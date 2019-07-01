Финансовая грамотность в Казахстане: фантомная идея или необходимость?

И частный, и государственный сектор разрабатывают различные программы по повышению финансовой грамотности казахстанцев – этим занимаются и банки, и финансовый регулятор, и профильные министерства. Тем не менее, как рассказали эксперты на встрече, проведенной Vластью совместно с «Банком Хоум Кредит», пока нет исследований, измеряющих эффективность подобных программ. Более того, некоторые из спикеров задались вопросом – нужно ли повышать финансовую грамотность в условиях, когда у большой части населения нет дохода, который можно было бы инвестировать. В свете недавних законодательных инициатив президента по списанию кредитов социально-уязвимому населению, эксперты также задались вопросами о том, насколько эти меры действительно решат существующие проблемы.
По мнению Лаззат Усенбековой, управляющего директора Ассоциации финансистов Казахстана, причины финансовой несамостоятельности многих казахстанцев, в том числе, объясняются и историческими факторами. «Мы потеряли период плановой советской экономики, у нас не было практически частной собственности. Не было финансовых институтов в рыночных условиях, приостановился опыт управления активами, кроме повседневных личных нужд. Работа по повышению финансовой грамотности – это непрерывный процесс, так как одно поколение сменяется другим, и сами инструменты предлагаются все более новые и новые», – отмечает эксперт.
Как добавил экономист Касымхан Каппаров, в последние 10 лет финансовые технологии развиваются очень быстро. «Сейчас во всем мире наблюдается бум микрокредитных онлайн-компаний, и финансовая грамотность просто не поспевает за ними, люди не умеют считать свои риски. Они понимают, что можно легко взять деньги, но не понимают, какие проценты надо платить, в итоге они одним кредитом закрывают другой», – отмечает он. По мнению экономиста, повышение финансовой грамотности населения важно и для развития самого рынка финансовых услуг.
Как отметила Бота Жуманова, менеджер Partnership Center BCPD Ltd (Бюро МФЦА), у банков также есть своя выгода в повышении финансовой грамотности клиентов. «Каждый банк, в принципе, ответственен за то, чтобы у него был ответственный клиент, который умеет пользоваться продуктами, потому что он не становится проблемой», – говорит Жуманова. Разрозненные усилия разных секторов, тем не менее, по мнению эксперта, не слишком эффективны: необходима комплексная программа, и она могла бы начаться с низового активизма самих граждан, готовых как работать с государственными органами, так и самим объединяться и создавать общественные фонды.
С тем, что финансовая грамотность необходима казахстанскому обществу, эксперты согласились, однако более бурную дискуссию в зале вызвал вопрос – насколько эта идея вообще осуществима в условиях, когда у населения нет постоянного дохода?
Как рассказала Гульмира Илеуова, директор общественного фонда «Центр социальных и политических исследований Стратегия», ее организация проводила по заказу финансового регулятора большое исследование по стратегиям повышения финансовой грамотности и, как уверена она, этим занимались и другие компании. «Но фактически это не отменяет того, что у нас население бедное, денег нет, потребительское поведение, которое направлено на то, чтобы улучшать качество жизни, все равно присутствует», – отмечает Илеуова. Обсуждение коснулось и того, насколько фактически решает финансовые проблемы казахстанцев недавняя инициатива Касым-Жомарта Токаева по списанию части долгов социально-уязвиого населения.
По мнению Боты Жумановой, конечным бенефициаром в этой ситуации выступают банки. «За все такие вещи мы платим либо из будущего нашего накопления, либо из текущего – бюджетных средств 10% (отчислений - V) работающего населения, это налогоплательщики», – говорит Жуманова. По мнению эксперта, такие меры могут облегчить жизнь части населения, однако ненадолго.
В условиях, когда банки не выдают кредитов тем, у кого нет стабильного дохода, будет расти теневая задолженность, считает эксперт. Как отметила Лаззат Усенбекова, статистика, на которой было основано озвученное в среду решение, также не раскрывается.
Адильбек Махмед, руководитель PR-службы «Банк Хоум Кредит», также добавил, что что в банке пока не понимают, каким будет этот механизм. На вопросы журналистов о том, справедливо ли списывать за счет государственных средств не только штрафы и пени, но и вознаграждение по кредиту, а также о том, есть ли вина самих банков в сложившейся ситуации, эксперты также не смогли дать четкого ответа. По мнению Лаззат Усенбековой, проблемы социально-уязвимых слоев населения должны решаться соответствующими государственными органами по соцзащите, а не финансовыми организациями.
Разговор коснулся и эффективности существующих программ по повышению финансовой грамотности. Один из таких проектов «Банка Хоум Кредит», медиа-ресурс Finclass, запущенный пиар-службой банка, представил Адильбек Махмед. «Тут мы не рассказываем о наших продуктах, мы больше рассказываем обычным языком о финансах», – говорит он. На ресурсе представлены материалы, подготовленные банком с 2014 года в рамках более ранних проектов по повышению финансовой грамотности. По словам Махмеда, Finclass ориентирован как на аудиторию поколения X, так и Y и Z. Банк также планирует создавать интерактивные игры для школьников, обучающие тому, как распоряжаться финансами. Эффективность и обратная связь, по словам Махмеда, тем не менее пока не измеряется. «Некоторые проекты мы можем оценивать только по распространению. О качестве, узнаваемости, к сожалению, (данных – V) нет. Если говорить об исследованиях, больших, крупных – они отсутствуют, в открытом доступе их практически нет», – говорит он.
Как отметил Касымхан Каппаров, Азиатский банк развития все же проводил одно подобное исследование, однако в открытом доступе оно есть только на английском языке. Так, согласно данным Всемирного Банка, приведенным в нем, доступ к финансовым услугам есть у 52% казахстанцев. Тем не менее, как отмечает Каппаров, эти цифры еще не являются показателем финансовой грамотности казахстанцев, так как эти люди, скорее всего, используют один из финансовых продуктов и не знают о других возможностях.