Доходы казахстанцев снижаются несмотря на самый высокий рост ВВП за 14 лет

В первом полугодии экономика Казахстана выросла на 6,2%, достигнув самых высоких значений за последние 14 лет. По итогам года правительство планирует удержать рост ВВП на уровне 6%, продолжая бюджетные вливания в инфраструктуру и другие инвестиционные проекты.

Однако помимо внешнеполитических рисков — напряженности в мировой торговле, колебаний цен на нефть и жесткой монетарной политики центробанков крупнейших стран — устойчивость экономического роста могут ограничить и внутренние факторы, среди которых: слабая динамика в ряде отраслей, высокая инфляция и падающая покупательная способность населения.

На фоне подъема экономики реальные доходы граждан продолжают снижаться, испытывая дополнительное давление от девальвации тенге и удорожания импортных товаров. Эксперты, опрошенные «Властью», расходятся в оценках дальнейших перспектив борьбы с инфляцией и роста экономики.

Неустойчивый рост экономики?

За прошедшие шесть месяцев промышленное производство в Казахстане увеличилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Драйверами роста стали горнодобывающий сектор (+8,4%) и обрабатывающая промышленность (+5,5%), доли которых в общем объеме производства составляют 45,6% и 47,3%, соответственно.

При этом в Halyk Finance обращают внимание на слабый рост снабжения электроэнергией, газом и водой. Будучи важными индикаторами экономической активности в стране, эти сегменты показывают отрицательную динамику или минимальный рост при продолжающемся расширении ВВП. Это, по мнению аналитиков, может говорить о неустойчивости продолжающегося подъема экономики.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, отвечая на вопрос «Власти» во время брифинга в правительстве, заявил, что снабжение теплом, электроэнергией и водой не стоит напрямую увязывать с ростом ВВП.

«Современные предприятия все-таки больше занимаются ресурсосбережением. Поэтому в отраслях обрабатывающей промышленности, там, где применяются самые современные технологии, мы не видим напрямую такой зависимости», — полагает он.

Ключевым фактором роста горнодобывающей отрасли стала нефть: увеличение добычи на Тенгизе дало мультипликативный эффект смежным отраслям. Однако завершение проекта будущего расширения «Тенгизшевройла» во втором полугодии приведёт к снижению темпов выпуска в нефтяном секторе и промышленности в целом.

Основной вклад в рост обрабатывающей промышленности внесли пищевая промышленность (+10%) и машиностроение (+11,1%). Металлургия, на долю которой приходится 40% всего производства в обрабатывающем секторе, показала незначительный рост в 0,1% из-за сокращения выпуска в чёрной металлургии.