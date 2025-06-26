Почему консорциум по строительству АЭС в Казахстане оказался лишь видимостью?

Вопреки изначальному плану создать международный консорциум для строительства первой АЭС, Казахстан выбрал основным подрядчиком российский «Росатом». Как отмечают опрошенные «Властью» эксперты, смешение технологий разных компаний в одном проекте было невозможным с самого начала. В силу этого идея консорциума — не более чем попытка сгладить недоверие казахстанцев к России через демонстрацию открытого обсуждения строительства станции. Однако государство по-прежнему уклоняется от вопросов о деталях партнерства двух стран.

В середине июня Агентство по атомной энергии заявило, что консорциум компаний-строителей первой атомной электростанции в Казахстане возглавит российский «Росатом». Однако в ведомстве не уточнили, останутся ли в составе консорциума три другие зарубежные компании, предложившие свои реакторы во время конкурса.

Это решение, принятие которого было предсказуемым с начала активной фазы его обсуждения в 2021 году, ставит крест на идее государства сбалансировать интересы, пригласив к строительству компании из четырех стран.