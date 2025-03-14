Рисоводы Узбекистана вынуждены мигрировать из-за нехватки воды в Амударье

Рис – всему голова

Рис – одна из важнейших сельскохозяйственных культур и главных составляющих рациона питания для 37-миллионного Узбекистана. В стране даже существует «индекс плова» – по аналогии с американским «индексом биг-мака» или украинским «индексом борща».

И хотя подобные «индексы» являются неофициальными способами определения паритета покупательной способности, данные «индекса плова» регулярно публикует Агентство по статистике при президенте Узбекистана.

В феврале 2025 года цена одного килограмма флагманского блюда варьировалась от 95 000 сумов в Сырдарьинской области до 104 000 в Ташкенте (примерно $7,34-$8,11). В 2024 году, согласно официальным данным, порция плова стала дороже на 15,6%.

Кроме плова, рис присутствует во многих других блюдах узбекской кухни: маставе, шавле, мошкичиры и других. По статистике каждый житель Узбекистана за год съедает в среднем 10 килограммов риса. Спрос превышает предложение и Ташкент вынужден импортировать рис из других стран.

«В 2023 году в республике было собрано 355,674 тыс. тонн риса, а в 2024 — 376,991 тыс.», – сообщили «Власти» в министерстве сельского хозяйства страны.

Хорезм – один из самых известных рисоводческих регионов Узбекистана. Около 40% всего урожая страна собирает именно в этом регионе. Однако годы засухи и нехватка поливной воды изменили привычный ритм жизни местных фермеров.

Одна из причин нехватки воды в Центральной Азии – климатический кризис. В регионе стало жарче, осадков выпадает меньше, поэтому для выращивания сельхозкультур нужно больше воды, которой в реках становится все меньше. Это происходит даже вопреки таянию ледников — они дают всего 25% от общего стока рек в регионе.

Вторая и самая главная причина – неэффективные технологии полива. В Узбекистане тратят слишком много воды. И не только в сельском хозяйстве. В 2024 году страна находилась на четвертом месте среди 180 государств мира по потреблению воды на душу населения.