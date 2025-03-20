​Беата Яворчик, главная экономистка ЕБРР: «Казахстан может стать связующим звеном между экономическими блоками»

Несмотря на разрастание проблем в глобальной политике и экономике, страны Центральной Азии могут улучшить свое положение, считает главная экономистка Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик.

В интервью «Власти» она рассказала, что многовекторная внешняя политика Казахстана и Узбекистана дает им возможность соединять противоборствующие экономические блоки. Это делает их привлекательным направлением для инвесторов из многих регионов и стран: Западной Европы, Китая и Ближнего востока.

Тем не менее перед Казахстаном все еще стоит задача диверсификации экономики. Яворчик полагает, что страна не находится в тупике даже после неудачной попытки реиндустриализации. Благодаря образованному населению у Казахстана по-прежнему есть шансы стать серьезным экспортером услуг, поскольку зарплаты квалифицированных работников здесь все еще ниже, чем в развитых государствах.

Видите ли вы в том, что сейчас происходит в мировой экономике, предпосылки для глобального кризиса? Как вы оцениваете недавние решения, принятые администрацией Трампа? Как они изменят глобальную экономическую систему?

Глобальный контекст остается очень нестабильным. Мы говорили о ситуации беспрецедентной неопределенности во время пандемии, надеясь, что это закончится. Затем началась война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке. А теперь мы наблюдаем очень частые изменения в политике, проводимой новой администрацией США. Всё это означает, что повышенная неопределенность останется с нами в обозримом будущем.

Однако есть некоторые заметные тенденции. За последние 2-3 года мы наблюдали слабые [экономические] показатели у стран Западной Европы и разницу в темпах их роста по сравнению с ростом в США. Здесь особенно выделяется Германия, испытавшая сокращение своего ВВП в течение последних двух лет. Неделю назад я бы сказала вам, что существует довольно большое расхождение в настроениях между развитой Европой и США. Индекс деловой активности в Европе указывал на пессимизм в краткосрочной перспективе, а в США демонстрировал позитивную динамику. Но последние новости свидетельствуют об ухудшении настроений в США. Так что ситуация довольно нестабильная.

Если говорить о среднесрочных и долгосрочных трендах, то мы видим, что Всемирный банк повышает потенциал роста экономики США. Но вопросы о будущей конкурентоспособности Евросоюза по-прежнему остаются. В нашем отчете «Региональные экономические перспективы» мы анализируем список из 2000 компаний с крупнейшими расходами на исследования и разработки. Что мы видим? 35% этих фирм — американские. Четверть — китайские, и только пятая часть приходится на ЕС и Великобританию. Это очень отличается от картины 20-летней давности, когда европейских фирм было больше, чем американских, а на Китай приходилось только 5%.

Стоит добавить, что рост глобальной экономики в последние три года остается относительно стабильным. Но по историческим меркам он скромен. Раньше мир рос быстрее, чем сейчас.