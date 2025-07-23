Что происходит с нефтяниками после окончания проекта будущего расширения ТШО?

Завершение проекта будущего расширения компании «Тенгизшевройл» может серьезно повлиять на социальную стабильность на западе Казахстана. За более чем десять лет его реализации, предприятие задействовало в строительных работах свыше 90 тыс. человек через нефтесервисные фирмы, которые уже начали массово сокращать персонал. Отсутствие новых крупных инвестиционных проектов в нефтяной отрасли создает критическую ситуацию для тысяч человек, рискующих остаться без работы на неопределенный срок.

Проект будущего расширения (ПБР) компании «Тенгизшевройл» — одна из крупнейших индустриальных инициатив в истории Казахстана, стоимость которой составила $45,2 млрд. После ее реализации, которая по техническим причинам затянулась на 2 года и с учетом этапа проектирования заняла почти 13 лет, объем добычи нефти на Тенгизском месторождении должен вырасти более чем на четверть — до 40 млн тонн в год.

На пике строительства на объекте появилось порядка 90 тыс. рабочих мест, большая часть из которых — временные. С началом эксплуатации количество новых постоянных рабочих мест, по данным компании, составило лишь около 1000.

«На сегодняшний момент проект уже закончен. Поэтому ТШО начал плановую демобилизацию людей — порядка 72 тыс. человек уже демобилизовано. Подрядные организации полностью высвобождены», — заявил в комментарии «Власти» министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Это ставит сразу несколько важных вопросов: стоит ли ожидать массового сокращения работников и закрытия нефтесервисных компаний? И насколько сильно в результате этого может вырасти безработица в Атырауской области и на западе Казахстана в целом? Усилит ли это и без того устойчивые протестные настроения среди нефтяников?

В ответе на запрос «Власти» пресс-служба ТШО сообщила, что компания «не комментирует детали кадровых вопросов и производственной деятельности».

Как рассказала «Власти» министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, массового сокращения работников нефтесервисных предприятий сейчас не происходит: «В планах на 2025 год [сократить] порядка 4 600 человек. Мы уже знаем, кто из них куда пойдет работать, а кто придет за выплатами. Напряжения не будет».

Однако Едиль Узакбай, заместитель председателя профсоюзного центра Атырауской области, говорит об обратном — работники сталкиваются с массовыми увольнениями. Это происходит потому, что для большинства из них нет аналогичных позиций на месторождении Тенгиз.