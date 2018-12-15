Доля государства в экономике не снижается, констатируют эксперты

Казахстан в последние годы не смог сократить долю государства в экономике и не провел ее реальной диверсификации, констатировали эксперты в ходе дискуссии об экономических итогах года и прогнозах, организованной интернет-журналом Vласть совместно со Всемирным Банком.
По прогнозам Всемирного банка, рост реального валового внутреннего продукта Казахстана по итогам 2018 года составит 3,8% (по сравнению с 4,1% в 2017 году) и стабилизируется на уровне около 3% в среднесрочной перспективе на фоне увеличения объемов добычи нефти. Рост экономики остается устойчивым, преимущественно, благодаря высокому внешнему спросу и ценам на экспортные товары.
Вместе с тем в 2008-2017 годах по сравнению с 2000-2007 годами, средний рост ВВП в Казахстане снизился на 60%. Основной причиной послужил спад темпов роста производительности. Так, с начала 2000-х годов, уровень производительности в Казахстане обеспечивал до 6% в росте ВВП. Однако, в период между 2014 и 2016 годом рост производительности остановился, и начал снижаться в среднем на 2% в год.
Снижение производительности связано, главным образом, с ограничениями в развитии частного сектора, и низком уровне входа новых компаний на рынок. Частный сектор сталкивается с существенными ограничениями, считают во Всемирном банке.
«Из-за сохраняющейся защиты со стороны государства неэффективных, крупных компаний, те продолжают занимать доминирующее положение на рынке. В то время как новые, небольшие компании более продуктивны. Это говорит о том, что важнейшие элементы экономического преобразования в Казахстане еще не завершены», - заявил в ходе дискуссии ведущий экономист по Центральной Азии во Всемирном банке Хулио Э. Ревийя.
Как известно, Казахстан инициировал ряд реформ, включая реформы в системе государственной службы, правосудия, бюджетирования и развития бизнес среды, в попытке устранения структурных недостатков.
Некоторые реформы нашли отражение в недавно опубликованном рейтинге Всемирного банка Doing Business, в котором Казахстан занял 28-е место из 190 стран. Однако, по мнению организации, потенциал повышения производительности и экономического роста в Казахстане ограничивается преобладающей ролью государства в экономике через квазигосударственные компании.
По мнению председателя правления Halyk Finance Мурата Темирханова, те меры и ресурсы, которые государство сейчас вкладывает в поддержку крупных агрохолдингов, являются неэффективными, потому что не способствуют развитию конкурентоспособности. «Все одинаково на рынке существуют, кто-то выживает, кто-то нет. Кто не может выжить, тот должен уходить, тогда будет расти производительность и бизнес станет эффективным. У нас очень много государства в экономике, и не видно, чтобы эта доля сокращалась», - убежден эксперт.
Также глава Halyk Finance обеспокоен тем, что государство ограничило использование средств Национального фонда, начав активно привлекать ресурсы из других источников, как в ситуации с «Цесна банком». «Теперь вместо того, чтобы использовать «нефтяные» деньги, Национальный банк просто запускает свой печатный станок, - недоумевает он, - по нашим подсчетам, ненефтяной дефицит в этом году составит 9%, и это плохой показатель».
Между тем представитель Всемирного банка все-таки признает, что национальная экономика нуждается в регулировании со стороны государства, в частности, когда в ее структуре находится много предприятий-монополистов. «Регулирование должно быть правильным, чтобы не ущемлять права потребителей, однако сверхрегулирование может нанести ущерб духу предпринимательства среди малых фирм, - убежден Хулио Э. Ревийя. - Соразмерное регулирование - вот к чему Казахстан должен стремиться».
По информации Всемирного банка, рост потребления остается невысоким в результате незначительного роста реальных доходов домашних хозяйств и сокращения объемов государственного потребления. В предстоящие годы потребление домохозяйств, согласно прогнозу, повысится, но несущественно, в основном, за счет восстановления реальных доходов. Инфляция по итогам 11 месяцев 2018 года составила 4,6% и остается в рамках целевого показателя Национального банка (5-7%). Несмотря на небольшое снижение инфляционного давления, в октябре Национальный Банк увеличил базовую ставку на 25 базисных пунктов (до 9,25 процента) после того, как поддерживал ее на уровне 9 процентов в течение трех месяцев подряд.
«Притом, что оздоровление банковского сектора продолжается, уровень кредитования не растет, а в реальном выражении даже снижается»,- констатирует Хулио Э. Ревийя.
По сведениям Всемирного банка, с 2016 года роста кредитования в Казахстане не отмечался, тогда соотношение кредитов к ВВП составляло 30%, в то время, как к концу 2018 году этот показатель по прогнозам составит 23%.
В 2018 году ожидается профицит по бюджетному балансу в 2%, и более 3% в последующие годы. По платежному балансу, напротив, в эти периоды прогнозируются дефицит на уровне 0,1%-0,2%.
«Номинально мы имеем низкий уровень инфляции, рост ВВП, очень хорошие показатели бюджета. Но все это рост, без структурного развития, - констатирует Шолпан Айтенова, соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации «Zertteu Research Institute». - Мы создаем занятость, но не создаем добавленную стоимость».
По ее словам, в этом году в республиканском бюджете впервые появилось официальное понятие нефтяного дефицита; раньше этот показатель использовался только в аналитических целях; в настоящее время его уровень находится в пределах 7%.
«Возникает вопрос, как можно снижать ненефтяную часть бюджета, если мы не будем возвращаться к производительности труда. Все взаимосвязано: для того, чтобы повышать производительность, надо увеличивать добавленную стоимость. А это в свою очередь будет происходить, либо за счет капиталоемкого производства, такого как нефтегазовый сектор, либо за счет высокого человеческого капитала», - отмечает Айтенова.
По мнению эксперта, большинство инвестиций уходят в добывающий сектор. «Если мы обратимся к нашему бюджету, то, к сожалению, у нас государство больше инвестирует в правоохранительные органы, в квазигосударственный сектор и практически не инвестирует в развитие человеческого капитала», - утверждает исполнительный директор «Zertteu Research Institute». Вопрос высокой квалификации и качества трудового капитала должен стоять на первом месте, особенно необходимо фокусироваться на развитии дошкольного воспитания, уверена она.
«Правительство начало переносить фискальное бремя на население: введение ЕСП, дополнительное налогообложение фрилансеров по договорам гражданско-правового характера, внедрение медстрахования. Народ рассматривается как дополнительный источник пополнения бюджета, при этом структуру расходов государство пока не хочет менять в сторону общественных интересов и благ», - добавила Айтенова.
Со слов ведущего экономиста по Центральной Азии во Всемирном банке Хулио Э. Ревийя, Казахстан не смог диверсифицировать свою экономику, несмотря на усилия со стороны правительства. «Если взглянуть на структуру экономики, на производственные активы, в частности экспортные показатели страны, то они аналогичны тому, что были 15 лет назад, - комментирует Ревийя, - то есть нефть и горнодобывающий сектор продолжают доминировать. Надо отметить, что некоторые производственные показатели все-таки улучшились. Но не так, как это ожидалось».
Таким образом, главным определяющим фактором перспектив роста казахстанской экономики эксперты назвали рост производительности, которая в свою очередь будет зависеть от экономической диверсификации и устранения фундаментальных барьеров в развитии частного сектора; создания равных условий для всех компаний, независимо от того, связаны они с государством или нет, а также от проведения структурных преобразований в экономике для повышения частных инвестиций и уменьшения непропорционально большой роли государства в экономике.