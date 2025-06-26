Деньги / Экономика
567
26 июня 2025
фото: rosatom.ru

Почему консорциум по строительству АЭС в Казахстане оказался лишь видимостью?

Идея строительства станции несколькими компаниями была несостоятельной изначально, уверены эксперты

Почему консорциум по строительству АЭС в Казахстане оказался лишь видимостью?

Дмитрий Мазоренко, Власть.

Read this article in English.

Вопреки изначальному плану создать международный консорциум для строительства первой АЭС, Казахстан выбрал основным подрядчиком российский «Росатом». Как отмечают опрошенные «Властью» эксперты, смешение технологий разных компаний в одном проекте было невозможным с самого начала. В силу этого идея консорциума — не более чем попытка сгладить недоверие казахстанцев к России через демонстрацию открытого обсуждения строительства станции. Однако государство по-прежнему уклоняется от вопросов о деталях партнерства двух стран.

В середине июня Агентство по атомной энергии заявило, что консорциум компаний-строителей первой атомной электростанции в Казахстане возглавит российский «Росатом». Однако в ведомстве не уточнили, останутся ли в составе консорциума три другие зарубежные компании, предложившие свои реакторы во время конкурса.

Это решение, принятие которого было предсказуемым с начала активной фазы его обсуждения в 2021 году, ставит крест на идее государства сбалансировать интересы, пригласив к строительству компании из четырех стран.

Фото Алмаса Қайсара.

После референдума по вопросу строительства АЭС, проведенного осенью 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что возведением объекта займется консорциум, куда войдет не более 5 компаний. В начале 2025 года в шорт-лист вендоров включили «Росатом», China National Nuclear Corporation (Китай), Électricité de France (Франция) и Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).

Президент заверял, что генеральным оператором консорциума станет казахстанское предприятие. Остальные компании должны были представить технические и коммерческие предложения, указав ориентировочную стоимость строительства, сроки реализации, модель финансирования, а также подходы к локализации оборудования и строительных работ.

Все отобранные компании, хотя и отличаются по структуре, все же имеют государственную долю участия и отражают политические интересы своих стран. Презентованные ими реакторы относятся к поколениям III/III+ с номинальной мощностью от 1100 до 1400 МВт.

Преимущество российского проекта состояло в выгодных условиях финансирования, китайского — в быстрых сроках строительства, южнокорейского — в сфокусированности только на строительстве реакторов, французского — в сложном техническом оснащении.

При этом «Росатом» не просто предложил привлекательный способ финансирования казахстанской АЭС, компания готова обеспечивать ее топливом. Однако нюанс в том, что, занимая доминирующее положение на рынке обогащения урана (с долей в 41%), Россия вряд ли будет готова к локализации этого процесса в Казахстане.

Фото: rosatom.ru.

Берик Матебай, научный сотрудник Института энергетики Университета Техаса в Остине, убежден, что идея консорциума изначально вызывала вопросы.

Попытки смешения ключевых систем от разных поставщиков в одну станцию, по словам эксперта, не только технически невозможны, но и противоречат регуляторным требованиям. Ядерный остров — это совокупность реактора, систем охлаждения, безопасности и управления, который проектируется, сертифицируется и лицензируется как одна целостная система.

«Когда говорят о консорциумах, чаще всего имеют в виду объединение финансов, распределение рисков и локализацию, а не смешение технологий. В любом случае всегда есть один технологический лидер, который отвечает за ядерный остров и все системы безопасности. Остальные участники занимаются строительством, поставкой турбин, генераторов и вспомогательной инфраструктурой», — пояснил Матебай.

В качестве примера он привел АЭС «Аккую» в Турции. «Росатом» обустроил для этого проекта ядерный остров и поставил реактор, немецкий Siemens — турбины и генераторы, а турецкие компании построили объект и инфраструктуру. Ответственность за безопасность в этом проекте полностью легла на «Росатом».

«С точки зрения рисков, выбор французского вендора был бы сомнительным из-за их задержек в строительстве проектов, а южнокорейские реакторы зависят от третьих стран по топливу. Поэтому [выбор стоял между] “Росатомом” и CNNC. И, по моему мнению, CNNC имеет определённые преимущества, хотя финансирование здесь играет ключевую роль», — пояснил он.

Фото Тамары Вааль.

Политолог Тогжан Касенова, специализирующаяся на международной ядерной политике, согласна с утверждением Матебая. Реакторная установка, по его словам, как правило, поставляется только одним вендором.

«Росатом» по каким-то технократическим и финансовым факторам объективно является для Казахстана привлекательным вариантом. Но по политическим и геополитическим факторам есть много поводов для беспокойства», — подчеркнула она.

В недавней статье для издания The Diplomat Касенова относит к числу основных рисков выбора «Росатома» сохраняющуюся угрозу санкций в отношении компании, способную привести к перебоям в поставке оборудования и топлива; давление на Казахстан со стороны России, в том числе военными средствами; а также высокую толерантность казахстанских властей к коррупции, что может привести к серьезным нарушениям при строительстве объекта.

Оба эксперта полагают, что идея властей Казахстана о международном консорциуме на этом фоне была лишь имиджевым шагом, призванным дать гражданам ощущение открытости дискуссии и готовности властей балансировать интересы зарубежных компаний.

«Мне кажется, Токаев в день референдума заявил о международном консорциуе чтобы успокоить население. Как мы знаем, у многих в Казахстане есть вопросы по выбору «Росатома» в качестве партнера для строительства АЭС», — резюмировала Касенова.

Несмотря на уже принятое решение о лидерстве «Росатома» в консорциуме, гражданам до сих пор не представили деталей об условиях партнерства двух стран. Без точного ответа остается и вопрос о том, что гарантирует самостоятельность Казахстана в управлении АЭС и как страна намерена балансировать собственные интересы с интересами России.

Еще из рубрики Экономика
Перейти в рубрику Экономика
Что может сделать Казахстан для борьбы с бедностью?
Кто построит АЭС Казахстана? Восток и Запад в гонке за контракт
Газпром ищет альтернативный рынок в Центральной Азии
Чем пошлины США опасны для развивающихся стран?