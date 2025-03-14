Рисоводы Узбекистана вынуждены мигрировать из-за нехватки воды в Амударье

Рис – одна из главных сельхозкультур Узбекистана. Но обмеление реки Амударья, вызванное климатическим кризисом, вынуждает фермеров покидать традиционные области рисоводства и переезжать на берег Сырдарьи.
58-летний Баходир Эльмуродов – потомственный фермер-рисовод из Хорезмской области Узбекистана. Свое детство он провел среди рисовых полей на берегах Амударьи, помогая родителям вести хозяйство. В его семье рис считался не просто сельхозкультурой, а смыслом жизни, которой посвятили себя несколько поколений его предков.
В первый день сбора урожая в 2024 году в поле работает комбайн, собранное зерно загружают в машину три человека.
«Для меня это первый урожай, выращенный в другом, “чужом” поле в Сырдарьинской области, в почти 1000 километрах от родного Хорезма. Воды стало меньше, и я вынужден был покинуть свою землю, где всю жизнь выращивал рис», – говорит фермер.
За последние пять лет нехватка воды, основного ресурса для выращивания риса, стала катастрофической. С 2000 года в низовья Амударьи поступает все меньше воды. Похожая тенденция отмечается и в среднем течении реки. По разным прогнозам, водосток в ближайшие годы будет только уменьшаться.
Воды, забираемой для полива из Амударьи, уже давно становилось меньше. Сегодня ее уже не хватает для того, чтобы вырастить урожай.
Баходир смотрел на засыхающие поля и понимал, что, если ничего не изменится, его родная Хорезмская область скоро перестанет быть годной для рисоводства.
Рис – всему голова
Рис – одна из важнейших сельскохозяйственных культур и главных составляющих рациона питания для 37-миллионного Узбекистана. В стране даже существует «индекс плова» – по аналогии с американским «индексом биг-мака» или украинским «индексом борща».
И хотя подобные «индексы» являются неофициальными способами определения паритета покупательной способности, данные «индекса плова» регулярно публикует Агентство по статистике при президенте Узбекистана.
В феврале 2025 года цена одного килограмма флагманского блюда варьировалась от 95 000 сумов в Сырдарьинской области до 104 000 в Ташкенте (примерно $7,34-$8,11). В 2024 году, согласно официальным данным, порция плова стала дороже на 15,6%.
Кроме плова, рис присутствует во многих других блюдах узбекской кухни: маставе, шавле, мошкичиры и других. По статистике каждый житель Узбекистана за год съедает в среднем 10 килограммов риса. Спрос превышает предложение и Ташкент вынужден импортировать рис из других стран.
«В 2023 году в республике было собрано 355,674 тыс. тонн риса, а в 2024 — 376,991 тыс.», – сообщили «Власти» в министерстве сельского хозяйства страны.
Хорезм – один из самых известных рисоводческих регионов Узбекистана. Около 40% всего урожая страна собирает именно в этом регионе. Однако годы засухи и нехватка поливной воды изменили привычный ритм жизни местных фермеров.
Одна из причин нехватки воды в Центральной Азии – климатический кризис. В регионе стало жарче, осадков выпадает меньше, поэтому для выращивания сельхозкультур нужно больше воды, которой в реках становится все меньше. Это происходит даже вопреки таянию ледников — они дают всего 25% от общего стока рек в регионе.
Вторая и самая главная причина – неэффективные технологии полива. В Узбекистане тратят слишком много воды. И не только в сельском хозяйстве. В 2024 году страна находилась на четвертом месте среди 180 государств мира по потреблению воды на душу населения.
Переезд в Сырдарью
В апреле 2024 года Эльмуродов переехал в Сырдарьинскую область. Он взял в аренду 10 гектаров земли и нанял бригаду из четырех человек, чтобы вырастить новый урожай. Для жизни здесь нет никаких удобств, поэтому они построили временное жилье прямо на краю поля. Несмотря на это фермер настроен решительно.
«В Хорезме больше людей и меньше земли для обработки, потому что воды в Амударье стало мало. В Сырдарье наоборот: вода есть, но мало рабочих. Вот почему мы переезжаем сюда», – рассказывает Эльмуродов.
Условия этой местности он считает более пригодными для выращивания риса. Все потому, что подземные воды здесь находятся близко к земле.
«Наполните борозду один раз и вода не протечет. В Хорезме] она быстро впитывается в грунт. Здесь, в Сырдарье, вода держится, поэтому выращивать рис очень выгодно», – объясняет фермер.
С каждого гектара он получил 5 тонн риса — всего 50 тонн. Эльмуродов верит, что если этот год будет успешным, он сможет переселить свою семью, которая пока остается в Хорезме, на новое место жительства. Он также намерен взять в аренду еще 20 гектаров земли.
Фермер Фарход Карабеков из Сырдарьинской области тоже надеется попытать удачу в рисоводстве. До 2017 года его фермерское хозяйство выращивало хлопок и зерновые, а позже – бахчевые и овощи. Часть продукции Карабеков экспортировал в разные страны, в том числе европейские. А в 2024 году он решил заняться рисом, засеяв им 57 гектаров.
