Пенсионные отчисления с работодателей, взносы на медстрахование и новая ставка земельного налога для жителей Шымкента

Пенсионые взносы с работодателей

С 2020 года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 5% от ежемесячного дохода работника. Они будут поступать на условный пенсионный счет, открытый на имя физического лица в ЕНПФ. ОПВР не уплачивается за пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, получателей пенсионных выплат за выслугу лет, судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание.

ОПВР за получателей соцвыплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком субсидирует государство.

Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, индивидуальных предпринимателей ОПВР устанавливаются в размере 5% от получаемого дохода, но не менее 5% от минимальной заработной платы (в том случае если был доход за период).

Ответственность за несвоевременное удержание и перечисление ОПВР: органы госдоходов взыскивают их в пользу вкладчиков с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования на каждый день просрочки.

Право на получение таких выплат имеют вышедшие на пенсию граждане, инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. При этом период уплаты ОПВР составляет не менее 5 лет. А максимальный размер пенсионной выплаты не может превышать двукратный размер прожиточного минимума.