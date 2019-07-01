Финансовая грамотность в Казахстане: фантомная идея или необходимость?

По мнению Лаззат Усенбековой, управляющего директора Ассоциации финансистов Казахстана, причины финансовой несамостоятельности многих казахстанцев, в том числе, объясняются и историческими факторами. «Мы потеряли период плановой советской экономики, у нас не было практически частной собственности. Не было финансовых институтов в рыночных условиях, приостановился опыт управления активами, кроме повседневных личных нужд. Работа по повышению финансовой грамотности – это непрерывный процесс, так как одно поколение сменяется другим, и сами инструменты предлагаются все более новые и новые», – отмечает эксперт.

Как добавил экономист Касымхан Каппаров, в последние 10 лет финансовые технологии развиваются очень быстро. «Сейчас во всем мире наблюдается бум микрокредитных онлайн-компаний, и финансовая грамотность просто не поспевает за ними, люди не умеют считать свои риски. Они понимают, что можно легко взять деньги, но не понимают, какие проценты надо платить, в итоге они одним кредитом закрывают другой», – отмечает он. По мнению экономиста, повышение финансовой грамотности населения важно и для развития самого рынка финансовых услуг.

Как отметила Бота Жуманова, менеджер Partnership Center BCPD Ltd (Бюро МФЦА), у банков также есть своя выгода в повышении финансовой грамотности клиентов. «Каждый банк, в принципе, ответственен за то, чтобы у него был ответственный клиент, который умеет пользоваться продуктами, потому что он не становится проблемой», – говорит Жуманова. Разрозненные усилия разных секторов, тем не менее, по мнению эксперта, не слишком эффективны: необходима комплексная программа, и она могла бы начаться с низового активизма самих граждан, готовых как работать с государственными органами, так и самим объединяться и создавать общественные фонды.