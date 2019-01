Канат Бозумбаев, министр энергетики: «По бензину, дизтопливу и авиакеросину мы теперь независимая страна»

— То есть, тот же запрет на экспорт дизтоплива за пределы республики вы уже подписать не сможете?



— Я, наверное, это тоже смогу сделать, потому что это вопрос национальной безопасности. Потому что, если у нас не будет дизтоплива, остановится горнорудная промышленность, железная дорога. Это вопрос, рассматриваемый как ЧС. А так в повседневной работе у нас будут единые правила для всего этого пространства. Это тоже важно. Кто-то чуть-чуть выиграет, кто-то чуть-чуть проиграет, но в целом, я думаю, нормально будет.

— Но в этом случае страны ЕврАзЭС должны будут взять на себя определенные обязательства.

— Конечно. Например, сейчас идет спор между Россией и Беларусью из-за налогового маневра на нефть и нефтепродукты. Россия перекладывает налоговое бремя в стоимость сырой нефти, снизив пошлину, но увеличив налог на добычу полезных ископаемых. Когда НДПИ платишь, она сидит в цене даже на внутреннем рынке, а когда пошлину платишь, то только с экспорта берешь. Беларусь же пошлину не платила, а теперь эта пошлина вошла в НДПИ. Соответственно, Беларусь будет теперь платить увеличенную цену на нефть, и из-за этого они не могут договориться. Такие проблемы будут. Почему Россия это делает? Понятно, что без пошлины, получая нефть, Беларусь перерабатывает нефтепродукты, экспортирует и получает «заслуженные» пошлины в бюджет. То же самое у нас с Кыргызстаном. Мы же поставили условие в соглашении, чтобы они не экспортировали продукты. Только для внутреннего рынка, пожалуйста, нет вопросов, получайте по внутренней цене Казахстана. Хотите экспортировать? Получите по другой цене, включая экспортную пошлину на нефть. Мы же не обязаны кому-то отдавать по внутренней цене, чтобы кто-то там умный где-то переработал. Без пошлины мы отдали, они переработали и продали. Мы сами это будем делать. Thank you very much! Мы прекрасно продаем свою сырую нефть с пошлиной и получаем доходы в Нацфонд и бюджет.

— То есть, благотворительностью мы заниматься не будем?

— Нет. Еще раз хочу акцентировать, что объединение будет в 2025 году, пока мы работаем на двусторонних соглашениях. Да, есть противоречия, но у нас прекрасные отношения с российским Минэнерго, у нас и личные отношения с министром сложились очень хорошие, дружеские. И между заместителями понимание, по телефону регулируем и всё. Разговариваю по WhatsApp, по Telegram нельзя, но по WhatsApp разговариваем регулярно (смеется).

— А почему по Telegram нельзя?

— А там же в России не очень работает. Так что мы по ночам, в основном, общаемся, ближе к вечеру, когда у них заканчивается (рабочий день - V).

— Вы вообще спите хоть иногда?

— Поздно приходится.

— А вот по газу на том же заседании соглашение так и не подписали.

— По газу мы не подписали соглашение. Тут больше споры между Россией и тоже Беларусью. Но опять же, на чем настаивает Беларусь? Чтобы тарифы для газотранспортной системы и цены на газ были едиными. А вот скажите: мы вкладываем миллиарды долларов в свою газотранспортную систему. Вкладываем же?

— Вкладываем.

— Когда мы поставляем газ, например, из запада Казахстана в Шымкент, мы устанавливаем подъемный тариф для населения. Делаем тариф на транспортировку, на транзит. В случае, если мы делаем транзит для иностранных государств – это Россия, Туркменистан, Узбекистан.

— Там цена другая.

— Там цена договорная, выше. Рыночная цена, которая позволяет и им делать транзит, заработать на экспорте газа, и нам получить справедливый кусочек от их заработка для того, чтобы эти миллиарды долларов погасить. Что говорит Беларусь? «Нет, ребята. Если вы будете, допустим, отправлять газ в Беларусь, вы должны будете делать это по низким тарифам». Почему? Мы для кого развиваем эту инфраструктуру? Мы же не для них развиваем. Если мы и развиваем для них, то для того, чтобы заработать. Это бизнес. А если мы развиваем для себя, то мы через низкие тарифы поддерживаем внутренний рынок, чтобы предприятия были конкурентоспособны. У них, конечно, своя правда, они говорят: «Наши предприятия будут неконкурентоспособны. Это нечестно». Но вы, извините, делайте такую продукцию, в которой низкая энергоемкость.