетия составит 75% от потенциального уровня, который возможен при условии получения полного образования и полноценного здоровья. 99 из 100 детей, родившихся в Казахстане, доживают до 5 лет. Ребенок, начинающий учебу в возрасте 4 лет, как ожидается, к 18 годам завершит курс школьного обучения продолжительностью в 13,3 года. Знания учащихся в Казахстане оцениваются в 537 баллов по шкале, где 625 баллов соответствуют наивысшим образовательным достижениям, а 300 баллов – минимальным достижениям. Ожидаемая продолжительность обучения в школе, с поправкой на объем знаний, фактически получаемых учащимися, составляет всего 11,5 лет. До возраста 60 лет в Казахстане доживают 80% 15-летних граждан. 92 из 100 детей не являются детьми, которые отстают в развитии.
Вместе с тем значение Индекса человеческого капитала в Казахстане для девочек выше, чем для мальчиков (0,78 и 0,71 соответственно).
«Индекс человеческого капитала в отличие от широко известного Индекса человеческого развития сфокусирован преимущественно на производительности и продуктивности будущего поколения» - пояснила Сусанна Айрапетян.
При этом представители Всемирного банка признали, что Индекс человеческого капитала до сих пор несовершенен и требует дальнейших доработок. На это также влияют специфические подходы к вычислению статистических данных в разных странах и регионах.