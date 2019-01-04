Канат Бозумбаев, министр энергетики: «По бензину, дизтопливу и авиакеросину мы теперь независимая страна»

— Почему?

— Там же температурный режим, прочие дела. Но мы соглашение заключили на первое полугодие 2019 года. То есть там мы перевыполним (снижение - V), если просто первое полугодие. А если брать весь год, то тогда мы выполним просто.

— Сейчас же страны ОПЕК ведут разговоры, чтобы продлить действие соглашения еще на шесть месяцев.

— Это будет ясно в апреле по итогам мониторинговых заседаний комитетов. Кстати, вашего покорного слугу, Казахстан, пригласили участвовать в мониторинговом комитете, совместно с Россией следить за всеми остальными среди стран не ОПЕК. Такое письмо прислал Баркиндо (Мохаммед – генеральный секретарь ОПЕК - V). Это говорит о том, что есть определенное недоверие к другим странам, Арабским, вообще к ОПЕК со стороны инвесторов, — что ОПЕК может выдать желаемое за действительное. Почему цена на нефть снижалась? 27 декабря я сказал, что Казахстан будет выдерживать (договоренности - V) и посмотрите, еще кто что сказал – цена на нефть за сутки стала 52 доллара, а на следующий день – 54. Видите, Трамп напишет что-нибудь, цена снижается, отражается на настроениях трейдеров и инвесторов. Поэтому то, что страны объявляют о выполнении своих обязательств, является фундаментальным фактором. Скажем так, в определенной степени есть недоверие со стороны не ОПЕК. К нам, к Мексике, России, Азербайджану – к нам среди стран не ОПЕК, доверие со стороны западных инвесторов гораздо выше, потому что Казахстан всегда выполнял свои обязательства перед западными инвесторами. Только если были критические случаи – тогда отношения выясняли в арбитраже. Поэтому они попросили (Казахстан стать наблюдателями - V), наверно объявят об этом в январе. Это даст сигнал рынку, что Казахстан серьезно настроен и будет пристально следить. Конечно, это налагает дополнительные обязанности.

— Возвращаясь к теме газа. Вы сказали, что может быть определенный дефицит по экспорту….

— Может быть в какие-то промежутки времени, потому что зимой потребление сильно растет.

— В этом году мы нарастили экспорт в Китай до 5,8 млрд кубов. Это предел или мы его будем наращивать и дальше?

— В 2019 году мы прогнозируем 10 миллиардов. Контракт подписан. Несколько лет мы этот объем должны будем поставлять. 10 миллиардов – это уже серьезный экспорт. Чтобы понятно было, мы вообще были экспортерами по 13 миллиардам каждый год, в этом году – 19 млрд. Если еще плюс (вырастет экспорт - V), то нам нужно будет где-то изыскивать. Будем растить добычу. Вы же знаете, что мы добываем более 54 млрд кубов, куда девается?

— Куда девается?

— Обратная закачка в пласт. На крупнейшем месторождении. Вот с ними надо работать, давать им «конфетку».

— Или жестко?

— Нет, это конфетка. Потому что они, закачивая газ в пласт, получают экономическую ценность через жидкие углеводороды. Соответственно, нужно им давать адекватную цену на газ, чтобы они получали равную доходность от газа. И какой им смысл тогда будет закачивать в эти месторождения? То есть, пять миллиардов – не вопрос. Будем работать.

— Не могу не спросить, 6-го декабря в Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета стран ЕврАзЭС, на котором главы государств подписали соглашение о создании к 2025 году единого рынка нефтепродуктов. Уже есть понимание, как это будет выглядеть и означает ли это, что будут единые цены?

— Единых цен не будет, просто уйдут барьеры между странами. Сейчас нефтепродукты находятся в изъятиях, в свободном обращении между странами их нет. То есть рынок строится на двусторонних соглашениях между нами и Россией, сейчас между нами с Кыргызстаном будет и так далее. Все, что ЕврАзЭС. И так будет до 2025 года. С 2025 года для всех будут единые одинаковые правила. И там уже каждая страна будет определять как двигаться, каждый участник в этой стране будет определять. Даже я ничего не смогу сделать, если захочу ограничить. Ну, конечно, если будет национальная безопасность, дефицит на рынке, тогда я смогу сделать. А так вмешиваться не смогу, потому что у нас будет единый рынок.