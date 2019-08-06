Пенсионные отчисления с работодателей, взносы на медстрахование и новая ставка земельного налога для жителей Шымкента

Введение 5%-ных пенсионных взносов с работодателей для многих из них стало настоящим сюрпризом. Поправки в закон, вводящие новую выплату, были приняты еще в 2015 году, но их введение было отложено до 2020-го. Похожая ситуация с внедрением взносов на медстрахование – они несколько раз откладывались, но точно вводятся с будущего года. Vласть за пять месяцев до наступления нового года собрала несколько ключевых налоговых новшеств, которые ждут казахстанцев с 1 января.
Пенсионые взносы с работодателей
С 2020 года вводятся обязательные пенсионные взносы работодателя в размере 5% от ежемесячного дохода работника. Они будут поступать на условный пенсионный счет, открытый на имя физического лица в ЕНПФ. ОПВР не уплачивается за пенсионеров, инвалидов первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, получателей пенсионных выплат за выслугу лет, судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание.
ОПВР за получателей соцвыплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком субсидирует государство.
Для адвокатов, частных судебных исполнителей, частных нотариусов, профессиональных медиаторов, индивидуальных предпринимателей ОПВР устанавливаются в размере 5% от получаемого дохода, но не менее 5% от минимальной заработной платы (в том случае если был доход за период).
Ответственность за несвоевременное удержание и перечисление ОПВР: органы госдоходов взыскивают их в пользу вкладчиков с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования на каждый день просрочки.
Право на получение таких выплат имеют вышедшие на пенсию граждане, инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно. При этом период уплаты ОПВР составляет не менее 5 лет. А максимальный размер пенсионной выплаты не может превышать двукратный размер прожиточного минимума.
Медстрахование
С 1 января 2020 года в Казахстане повсеместно заработает система обязательного социального медицинского страхования. Выплата за работника повысится на 0,5% и составит 2%, выплачиваться они будут по-прежнему за счет работодателя. Одновременно вернут взносы на медицинское страхование (ВОСМС), которые составят 1% за работника и 5% за ИП. Взносы будут выплачиваться за счет работника (отниматься из зарплаты «на руки»).
Земельный налог и выплаты фермеров
Повысятся базовые налоговые ставки налога на землю в Шымкенте и Туркестане. Ставки на земли, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в Шымкенте составят 19,30 тенге за 1 кв.м, в Туркестане – 9,17 тенге за 1 кв.м, ставки на земли, занятые жилищным фондом, - 0,96 и 0,58 тенге соответственно. Базовая стоимость 1 кв. м жилища в Шымкенте составит 60 тыс. тенге, в Туркестане – 36 тыс. тенге.
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Ставка единого земельного налога для предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, с 1 января 2020 года устанавливается в размере 0,5%.
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С нового года крестьянские или фермерские хозяйства вправе применять два специальных налоговых режима (СНР) одновременно. То есть при получении доходов от видов деятельности, на которые не распространяется действие специального налогового режима для крестьянских или фермерских хозяйств, они платят налоги либо по СНР для МСБ, либо в общеустановленном порядке.
Новшества для предпринимателей
С 1 января 2020 года отменяется фиксированный налог. Его уплачивали предприниматели за игровые автоматы без выигрыша, игровые персональные компьютеры, игровые дорожки (боулинг), бильярдные столы, а также обменные пункты уполномоченной организации.
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Банки с 2020 года обяжут по запросу уполномоченного органа представлять по индивидуальным предпринимателям, юрлицам и лицам, занимающимся частной практикой, сведения по платежам, поступившим посредством оборудования для платежей с использованием платежных карточек.
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С 2020 года вводится обязательное применение онлайн ККМ. Исключение составят адвокаты и медиаторы, перевозчики (городской общественный транспорт), налогоплательщики, чья деятельность осуществляется в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования (они применяют ККМ без функции передачи данных).
Патенты
Определены виды деятельности, по которым возможно применение специального налогового режима на основе патента. Среди них деятельность такси, грузовые перевозки автотранспортом, сдача в аренду жилья, автотранспорта, сельхозтехники, услуги в области образования, ремонт техники и оборудования, ветеринарные услуги и др. Для всех работающих на патенте исчисление суммы индивидуального подоходного налога, включаемого в стоимость патента, производится путем применения ставки в размере 1% к объекту налогообложения.
Реклама в селах
С нового года в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах с населением 2 тыс. человек и менее будет взиматься плата за размещение наружной (визуальной) рекламы, в том числе, в полосе отвода и вне полосы автомобильных дорог общего пользования.