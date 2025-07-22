В горнодобывающей отрасли Казахстана растет количество нарушений трудовых прав

В опубликованном сегодня докладе неправительственной организации Business & Human Rights Resource Centre, занимающейся мониторингом корпоративной ответственности, отмечается рост числа возможных нарушений экологических и трудовых прав в горнодобывающем секторе Восточной Европы и Центральной Азии. Казахстан был выделен как одна из стран с наибольшим количеством подобных претензий.

От смертей рабочих до экологических проверок — исследователи Business & Human Rights Resource Centre зафиксировали 43 случая, в которых нарушения могли привести к ущербу для здоровья людей или серьезному загрязнению окружающей среды.

Большинство случаев касались добычи критически важных полезных ископаемых, таких как медь, цинк, железо, свинец, а также уран, хром и титан.

Кроме того, в докладе отмечается, что число случаев, отобранных для отчёта 2024 года, увеличилось на 23% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет (2019–2023 годы).

«В Украине, Казахстане и Сербии в 2024 году зафиксировано больше предполагаемых нарушений, чем за предыдущие пять лет вместе взятых», — говорится в отчете.

По словам старшего исследователя Business & Human Rights Resource Centre Эллы Скибенко, на фоне роста спроса на минералы для энергетического перехода в регионе фиксируется всё больше вероятных нарушений трудового и экологического законодательства.

«Рост числа зарегистрированных случаев связан не с тем, что их стали чаще фиксировать, а с тем, что увеличилось их количество. Мы используем одну и ту же методологию уже много лет», — сказала Скибенко в интервью «Власти».

В целом, исследователи выявили 270 случаев нарушений в 13 странах, включая Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Россия фигурировала более чем в трети из них.