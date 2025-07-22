В горнодобывающей отрасли Казахстана растет количество нарушений трудовых прав

В опубликованном сегодня докладе неправительственной организации Business & Human Rights Resource Centre, занимающейся мониторингом корпоративной ответственности, отмечается рост числа возможных нарушений экологических и трудовых прав в горнодобывающем секторе Восточной Европы и Центральной Азии. Казахстан был выделен как одна из стран с наибольшим количеством подобных претензий.
От смертей рабочих до экологических проверок — исследователи Business & Human Rights Resource Centre зафиксировали 43 случая, в которых нарушения могли привести к ущербу для здоровья людей или серьезному загрязнению окружающей среды.
Большинство случаев касались добычи критически важных полезных ископаемых, таких как медь, цинк, железо, свинец, а также уран, хром и титан.
Кроме того, в докладе отмечается, что число случаев, отобранных для отчёта 2024 года, увеличилось на 23% по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет (2019–2023 годы).
«В Украине, Казахстане и Сербии в 2024 году зафиксировано больше предполагаемых нарушений, чем за предыдущие пять лет вместе взятых», — говорится в отчете.
По словам старшего исследователя Business & Human Rights Resource Centre Эллы Скибенко, на фоне роста спроса на минералы для энергетического перехода в регионе фиксируется всё больше вероятных нарушений трудового и экологического законодательства.
«Рост числа зарегистрированных случаев связан не с тем, что их стали чаще фиксировать, а с тем, что увеличилось их количество. Мы используем одну и ту же методологию уже много лет», — сказала Скибенко в интервью «Власти».
В целом, исследователи выявили 270 случаев нарушений в 13 странах, включая Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Россия фигурировала более чем в трети из них.
Ситуация в Казахстане
Согласно исследованию, около половины зарегистрированных в Казахстане случаев касались охраны труда и безопасности. В СМИ и на официальных сайтах сообщалось как минимум о 14 случаях смертей на производстве.
Особенно выделяется случай на Карагандинском заводе ферросплавов, принадлежащем YDD Corporation: в июле 2024 года в результате аварии в печи погибли восемь рабочих.
«В некоторых странах добыча этих полезных ископаемых фактически снижается из-за геополитических проблем, конфликтов и общей нестабильности. Это приводит к тому, что работники теряют работу или им не выплачивают зарплату», — добавила Скибенко.
В Казахстане рабочие начали выходить на протесты с требованиями повышения зарплат и улучшения условий труда.
«Кроме сокращения объёмов производства, мы наблюдаем снижение уровня промышленной безопасности. Имеются различные случаи протестов рабочих с требованием повышения зарплат и улучшения условий, как это было в Южно-Жезказганской шахте», — рассказала Владислава Каплина, исследователь Business & Human Rights Resource Centre по Казахстану.
В декабре 2024 года около 250 рабочих объявили забастовку и отказались спускаться в шахту Южно-Жезказганского рудника в Улытауской области, требуя повышения зарплат на фоне роста мировых цен на медь и стремительной инфляции в стране.
Через несколько дней владеющая шахтой компания «Казахмыс» заключила соглашение с рабочими, пообещав в 2025 году повысить зарплаты на 8,5% и ввести новые квартальные бонусы.
В октябре 2024 года на Актюбинском заводе хромовых соединений было зафиксировано шесть жалоб на нарушение экологического законодательства и плохие условия труда. Рабочие неоднократно выходили на протесты в Актобе по этому поводу.
Ранее внеплановая проверка уранового рудника «Заречное» в Туркестанской области показала, что нацкомпания «Казатомпром» не сообщила об аварии, в результате которой произошло загрязнение почвы.
Что делать
«Мы видим растущий спрос на полезные ископаемые, необходимые для энергетического перехода, на фоне подписания нескольких меморандумов о партнёрстве между странами, особенно между ЕС и Центральной Азией. Это подталкивает к увеличению добычи», — отметила Скибенко.
Казахстан в последнее время оказался в центре внимания как ключевой партнёр Европейского Союза в рамках его стратегии энергетического перехода. Страна уже производит 19 из 34 критически важных сырьевых материалов ЕС и планирует расширить этот список до 21.
В более широком контексте Центральной Азии, ЕС планирует инвестировать миллионы евро в рамках своей стратегии «Глобальный портал» (Global Gateway).
Однако, по словам Скибенко, рост интереса и инвестиций должен сопровождаться защитой прав человека.
«Правительствам необходимо разрабатывать и внедрять надежное законодательство, способное предотвратить подобные нарушения или, если они происходят, обеспечивать привлечение виновных к ответственности. Сейчас, как отмечают представители НПО, при заключении партнерских соглашений правительства действуют непрозрачно, особенно на стадии переговоров и при выборе проектов», — сказала она.
Прежде всего, авторы доклада рекомендуют странам региона «придерживаться принципов справедливого перехода, способствующего всеобщему благополучию, должной осмотрительности в области прав человека и справедливым переговорам — с обязательным участием профсоюзов, а также местных сообществ и коренных жителей на всех этапах жизненного цикла проекта».
Последние аварии на шахтах, одна из которых привела к смерти восьми рабочих на шахте «Казахмыса» в феврале этого года, показывают, что до реальных изменений ещё далеко.
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