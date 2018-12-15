Доля государства в экономике не снижается, констатируют эксперты

По прогнозам Всемирного банка, рост реального валового внутреннего продукта Казахстана по итогам 2018 года составит 3,8% (по сравнению с 4,1% в 2017 году) и стабилизируется на уровне около 3% в среднесрочной перспективе на фоне увеличения объемов добычи нефти. Рост экономики остается устойчивым, преимущественно, благодаря высокому внешнему спросу и ценам на экспортные товары.

Вместе с тем в 2008-2017 годах по сравнению с 2000-2007 годами, средний рост ВВП в Казахстане снизился на 60%. Основной причиной послужил спад темпов роста производительности. Так, с начала 2000-х годов, уровень производительности в Казахстане обеспечивал до 6% в росте ВВП. Однако, в период между 2014 и 2016 годом рост производительности остановился, и начал снижаться в среднем на 2% в год.

Снижение производительности связано, главным образом, с ограничениями в развитии частного сектора, и низком уровне входа новых компаний на рынок. Частный сектор сталкивается с существенными ограничениями, считают во Всемирном банке.

«Из-за сохраняющейся защиты со стороны государства неэффективных, крупных компаний, те продолжают занимать доминирующее положение на рынке. В то время как новые, небольшие компании более продуктивны. Это говорит о том, что важнейшие элементы экономического преобразования в Казахстане еще не завершены», - заявил в ходе дискуссии ведущий экономист по Центральной Азии во Всемирном банке Хулио Э. Ревийя.