Что происходит с нефтяниками после окончания проекта будущего расширения ТШО?

Завершение проекта будущего расширения компании «Тенгизшевройл» может серьезно повлиять на социальную стабильность на западе Казахстана. За более чем десять лет его реализации, предприятие задействовало в строительных работах свыше 90 тыс. человек через нефтесервисные фирмы, которые уже начали массово сокращать персонал. Отсутствие новых крупных инвестиционных проектов в нефтяной отрасли создает критическую ситуацию для тысяч человек, рискующих остаться без работы на неопределенный срок.
Проект будущего расширения (ПБР) компании «Тенгизшевройл» — одна из крупнейших индустриальных инициатив в истории Казахстана, стоимость которой составила $45,2 млрд. После ее реализации, которая по техническим причинам затянулась на 2 года и с учетом этапа проектирования заняла почти 13 лет, объем добычи нефти на Тенгизском месторождении должен вырасти более чем на четверть — до 40 млн тонн в год.
На пике строительства на объекте появилось порядка 90 тыс. рабочих мест, большая часть из которых — временные. С началом эксплуатации количество новых постоянных рабочих мест, по данным компании, составило лишь около 1000.
«На сегодняшний момент проект уже закончен. Поэтому ТШО начал плановую демобилизацию людей — порядка 72 тыс. человек уже демобилизовано. Подрядные организации полностью высвобождены», — заявил в комментарии «Власти» министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Это ставит сразу несколько важных вопросов: стоит ли ожидать массового сокращения работников и закрытия нефтесервисных компаний? И насколько сильно в результате этого может вырасти безработица в Атырауской области и на западе Казахстана в целом? Усилит ли это и без того устойчивые протестные настроения среди нефтяников?
В ответе на запрос «Власти» пресс-служба ТШО сообщила, что компания «не комментирует детали кадровых вопросов и производственной деятельности».
Как рассказала «Власти» министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, массового сокращения работников нефтесервисных предприятий сейчас не происходит: «В планах на 2025 год [сократить] порядка 4 600 человек. Мы уже знаем, кто из них куда пойдет работать, а кто придет за выплатами. Напряжения не будет».
Однако Едиль Узакбай, заместитель председателя профсоюзного центра Атырауской области, говорит об обратном — работники сталкиваются с массовыми увольнениями. Это происходит потому, что для большинства из них нет аналогичных позиций на месторождении Тенгиз.
«По нашим данным, на объекте останутся около 10-20 тыс. человек. А казахстанская нефтяная промышленность действительно больше не имеет крупных инвестиционных проектов, чтобы впитать в себя высвобожденную рабочую массу. В других проектах, в частности на Карачаганаке, в NCOC и Озенмунайгазе, рынок труда тоже перенасыщен. А местные власти при найме требуют отдавать приоритет местным кадрам», — пояснил он.
Жакупова добавила, что ТШО подписал с Минтруда и акиматом Атырауской области дорожную карту, которая «дает направления всем сторонам по организации безопасного и плавного высвобождения работников, а также поддержке постоянных возможностей трудоустройства».
По словам Жакуповой, Минтруда уже создало отдельную страницу на портале Enbek.kz для объекта ТШО, где за два месяца до окончания проекта будущего расширения начала появляться информация о высвобождаемых работниках.
«На объекте ТШО работали не только жители западной части Казахстана, но и люди со всей страны. Поэтому карьерные центры связываются с работниками по месту их постоянного жительства. Высвобождаемые работники очень хорошей квалификации и они почти сразу же находят рабочие места. Часть из них подала заявления на получение социальных выплат из Госфонда социального страхования», — говорит министр.
Узакбай подтверждает, что государство прикладывает определенные усилия для помощи жителям Атырауской области. Но масштаба этих мер, в число которых также входят переобучение, перевод в проекты альтернативной энергетики или выдача грантов на открытие бизнеса, недостаточно для трудоустройства такого количества высвобожденной рабочей силы.
«Если нет новых производств и инвестиций, эффект государственных мер будет оставаться ограниченным. А центры занятости предлагают низкооплачиваемую работу, часто работают формально и не успевают за потребностями рынка. Плюс, инициативы государства плохо координируются и не учитывают специфику региона», — подчеркнул представитель профсоюза.
Глава Минэнерго Аккенженов полагает, что массового закрытия сервисных компаний не предвидится. Адаптироваться в условиях отсутствия новых крупных проектов в нефтяной отрасли им могут помочь различные объединения сервисных предприятий, в частности союз нефтесервисных компаний KazService.