«Мы решили посадить рис, учитывая в первую очередь продовольственную безопасность, чтобы у наших людей было достаточно еды, и экономические аспекты: цены на рис резко растут последние несколько лет. На рынке наблюдается дефицит», – говорит фермер.
По его словам, год был удачным: благодаря обильным естественным осадкам рисовые поля дали богатый урожай — по 8 тонн с гектара самого дорого на рынке сорта «Лазер».
«Наши рисоводы – это фермеры из Хорезма с многолетним опытом. Мы договорились с ними о сотрудничестве. C точки зрения урожайности, показатели у нас оказались даже лучше, чем в Хорезме», – продолжает Карабеков.
Его хозяйство выращивает рис по другой технологии — поле делится на мелкие участки для более эффективного использования водных ресурсов. Оно также использует севооборот, то есть каждый год фермеры меняют сельхозкультуру для посева, что улучшает плодородие посевных земель.
«Рис очень влагоемкая культура: урожай должен расти в воде. Затраты воды у рисоводов очень высокие, особенно учитывая наш жаркий и сухой климат. В Сырдарье для риса достаточно около 15-20 тыс. кубов воды на гектар, в Хорезме – до 25 тысяч», – говорит Вадим Соколов, руководитель Агентства реализации проектов Международного фонда спасения Арала.
До переезда в Сырдарьинскую область Эльмуродов надеялся, что со временем государство начнет поддерживать рисоводов, которые сталкиваются с нехваткой воды.
В середине февраля 2025 года правительство Узбекистана приняло постановление о поддержке хорезмских рисоводов.
Производителям риса в регионе будут возмещать 100% стоимости горюче-смазочных материалов, израсходованных на один гектар посевной площади, выровненной планировочным агрегатом, оснащенным лазерным устройством, но не более 1 млн сумов ($80);
В 2025–2026 годы из госбюджета будут выделяться субсидии на покрытие 20% стоимости современных рисовых сеялок и техники интенсивного посева отечественного или импортного производства, приобретаемых у производителя.
Производство риса требует больших затрат на семена, удобрения, механизацию и оплату труда. Для многих фермеров эти расходы слишком велики и они не могут обойтись без финансовой помощи государства.
Льготные кредиты, субсидии на топливо и удобрения помогают снизить затраты и поддерживать конкурентоспособность. Государство регулирует цены на рис и закупает продукцию по фиксированным ценам для обеспечения продовольственной безопасности и стабильности на внутреннем рынке.
По словам Соколова, одна из главных проблем сельского хозяйства Узбекистана – засоленные земли. Соль делает продуктивность фермеров невысокой. Чтобы что-то выращивать, аграриям в осенний и зимний период приходится вымывать соли из почвы Но на это тратится до 4 000 куб. м. воды на гектар.
«В настоящее время появились новые биотехнологии. При промывке почвы и при поливе используются специальные биовещества, которые “съедают” соль», – рассказывает Соколов.
В фермерском хозяйстве Карабекова также используют вторичную воду или дренажно-сбросовые воды. Перед тем как использовать сбросные воды с рисовых полей для повторного орошения, необходимо изучить их химический состав. Для этого фермеру пришлось инвестировать в новые технологии почти $40 тыс. (500 млн сумов).
Но Карабеков доволен результатом: «Грунтовые воды находятся неглубоко. Мы используем вторичную воду уже четыре года. Ущерба земле не было. Уровень солености низкий – мы проверяем это сами, а урожайность хорошая».
В последние годы Узбекистан начал активно внедрять водосберегающие технологии в орошении, а также выращивать засухоустойчивые сорта сельхозкультур, среди которых есть и рис.
«Мы все еще находимся в десятке самых расточительных стран мира по использованию воды, но прогресс уже есть. В среднем, за последние четыре года (2021-2024) мы использовали воды на 8,6 млрд. кубометров меньше, чем за предыдущие десять лет (2011–2020), – говорит Соколов.
Когда говорят об узбекских трудовых мигрантах, в первую очередь на ум приходят люди, уезжающие на заработки в Россию, Казахстан и страны дальнего зарубежья. Но в Узбекистане, как и во многих странах, существует внутренняя миграция: из малых населенных пунктов в областные центры и столицу. В последний год появился новый тип внутренних трудовых мигрантов – это уже не дешевая рабочая сила без квалификации, а фермеры с опытом, покидающие берега мелеющей с каждым годом Амударьи.
Если люди хотят продолжать работать с рисом, они вынуждены переезжать в единственный регион, где это все еще возможно несмотря на климатический кризис. Это ставит перед Узбекистаном сразу несколько вопросов: хватит ли фермерам нынешних масштабов господдержки и достаточно ли земли и воды в Сырдарьинской области, чтобы удовлетворить нужды всех аграриев.
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