Может ли тенге быть стабильной валютой?

В экономике страны значительную долю занимает горнорудная промышленность, а именно нефтедобыча. Из-за этого стоимость тенге очень зависит от конъюнктуры мирового рынка нефти. В соответствии со всеми колебаниями, которые приходят с внешнего сектора, курс тенге вынужден реагировать в большей части именно с ослаблением, нежели укреплением.

Так, в 2000-х было принято решение зафиксировать валютный курс, потому что цены на нефть выросли, в Казахстане наблюдался большой поток нефтедолларов и прямых иностранных инвестиций. Но ситуация стала меняться, в 2009 году на фоне мирового экономического кризиса было принято решение девальвировать тенге на 10%, потому что цена на нефть упала. Тогда это было вполне объяснимо, так как давление на курс повысилось и в целях сохранения золотовалютных резервов сдерживать курс было нецелесообразно.

После курс продолжали фиксировать на новом уровне. Это происходило до 2014 года, и за пять лет люди вновь привыкли к стабильности. Но в феврале 2014 года после обещаний властей о сохранении стабильности тенге наша нацвалюта опять была девальвирована, несмотря на позитивные внешние условия. Такие действия властей пошатнули веру общественности и бизнеса в Национальный банк и курс тенге.

В начале 2015 года очень большой капитал был вывезен из Казахстана в Россию для покупки товаров, потому что тенге сильно укрепился к рублю, как результат фиксации тенге и плавания рубля. Из-за этого начали страдать казахстанские производители промышленных товаров, экспортирующие продукцию в Россию, где наши промтовары подорожали из-за ослабления рубля. Заводы и предприятия встали, производство начало уходить в минусы. Плюс к этому в начале августа Китай девальвировал юань к доллару США, и резервы Казахстана перестали выдерживать натиск. До этого момента курс был фиксированный.

20 августа 2015 года было объявлено, что Нацбанк Казахстана переходит на свободно плавающий курс и режим инфляционного таргетирования. Курс тенге к доллару стремительно упал, а в сентябре-октябре 2015 года опять начал фиксироваться, хотя официально он был в свободном плавании. После произошедшего, в ноябре 2015 года Национальный банк заявил, что больше не будет вмешиваться в образование курса, потому что рынки могут сами регулировать его на основании спроса и предложения. За два месяца после этого курс подскочил до 380 тенге за доллар. С этого момента курс менялся в диапазоне 320-370 тенге за доллар.

Плавающий курс априори не может быть стабильным, потому что он должен рационально реагировать на те изменения, которые происходят на внешних рынках. Фиксированный курс приводит к тому, что было после 2009 года, когда стабильный курс резко и одномоментно девальвировал. Другой вопрос - насколько адекватно курс должен реагировать на изменения во внешних условиях?

Сегодняшнее обесценивание тенге не связано с тем, что происходит на внешнем рынке, потому что сейчас цены на нефть, например, растут. Обменный курс никак не реагируют на это положительным образом, он сохраняется на локальных максимумах. Люди не могут понять, что происходит. Точных ответов на это нет, но есть некоторые предположения, сделанные на основе анализа макроэкономической статистики. Так, в первом квартале 2019 года усилился отток капитала из Казахстана, причем именно из нефинансового корпоративного и банковского секторов. На этом фоне снизились золотовалютные резервы, вероятно, это связано с транзитом власти. Поэтому текущее обесценивание тенге связано не с внешними факторами, а с тем, что происходит внутри страны.