«KazService очень активно ведет эту работу. Предполагается даже экспорт сервисных услуг. Недавно на площадке Astana International Forum я встречался с представителями многих компаний — из Омана, Алжира, Нигерии и других стран, и мы занимались продвижением наших сервисных предприятий», — подчеркнул министр энергетики.
По его словам, качество услуг казахстанских сервисных компаний достигло такого уровня, что они могут заниматься крупными проектами за рубежом без привлечения высококвалифицированных менторов из западных стран.
Айдос Колдасов, генеральный директор KazService, согласен с тем, что массового закрытия можно избежать, если государство и крупный бизнес примут системные меры. Он напомнил, что в момент начала работы по ПБР ассоциация и КазМугайГаз, при поддержке Минэнерго создали экспертную группу, через которую смогли добиться максимального вовлечения казахстанских сервисных компаний в проект.
«С завершением ПБР активно начали строиться нефтехимические проекты. Мы видим риски того, что отечественные компании могут быть недостаточно задействованы в новых проектах. Именно поэтому с начала этого года мы выступили с инициативой создания экспертной группы по нефтегазохимии. На прошлей неделе официально было подтверждено, что эскпертная группа будет», — добавил гендиректор KazService.
Колдасов также заметил, что некоторые казахстанские компании действительно вышли на рынки стран Персидского залива, Европы, Америки. Но наибольший интерес представляют страны Персидского залива, нефтяные проекты которых до 2030 года намерены привлечь $300 млрд инвестиций. И казахстанские компании могут и должны стать их участниками, убежден он.
Узакбай при этом отмечает, что казахстанским специалистам довольно трудно уехать на работу за рубеж и на это есть две причины. Первая — нефтяные проекты стран Персидского залива и России тоже сжимаются в масштабах, а конкуренция за эти рабочие места возрастает. Вторая причина — рабочие не смогут получить работу за границей без знания языков и прохождения международной сертификации.
«А обучение языкам и получение сертификации требует больших финансовых расходов. Их довольно сложно нести в условиях сегодняшней инфляции. Поэтому некоторые рабочие берут кредиты и несут еще более высокую нагрузку. Переориентировать рабочих в такой ситуации очень сложно», — говорит представитель профсоюза.
В силу этого многие рабочие, закончившие работу на проекте будущего расширения, рискуют остаться безработными на неопределенный срок, констатирует Узакбай. По прогнозам местных профсоюзов, уровень реальной безработицы в некоторых районах Атырауской и Мангистауской областей может достичь 15-20%.
Дополнительно позиции рабочих ухудшает то, что они не являются постоянными сотрудниками суб/подрядчиков ТШО или непосредственно ТШО.
Поскольку рабочие вынуждены заключать краткосрочные трудовые договора и в целом могут быть уволены в любой момент, им сложно объединяться в профсоюзы и вступать в коллективные переговоры с работодателем, замечает Мархаба Халмурзаева, координатор Мониторинговой миссии по трудовым правам в Центральной Азии.
«Не всегда большие корпорации несут ответственность за рабочих, задействованных на низовом уровне. На своих сайтах они показывают цифры прибыли и показатели роста, но при этом не признают вклад рабочих в это. Обеспокоенность охраной труда у них тоже остается низкой, хотя они могут получать премии как социально ответственные партнеры», — говорит она.
Узакбай согласен с этим, говоря, что основной приоритет для государства — поддержка бизнеса и инвестиций, но никак не занятости и социальной стабильности. Поэтому он считает вполне вероятным рост протестной активности в западной части Казахстана.
«Уровень безработицы в западной части Казахстана уже растет, но данные этого не показывают, потому что люди не регистрируются официально. Митинги уже постепенно происходят. Люди здесь не доверяют ни Астане, ни профсоюзам старого типа. К тому же, есть накопленная усталость после пандемии, долгого периода высокой инфляции и бездействия властей», — объясняет он.
Представитель профсоюза отметил, что и в 2023-2024 годах в регионе продолжались митинги, забастовки и коллективные обращения, особенно в городах Кульсары и Атырау.
Халмурзаева также ожидает роста протестной активности. Эксперт напомнила, что рабочих на западе Казахстана долгое время демотивировали заявлять о своих интересах политическими средствами. Они часто оказывались под уголовным преследованием или большими штрафами за подобные попытки. В силу этого многие склонны бросать все силы на поиск другой работы, а не на борьбу за трудовые права.
«Но когда социальную проблему не решать и пресекать все попытки рабочих решить их за столом переговоров, недовольство имеет свойство накапливаться и находить свое логическое проявление», — заключила она.
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