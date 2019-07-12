Казахстан без лица

Олжас Шинтаев, эксперт по внутреннему туризму и до недавнего времени – руководитель управления туризма и внешних связей Туркестанской области, считает, что сейчас именно Туркестан раскрывает всю суть Казахстана. Тем не менее, по мнению эксперта, этот регион пока все же не является самодостаточным направлением, и для его полноценного развития пока необходимо сотрудничество с соседними странами.

«Конечно, Туркестан один как город имеет интерес для туристов, но в любом случае в процессе получается так, что нам нужно связывать его с Узбекистаном. Есть такой классический туристический маршрут, называется „Туркестан“, он даже в зарубежных странах продается, и большинство из них приезжает к нам по зиярату (паломничество по святым местам – V)», – рассказал Шинтаев. По его словам, на данный момент ведутся переговоры с индонезийскими туроператорами о запуске таких туристических маршрутов, включающих, помимо Туркестана, Ташкент, Самарканд и Бухару.

Как отметила Рашида Шайкенова, сам рынок, возможно, еще не готов к наплыву иностранных туристов. По ее мнению, развитию рынка могла бы способствовать его либерализация: «Я в последнее время наблюдаю эту тенденцию: мы все хотим государственно зарегулировать. Мы хотим все законы прописать, все уставы, мы хотим, чтобы нами все время кто-то руководил. И вот сейчас идет новый законопроект о туризме. То есть, внесены были изменения. На моей истории, это самый сложный законопроект с точки зрения административных барьеров. Там хотят все ограничивать: туроператорам вот это можно, а вот это нельзя».