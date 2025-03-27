Казахстан разрывается между зеленым будущим и угольным настоящим

Экономист и бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев рассказал «Власти», что для потребителей сейчас нет ничего дешевле возобновляемой энергии.

«Она просто выигрывает в цене у любого традиционного источника. И никакой государственной поддержки уже не нужно», — говорит Наурызбаев.

Но соглашения между компаниями и правительством, по словам Наурызбаева, непрозрачны.

«[В Казахстане] сейчас нет низких тарифов на ВИЭ, [хотя на глобальном рынке они низкие]. Один такой случай [у нас] был по рынку, все остальные выше рынка в два раза. Вместо 2 центов соглашения подписываются по 5 центов. Это настоящее экономическое порно, с насилием», — говорит Наурызбаев.

Экономист Алмас Чукин, который также имеет опыт работы в частных проектах по возобновляемой энергетике, согласен с этим.

«Участники рынка были вытеснены государством. Сначала механизмы рынка ВИЭ были очень эффективными. Аукционы были регулярными, открытыми и прозрачными», — сказал Чукин в интервью «Власти».

«Потом на аукционы стали приходить зарубежные гиганты [в основном российские и китайские компании] и начали работать без всяких местных партнеров. Вторая вещь, которая сильно изменила рынок — это доминирование межгосударственных сделок. Такие контракты заключаются через президента без всяких аукционов, без всякой правовой базы».

Все это привело к ущемлению местных частных производителей, говорит Чукин.

В качестве примера сделок между правительствами можно привести соглашение, которое Казахстан подписал с компанией Masdar из ОАЭ о строительстве ветропарка мощностью 1 ГВт.

«Там процесс построен в обратном порядке: сначала они подписывают соглашение, а потом обсуждают техническую часть и цену», — говорит Чукин.

По мнению Наурызбаева, подход правительства должен быть обратным.

«У государственных органов нет ни единой модели развития энергетической отрасли. Они ориентируются на поручения президента и подгоняют показатели развития к тем цифрам, которые он обозначает. Есть компании, которые делают модели по заказу, с заданными заказчиком условиями и переменными», — говорит Наурызбаев, добавляя, что в других странах этот процесс выглядит иначе.

Причина того, что итоговые цифры важнее экономики проектов по возобновляемым источникам энергии, заключается в том, что правительство использует инвестиции в проекты по возобновляемым источникам энергии как способ вливания дешевых денег в экономику.

«Компании получают деньги под низкий процент от Банка развития Казахстана, который напрямую берет их у министерства финансов. Деньги остаются в тенге, а значит, им не грозит девальвация или инфляция. После того как электроэнергия продается государственным компаниям по высоким тарифам и далее потребителям, деньги, по сути, возвращаются государству в виде прибыли и налогов», — говорит инсайдер из отрасли.

Эксперты сходятся во мнении, что этот перевернутый процесс полезен только для балансировки бюджета, а не для стимулирования декарбонизации.

«”Самрук-Казына” заинтересован в общем количестве ветряных электростанций, а не в их качестве или своевременной сдаче. Фонду просто нужно разгонять оборотный капитал. А будет ли станция работать или нет — неважно. Чем больше они вкладывают в такие проекты, тем больше зарабатывают».